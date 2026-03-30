株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、爽やかなクールミントの香りのスキンオイル『ロールオンスキンオイル』を、2026年5月21日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。





ロールオンスキンオイル 1,980円(税込)





ハッカをメインに、爽やかなクールミントが香るリフレッシュオイル。保湿成分スクワランやアボカド油などをたっぷり配合したオイルに、ゼラニウムやカボスなどの香りをブレンドしました。清涼感をもたらしながら、肌にうるおいを与えます。

ピンポイントに塗りやすいロールオンタイプ。細長くスリムな形状なので持ち運びしやすく、外出先でも手軽に取り出して使えます。リフレッシュしたいときにサッとひと塗りすることで、じめじめした季節でもすっきり爽やかに過ごせます。









≪商品概要≫

商品名 ： ロールオンスキンオイル

容量・価格： 8mL 1,980円(税込)

商品特長 ：

◎ハッカをメインに、ゼラニウムやカボスなどの香りをバランスよくブレンド。クールミントが爽やかに香り立つリフレッシュオイルです。

◎保湿成分としてスクワラン、アボカド油、ローズマリー葉エキス※、セージ葉エキス※を配合。香りを楽しみながら肌にうるおいを与えることができます。

◎ハッカの香りに含まれるメントールは体感温度を下げる効果も。ひんやりとしたつけ心地で、じめじめとした梅雨や夏の時期を爽やかにしてくれるアイテムです。

◎夏でも使いやすい、さらりとしたテクスチャー。ベタつかず、肌にスーッとなじみます。

◎ピンポイントに塗りやすいロールオンタイプ。外出先でも手軽にお使いいただけます。





使用方法：

清潔な手首や首筋などに塗ってお使いください。爪や指先、髪(毛先)にもお使いいただけます。メントール配合のため、目もとや口もと、粘膜などの敏感な部分には使用しないでください。

※なくなり次第、終了となります。

※皮膚コンディショニング成分





ロールオンスキンオイルの使い方





















無添加主義(R)

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける5つの無添加





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