トリドールHD、丸亀製麺の従業員の“心の幸せ”とお客様の“感動”を可視化する「ハピカンダッシュボード」に2種類の新機能追加

トリドールHD、丸亀製麺の従業員の“心の幸せ”とお客様の“感動”を可視化する「ハピカンダッシュボード」に2種類の新機能追加