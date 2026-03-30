長崎県のブランドロゴ及びメッセージ「みなが咲き、ながさき。」及び公式ウェブサイトを作成・公表しました

～県民一人ひとりが咲く、日本一の県を目指して～ 長崎県のブランドロゴ及びメッセージ「みなが咲き、ながさき。」及び、 公式ウェブサイトを作成・公表しました。

長崎県では、県民の皆様が地域の魅力を再認識し、誇りに思えるような長崎県のブランド価値を見つけ、それを磨き続けていきながら、国内外へ発信していくため、県一体となって長崎県のブランディングに取り組んでいます。

その一環として、県内の関係団体、市町、有識者等の皆様や、県民の皆様からのご意見などを総合的に踏まえ、長崎県のブランドロゴ等のデザインを作成いたしました。

また、令和8年3月18日には、長崎県のブランド価値の源である「人」や、県内外で行われているながさきブランディングの取組をご紹介する公式ウェブサイトを公開いたしました。

長崎県のブランドロゴ、メッセージ、ステートメントについて

【ブランドロゴ、ブランドメッセージ】

【ブランドステートメント】





【ブランドメッセージに込められた想い】

・「me（県民ひとりひとり）＋ながさき」という、「ながさき」そのものから生まれた言葉であり、すべての長崎県民を主役に。

・食や文化、伝統、暮らし、平和など、すべての長崎の構成要素の源となる「人」を表現し、何年経っても

古くならない普遍性が生まれる。

・「みなが咲く」と言うことで、長崎県のすべてのまちの魅力を尊重し、それが長崎県のエネルギーであることを表現。

・未来を担う子どもたちから長崎の歴史をつないできたおじいちゃん、おばあちゃん、ひとりひとりの思い

を大切に誰一人取りこぼさない。

・覚えやすく、一目見ただけで覚えられるため、小さな子どもからお年寄りまで親しみやすい。また、県

外の方から見ても理解しやすい。

【ブランドロゴの成り立ち】





【カラー展開について】

カラーは6色の中からご使用いただけます。

【ブランドロゴ、ブランドメッセージの使用申請について】

ブランドロゴ、ブランドメッセージは長崎県のブランディングに取り組むすべての皆さまへご使用いただけます。

（使用申請はこちらから）

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10262

※商業目的・活動をPRしたい方の利用に関してのみ、利用申請が必要です。

※私的利用（自分自身や家族など限られた範囲内で、仕事以外の目的で利用される場合）については申請

不要です。ぜひ積極的にご活用をお願いいたします。

（ブランドロゴ等使用例）

・商品パッケージ ・グッズ ・イベントチラシ、教材、しおりなどの印刷物 など









【（参考）ながさきブランディング・情報発信戦略】

https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-744329.html

ながさきブランディング公式ウェブサイトについて

（URL）https://minagasakinagasaki.jp/

【主なコンテンツ】

○ながさきの人

海外との交流などによって育まれた“多様性と包容力”という本県固有のブランド価値を、ながさきの

地で生きる人びとのさまざまな想いを通してご紹介。

○みなが咲き、ながさき一万人プロジェクト

みなが咲く長崎県民の皆様の笑顔や日常を写したフォトギャラリー。

○ながさきを知る

本県固有の魅力である「長崎県の歴史」を、「地図」や「年表」、「イラスト（絵物語）」を通じてわかりやすくご紹介。

○ながさきのかたち

数字が示す長崎県の特徴とともに、各地域に息づく多彩な魅力をご紹介。