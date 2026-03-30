多くの再販の声をいただいた、超人気フレーバーが “定番品” となって登場！

「明治 エッセル スーパーカップ ストロベリーチョコ」 4月6日 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、カップアイスの定番としてご好評いただいている「明治 エッセル スーパーカップ」シリーズより、「明治 エッセル スーパーカップ ストロベリーチョコ」が、定番品となって2026年4月6日から全国にて発売します。









本商品は、いちごの爽やかな香りが楽しめるアイスに、パリパリ食感のチョコチップを混ぜ込んだカップアイスです。ベースアイスは、爽やかないちごの香りと甘酸っぱさが感じられる味わいに仕上げ、パリパリ食感のチョコチップを混ぜ込むことで、食感のアクセントもお楽しみいただけます。いちご・乳・チョコの風味がバランスよく感じられる味わいに仕上げました。

今般、「明治 エッセル スーパーカップ」は、「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」「同 チョコクッキー」に加え、「同 ストロベリーチョコ」が新たな定番品に仲間入りします。さらに、半期の定番フレーバーと四半期の期間限定フレーバーを組み合わせて、計5種のラインアップとすることで、さまざまな味わいをお楽しみいただけます。その新定番フレーバーとして、2023 年 11 月に実施した「懐かしのあの味カムバックプロジェクト」で、総投票数約11万票の中から多くの票を集めた超人気フレーバー「明治 エッセル スーパーカップ ストロベリーチョコ」を発売します。

本商品の発売を通じ、アイスのおいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。