【FX 自動売買 EA】裁量判断の限界を超え、再現性ある資金曲線を構築する日本発トレードシステム「Phoenix PRO」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343542/images/bodyimage1】
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FXトレード経験者が直面する「再現性の欠如」という本質的課題に対し、構造的な解決策を提供するFX自動売買EA「Phoenix PRO」を展開しています。裁量トレードに内在する判断ブレや感情介入を、エントリーから利確・損切り・資金防御まで一貫したロジックで体系化。勝てる局面はあるが安定しない──その課題を“仕組み”で乗り越えるために開発された、実運用志向の自動売買システムです。
■FXトレード経験者が直面する「見えない限界」
一定以上の経験を積んだトレーダーほど、次の事実に気づきます。
相場観は合っている。
戦略も理解している。
勝てる月もある。
それでもなお、
資金曲線は安定しない。
利確が早すぎて伸びない。
損切りが遅れ、ドローダウンが拡大する。
連勝や連敗をきっかけに判断が揺らぐ。
これはスキルや努力の問題ではありません。
問題は「判断を再現できない構造」にあります。
Phoenix PROは、この構造的課題を解決するために設計されたFX自動売買EAです。
■Phoenix PROとは何か｜FX自動売買EAの本質
Phoenix PROは、いわゆる“放置型EA”ではありません。
本質は、
トレード判断プロセスそのものの構造化にあります。
裁量トレードで最もブレやすい、
・エントリー
・利確
・損切り
・資金管理
これらを、誰が使っても同じ判断に収束するロジックへと落とし込みました。
感覚や経験に依存していた判断を、再現可能なFX自動売買EAとして再設計しています。
■エントリーの再現性｜3条件一致による厳格な判断基準
Phoenix PROのエントリーは、以下の3条件が完全に一致した場合のみ成立します。
・遅行スパンによる明確な方向性
・背景バイアスによる市場圧力の可視化
・雲（スパンモデル）による支持・抵抗帯の認識
この条件が揃わない限り、エントリーは行われません。
結果として、
飛び乗りや感情的判断、根拠の弱い逆張りを構造的に排除。
「待てない」ことによる損失を、設計段階で防ぎます。
■利確の再現性｜Rikaku Histogramによる戦略的決済
多くのFX経験者が最終的につまずくのが利確です。
恐怖による早期決済。
欲張りによる取り逃がし。
Phoenix PROはRikaku Histogramを搭載し、
・相場の勢いピークを視覚化
・反転兆候をロジックで検知
・ATR基準による自動トレーリング
を実装。
感情を介在させず、
リスクリワードの再現性を安定的に維持します。
■損切りと資金防御｜FX自動売買EAにおける最重要領域
Phoenix PROは、「勝つこと」以上に
「致命的に負けないこと」を重視しています。
・雲抜けによる自動損切り
・Entry Guardによる誤発注・逆方向防止
・Margin Saverによるドローダウン制御
相場急変やヒューマンエラーによる想定外リスクを抑制し、
長期運用に耐える資金管理構造を実装しています。
■裁量を否定しない3つの運用ステージ
Phoenix PROは、経験・目的に応じて選択可能です。
・Standard：裁量判断を構造で補完
・Semi Auto：エントリーは裁量、決済と防御は自動
・Full Auto：完全自動売買＋継続パラメータ最適化
特にSemi Autoは、
「裁量の強みは活かし、弱点のみをEAに委ねたい」
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FXトレード経験者が直面する「再現性の欠如」という本質的課題に対し、構造的な解決策を提供するFX自動売買EA「Phoenix PRO」を展開しています。裁量トレードに内在する判断ブレや感情介入を、エントリーから利確・損切り・資金防御まで一貫したロジックで体系化。勝てる局面はあるが安定しない──その課題を“仕組み”で乗り越えるために開発された、実運用志向の自動売買システムです。
■FXトレード経験者が直面する「見えない限界」
一定以上の経験を積んだトレーダーほど、次の事実に気づきます。
相場観は合っている。
戦略も理解している。
勝てる月もある。
それでもなお、
資金曲線は安定しない。
利確が早すぎて伸びない。
損切りが遅れ、ドローダウンが拡大する。
連勝や連敗をきっかけに判断が揺らぐ。
これはスキルや努力の問題ではありません。
問題は「判断を再現できない構造」にあります。
Phoenix PROは、この構造的課題を解決するために設計されたFX自動売買EAです。
■Phoenix PROとは何か｜FX自動売買EAの本質
Phoenix PROは、いわゆる“放置型EA”ではありません。
本質は、
トレード判断プロセスそのものの構造化にあります。
裁量トレードで最もブレやすい、
・エントリー
・利確
・損切り
・資金管理
これらを、誰が使っても同じ判断に収束するロジックへと落とし込みました。
感覚や経験に依存していた判断を、再現可能なFX自動売買EAとして再設計しています。
■エントリーの再現性｜3条件一致による厳格な判断基準
Phoenix PROのエントリーは、以下の3条件が完全に一致した場合のみ成立します。
・遅行スパンによる明確な方向性
・背景バイアスによる市場圧力の可視化
・雲（スパンモデル）による支持・抵抗帯の認識
この条件が揃わない限り、エントリーは行われません。
結果として、
飛び乗りや感情的判断、根拠の弱い逆張りを構造的に排除。
「待てない」ことによる損失を、設計段階で防ぎます。
■利確の再現性｜Rikaku Histogramによる戦略的決済
多くのFX経験者が最終的につまずくのが利確です。
恐怖による早期決済。
欲張りによる取り逃がし。
Phoenix PROはRikaku Histogramを搭載し、
・相場の勢いピークを視覚化
・反転兆候をロジックで検知
・ATR基準による自動トレーリング
を実装。
感情を介在させず、
リスクリワードの再現性を安定的に維持します。
■損切りと資金防御｜FX自動売買EAにおける最重要領域
Phoenix PROは、「勝つこと」以上に
「致命的に負けないこと」を重視しています。
・雲抜けによる自動損切り
・Entry Guardによる誤発注・逆方向防止
・Margin Saverによるドローダウン制御
相場急変やヒューマンエラーによる想定外リスクを抑制し、
長期運用に耐える資金管理構造を実装しています。
■裁量を否定しない3つの運用ステージ
Phoenix PROは、経験・目的に応じて選択可能です。
・Standard：裁量判断を構造で補完
・Semi Auto：エントリーは裁量、決済と防御は自動
・Full Auto：完全自動売買＋継続パラメータ最適化
特にSemi Autoは、
「裁量の強みは活かし、弱点のみをEAに委ねたい」