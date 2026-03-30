ビジネスプロセス・アズ・ア・サービス市場は、デジタルサービス採用の拡大を背景に2030年までに871億ドルに到達する見込み

ビジネスプロセス・アズ・ア・サービス市場は、デジタルサービス採用の拡大を背景に2030年までに871億ドルに到達する見込み