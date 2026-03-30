【佐賀県初出店】食料品専門店「北野エース 佐賀玉屋店」 フランチャイズ業態で2026年4月9日(木)オープン
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県伊丹市、代表取締役 社長執行役員：油山 哲也）は、佐賀県初の出店となる「北野エース 佐賀玉屋店」を2026年4月9日（木）にオープンします。本店舗は、弊社とフランチャイズ契約を結ぶ株式会社佐賀玉屋（佐賀県佐賀市、代表取締役 社長：山越 悠登）により運営されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345461/images/bodyimage1】
■佐賀県初出店 食料品専門店「北野エース」
全国の百貨店を中心に100店舗以上を展開する食料品専門店「北野エース」は、今回佐賀県に初出店。株式会社佐賀玉屋によるフランチャイズ形態での店舗運営となります。地元の商品をはじめ、毎日の食卓にご利用いただける食料品、さらには輸入食材まで、圧倒的な品揃えで「発見する楽しさ」や「選ぶよろこび」を佐賀県の皆様へお届けします。
・プライベートブランド キタノセレクション
北野エースが国内外のメーカーとのタイアップによって開発・製造・販売をしているプライベートブランド「キタノセレクション」も登場。食材にこだわったドレッシングやジャム、菓子やご飯のおともなど多種多様な商品数です。佐賀玉屋店では、約650種類のラインナップの中から厳選した300種類以上の商品を展開。あご入りだしや大人のためのにんじんドレッシング、焼き塩さばをはじめ、全国の北野エースでご好評いただいている人気商品が一堂に揃います。
※掲載画像はイメージです。内容は予告なく変更とさせていただく場合がございます。
【店舗概要】
店名：北野エース 佐賀玉屋店
住所：佐賀県佐賀市中の小路2番5号（佐賀玉屋内）
店舗面積：約100m2
オープン日：2026年4月9日（木）
営業時間：10：00～20：00
定休日：佐賀玉屋の営業日に準じる
運営形態：フランチャイズ（運営会社：株式会社佐賀玉屋）
【会社概要】
社 名：株式会社エース
所在地：東京本部 〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3F・5F
：関西本部 〒664-0858 兵庫県伊丹市西台1-1-1 伊丹阪急ビル5階
代表者：代表取締役 社長執行役員 油山 哲也
設 立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345461/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社エース
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345461/images/bodyimage1】
■佐賀県初出店 食料品専門店「北野エース」
全国の百貨店を中心に100店舗以上を展開する食料品専門店「北野エース」は、今回佐賀県に初出店。株式会社佐賀玉屋によるフランチャイズ形態での店舗運営となります。地元の商品をはじめ、毎日の食卓にご利用いただける食料品、さらには輸入食材まで、圧倒的な品揃えで「発見する楽しさ」や「選ぶよろこび」を佐賀県の皆様へお届けします。
・プライベートブランド キタノセレクション
北野エースが国内外のメーカーとのタイアップによって開発・製造・販売をしているプライベートブランド「キタノセレクション」も登場。食材にこだわったドレッシングやジャム、菓子やご飯のおともなど多種多様な商品数です。佐賀玉屋店では、約650種類のラインナップの中から厳選した300種類以上の商品を展開。あご入りだしや大人のためのにんじんドレッシング、焼き塩さばをはじめ、全国の北野エースでご好評いただいている人気商品が一堂に揃います。
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【店舗概要】
店名：北野エース 佐賀玉屋店
住所：佐賀県佐賀市中の小路2番5号（佐賀玉屋内）
店舗面積：約100m2
オープン日：2026年4月9日（木）
営業時間：10：00～20：00
定休日：佐賀玉屋の営業日に準じる
運営形態：フランチャイズ（運営会社：株式会社佐賀玉屋）
【会社概要】
社 名：株式会社エース
所在地：東京本部 〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3F・5F
：関西本部 〒664-0858 兵庫県伊丹市西台1-1-1 伊丹阪急ビル5階
代表者：代表取締役 社長執行役員 油山 哲也
設 立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
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配信元企業：株式会社エース
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