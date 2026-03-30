創業2003年「Angel’s Closet」元音大ピアノ科出身の代表監修、衣装×写真×演奏の体験型サービスを展開
レンタル衣装ショップ「Angel’s Closet（エンジェルスクローゼット）」は、
2003年にオンラインショップとして創業し、
ショッピングモールや百貨店を中心にイベントショップを展開してきました。
発表会や演奏会に向けた衣装選びから撮影までを一貫してサポートする、体験型サービスです。
現在は茨城県つくば・土浦エリアのロードサイド店舗にて、
レンタル衣装・写真スタジオ・演奏体験を組み合わせたサービスを提供しています。
また、茨城県内にとどまらず、東京都・神奈川県など関東一円からも多くのお客様にご来店いただいています。
本サービスは、元音楽大学ピアノ科出身（元ピアノ教師）の代表・飯田氏が監修し、
音楽と衣装を組み合わせた提案を特徴としています。
【ブランドコンセプト】
レンタル衣装事業では
「衣装で自信を身に纏い モチベーションUP！」
写真スタジオ事業では
「あなたが輝く瞬間をプロデュース」
を掲げ、サービスを提供しています。
【サービス内容】
■ 衣装選びとトータルコーディネート
・フォーマルコーディネーターによる衣装提案
・衣装に合わせたトータルコーディネート
・サイズ採寸、サイズ直し対応
■ 音楽と連動した提案
・演奏曲に合わせた衣装選び
・衣装着用のまま店内ピアノで試弾が可能
・フォーマルシューズでのペタリング確認
・フォーマル衣装での演奏時の動きやすさの確認
■ 表現サポート
・舞台での歩き方、お辞儀のアドバイス
・ヘアスタイルの実演提案
■ 撮影サービス
・記念撮影スペース（スマートフォン撮影可）
・ピアノとの撮影対応
・試着当日限定「プチスタジオ撮影」（1,100円）
・写真スタジオ撮影（通期写真スタジオメニュー）
■ 全国対応OK！リモートショップ対応
Zoomを活用した「リモートショップ」を提供し、全国のお客様へ衣装提案・
サイズ相談・コーディネートを行っています。遠方からでも来店と同様のサービス体験が可能です。
【特徴】
同店では、音楽・衣装・撮影・立ち振る舞い指導までを一体化したサービスを提供しており、
これらを総合的に体験できる点において、独自性の高いサービスを展開しています。
【今後の展開】
今後は、Angel’s Closetブランドのオリジナルドレス企画・体験型サービス・イベントの強化
およびオンライン対応の充実を進め、より多くのお客様にサービスを提供していく予定です。
【代表コメント】
「衣装は、着る人の魅力・自信・表現力を引き出し、モチベーションをUPするきっかけになると考えています。
おひとりおひとりのご着用シーンや個性・ご希望に合わせた提案を通じて、より良い体験を提供していきたいと思います。」
【店舗情報】
店舗名：Angel’s Closet
所在地：茨城県土浦市大町14-16-1F
営業時間：10：00～18：00（月曜定休）
■URL
レンタル衣装 実店舗 https://www.angels-closet.com/f/298qt.html
写真スタジオ https://www.angels-closet.com/f/angels-photo-studio
ネットショップ https://www.angels-closet.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345366/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345366/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345366/images/bodyimage3】
配信元企業：有限会社 Angel's Closet
2003年にオンラインショップとして創業し、
ショッピングモールや百貨店を中心にイベントショップを展開してきました。
発表会や演奏会に向けた衣装選びから撮影までを一貫してサポートする、体験型サービスです。
現在は茨城県つくば・土浦エリアのロードサイド店舗にて、
レンタル衣装・写真スタジオ・演奏体験を組み合わせたサービスを提供しています。
また、茨城県内にとどまらず、東京都・神奈川県など関東一円からも多くのお客様にご来店いただいています。
本サービスは、元音楽大学ピアノ科出身（元ピアノ教師）の代表・飯田氏が監修し、
音楽と衣装を組み合わせた提案を特徴としています。
【ブランドコンセプト】
レンタル衣装事業では
「衣装で自信を身に纏い モチベーションUP！」
写真スタジオ事業では
「あなたが輝く瞬間をプロデュース」
を掲げ、サービスを提供しています。
【サービス内容】
■ 衣装選びとトータルコーディネート
・フォーマルコーディネーターによる衣装提案
・衣装に合わせたトータルコーディネート
・サイズ採寸、サイズ直し対応
■ 音楽と連動した提案
・演奏曲に合わせた衣装選び
・衣装着用のまま店内ピアノで試弾が可能
・フォーマルシューズでのペタリング確認
・フォーマル衣装での演奏時の動きやすさの確認
■ 表現サポート
・舞台での歩き方、お辞儀のアドバイス
・ヘアスタイルの実演提案
■ 撮影サービス
・記念撮影スペース（スマートフォン撮影可）
・ピアノとの撮影対応
・試着当日限定「プチスタジオ撮影」（1,100円）
・写真スタジオ撮影（通期写真スタジオメニュー）
■ 全国対応OK！リモートショップ対応
Zoomを活用した「リモートショップ」を提供し、全国のお客様へ衣装提案・
サイズ相談・コーディネートを行っています。遠方からでも来店と同様のサービス体験が可能です。
【特徴】
同店では、音楽・衣装・撮影・立ち振る舞い指導までを一体化したサービスを提供しており、
これらを総合的に体験できる点において、独自性の高いサービスを展開しています。
【今後の展開】
今後は、Angel’s Closetブランドのオリジナルドレス企画・体験型サービス・イベントの強化
およびオンライン対応の充実を進め、より多くのお客様にサービスを提供していく予定です。
【代表コメント】
「衣装は、着る人の魅力・自信・表現力を引き出し、モチベーションをUPするきっかけになると考えています。
おひとりおひとりのご着用シーンや個性・ご希望に合わせた提案を通じて、より良い体験を提供していきたいと思います。」
【店舗情報】
店舗名：Angel’s Closet
所在地：茨城県土浦市大町14-16-1F
営業時間：10：00～18：00（月曜定休）
■URL
レンタル衣装 実店舗 https://www.angels-closet.com/f/298qt.html
写真スタジオ https://www.angels-closet.com/f/angels-photo-studio
ネットショップ https://www.angels-closet.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345366/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345366/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345366/images/bodyimage3】
配信元企業：有限会社 Angel's Closet
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