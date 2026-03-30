支出分析市場は2036年に約307.9億ドル規模へ拡大、CAGR13%で進むデータ主導型調達改革の最前線

支出分析市場は2036年に約307.9億ドル規模へ拡大、CAGR13%で進むデータ主導型調達改革の最前線