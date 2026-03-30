リディアダンスアカデミー多治見校にてReinaの新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、岐阜県多治見市のダンススタジオにて新クラス（担当：Reina）を3月2日よりスタートいたしました。
HP：https://re-dia.jp/blog/tajimi-newclass-reina/
［講師］
Reina
担当レッスン
■毎週月曜日（3/2 スタート）
16:30～17:30 リトル
17:45～19:00 K-POP／キッズ
19:15～20:30 JAZZ FUNK／キッズ＆一般
[ 講師経歴 ]
2023年 IWAKURA DANCE FES!!! 2023 パレード出演
2024年 アーティストライブ×ダンスイベント「奏」真之介バックダンサー
ご予約は、予約サイトからお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/121/102?date_from=2026-03-18
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー多治見校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー多治見校
所在地：〒507-0071 岐阜県多治見市旭ヶ丘8-29-99
アクセス（車でお越しの場合）：国道248号 多治見インターから可児方面へ → 右手にニトリ、タマホーム展示場のある信号を右折 →道なりに進み、最初の信号「明和町6丁目」を左折 → また道なりに進み、左手JAの手前を左折 →１００ｍほど進み初めての角を右折 → すぐ左手に旭ケ丘公民館
開講曜日：月
ホームページ：https://re-dia.jp/tajimi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344295/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/tajimi-newclass-reina/
［講師］
Reina
担当レッスン
■毎週月曜日（3/2 スタート）
16:30～17:30 リトル
17:45～19:00 K-POP／キッズ
19:15～20:30 JAZZ FUNK／キッズ＆一般
[ 講師経歴 ]
2023年 IWAKURA DANCE FES!!! 2023 パレード出演
2024年 アーティストライブ×ダンスイベント「奏」真之介バックダンサー
ご予約は、予約サイトからお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/121/102?date_from=2026-03-18
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー多治見校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー多治見校
所在地：〒507-0071 岐阜県多治見市旭ヶ丘8-29-99
アクセス（車でお越しの場合）：国道248号 多治見インターから可児方面へ → 右手にニトリ、タマホーム展示場のある信号を右折 →道なりに進み、最初の信号「明和町6丁目」を左折 → また道なりに進み、左手JAの手前を左折 →１００ｍほど進み初めての角を右折 → すぐ左手に旭ケ丘公民館
開講曜日：月
ホームページ：https://re-dia.jp/tajimi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344295/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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