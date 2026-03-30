株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）は、北海道砂川市の放課後児童クラブ2施設において、当社が展開している保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON」（以下、コドモン）を、2026年4月1日から導入したことをお知らせいたします。砂川市によると、コドモンの導入により、保護者の利便性向上と学童保育所指導員の業務負担軽減を図るとのことです。具体的には、これまで紙や電話に頼っていた出欠連絡やお便りの配布を全面的にICT化し、職員の業務省力化を図っていきたいとのことです。これにより、北海道内では計57自治体の保育・教育施設での普及が進んでいます。※道内の契約自治体数は2026年3月1日時点の情報です

■砂川市における導入の背景と目的

現状、砂川市では連絡帳やお便り等を手書きで行っており、紙で管理しなければならない手間がありました。また印刷物の配布や、電話での欠席連絡対応に課題がありました。

【導入の目的】

・保護者の利便性向上・学童保育所指導員の業務負担軽減

■砂川市で導入するコドモンのサービス

複数あるコドモンのサービスのうち、砂川市の放課後児童クラブ2施設で導入するのは下記のサービスです。

【1】保護者からの遅刻・欠席・お迎え・延長の連絡

放課後児童クラブの遅刻・欠席・お迎え・延長などの連絡を、保護者がアプリから申請できます。保護者は簡単な操作で瞬時にクラブに報告することができ、クラブは電話対応することなくタブレット等でリアルタイムに受け取ることができます。保護者、クラブ双方にとって利便性の高い機能です。

【2】お知らせの一斉配信

保護者への連絡は、児童を指定して連絡事項をテンプレートに記載するだけで、簡単に配信できます。情報はメールの他に、スマホの通知機能やアプリ内通知など、さまざまな方法で配信することができます。

【3】入退室管理

児童の入退室記録は、タッチパネルを使った打刻機能で自動管理に。記録された時間はリアルタイムに保護者にメール／プッシュ通知されます。保護者からスマホ経由で月間の入室予定や直前の欠席などの申請を受け付け、自動集計します。

【砂川市担当者からのコメント】

「令和8年度より砂川市の学童保育所が統合となるので、保護者との連絡がスムーズになることを期待しています」（砂川市 子育て支援課子ども保育係 前田さま）

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな記録、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化します。これにより、子ども施設で働く職員と保護者の方々が、子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、全てのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指します。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

【会社概要】

◆社名：株式会社コドモン◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。サービスサイト：https://www.codmon.com/コーポレートサイト：https://www.codmon.co.jp/

【コドモン契約自治体】

全国の契約自治体数：721自治体※契約自治体数は2026年3月1日時点の情報です※自治体の一覧はこちらをご覧くださいhttps://www.codmon.com/proposal/municipality/＜北海道エリア＞札幌市 北広島市 江別市 富良野市 稚内市 芦別市 登別市 紋別市 根室市 網走市 砂川市 小樽市 赤平市 美唄市 北見市 苫小牧市 名寄市 帯広市 滝川市 伊達市 鷹栖町 清里町 斜里町 ニセコ町 中頓別町 訓子府町 東川町 標津町 滝上町 東神楽町 上士幌町 枝幸町 上砂川町 釧路町 豊頃町 新ひだか町 天塩町 乙部町 足寄町 浜頓別町 倶知安町 別海町 小清水町 利尻富士町 上川町 羅臼町 寿都町 様似町 洞爺湖町 津別町 和寒町 栗山町 新十津川町 剣淵町 士幌町 新冠町 西興部村 留寿都村※契約自治体名は2026年1月1日時点の情報です

【お問い合わせ・ご質問等】

＜＜報道機関からのお問い合わせ・ご質問等＞＞株式会社コドモン 広報press@codmon.co.jp 080-7303-6026／080-4466-6738＜＜ご契約済みの施設・契約施設専用窓口＞＞株式会社コドモン サポートセンターMail： inquiry@codmon.comTel： 050-2018-3196(平日9:00-18:00)※株式会社コドモン以外の販売元と契約されている施設は販売元までお問い合わせください。