PLUG IN｜Editorial にフランスに特化した新エリアが登場 “フレンチ・ファッション＆ビューティ・エクスペリエンス” 4月15日～17日、ヒカリエホール（渋谷ヒカリエ9階）
2026年4月15日から17日に開催されるPLUG IN｜Editorialに、フランス大使館貿易投資庁・ビジネスフランスが手がけるフランスの新たなショーケース「French Fashion & Beauty Experience（フレンチ・ファッション＆ビューティ・エクスペリエンス）」が初出展します。
Choose Franceの旗印を掲げ、会場となるヒカリエホール入り口エリア（ホワイエ）で展開する本ショーケースでは、フランス本土およびタヒチから、レザーグッズ、ファッションアクセサリー、香水、スキンケアなどの9ブランドを紹介。歴史と技術に裏打ちされたブランドから、日本市場初の新規ブランドまで、フランスならではの高品質でクリエイティブな提案が一堂に会します。
フランスの“アールドヴィーヴル”を反映した9つの出展ブランド：
● Atelier BALTUS / アトリエ・バルチュス https://atelier-baltus.fr/
必需品を“2秒で見つける”発想から生まれたフランスのレザーアクセサリーブランド。厳選された素材と職人技によるフランス製バッグは、エレガンスと機能性を融合し、忙しい日常に時間と心のゆとりをもたらします。
● PIERRE LANNIER / ピエール・ラニエ （日本代理店：タパック株式会社）https://pierre-lannier.jp/
「Enjoy FRENCH Time」をコンセプトに、フランスの色彩と感性を楽しむ1977年創業の腕時計ブランド。絵画のような文字盤や自動巻きモデルから、ジュエリー感覚のレディースウォッチまで、日常に彩りを添えるコレクション。
● Maison Devienne / メゾン・ドゥヴィエンヌ https://maisondevienne.com/
タヒチ出身のアーティスト ルイ・ドゥヴィエンヌ（Louis Devienne）が描いた原画を、リヨンの卓越した技術でシルクに写し取る“アートスカーフ”ブランド。限定生産の一枚一枚がタヒチの自然や文化を映した“身にまとう芸術”。
● Sophie Cano Paris / ソフィー・カノ・パリ http://sophiecanoparis.com
職人技とカウンターカルチャーを融合させた、フランス発レザーグッズ＆アクセサリーブランド。再解釈されたバロックとポップが響き合うデザインは、エレガントで大胆、現代的なスタイルに自由な個性を添えています。
● Léonia / レオニア （日本代理店： E&M長谷川パートナーズ株式会社）https://www.emhp.co.jp/
希少なホワイトティーの抗酸化力に着目した、フランス発オーガニックスキンケアブランド。国際認証を取得した処方で、肌本来の美しさを引き出し、スパ発想のラグジュアリーケアを提案します。
● Poécile / ポエシレ（日本代理店： E&M長谷川パートナーズ株式会社）https://www.emhp.co.jp/
フランス各地を旅するように香りで描く、フレグランスブランド。Poécile Terre Ambrée -Voyage en Alsaceは、アルザスの夜の静けさとぬくもりをイメージ。土地の記憶と情景を繊細に表現しています。
● Inspiration Olfactive / インスピレーション・オルファクティブ
（日本代理店： E&M長谷川パートナーズ株式会社）https://www.emhp.co.jp/
「香りで記憶や感情を呼び覚ます」ことを哲学とする、フランス・グラース発のフレグランスブランド。Eccentric Cinnamonは温かみのあるシナモンやスパイスに、ラムの甘さとアンバーの深みが絡む、リッチで個性的な香り。
● Les Marinières / レ マリニエール https://www.tbs1978.com/
Choose Franceの旗印を掲げ、会場となるヒカリエホール入り口エリア（ホワイエ）で展開する本ショーケースでは、フランス本土およびタヒチから、レザーグッズ、ファッションアクセサリー、香水、スキンケアなどの9ブランドを紹介。歴史と技術に裏打ちされたブランドから、日本市場初の新規ブランドまで、フランスならではの高品質でクリエイティブな提案が一堂に会します。
フランスの“アールドヴィーヴル”を反映した9つの出展ブランド：
● Atelier BALTUS / アトリエ・バルチュス https://atelier-baltus.fr/
必需品を“2秒で見つける”発想から生まれたフランスのレザーアクセサリーブランド。厳選された素材と職人技によるフランス製バッグは、エレガンスと機能性を融合し、忙しい日常に時間と心のゆとりをもたらします。
● PIERRE LANNIER / ピエール・ラニエ （日本代理店：タパック株式会社）https://pierre-lannier.jp/
「Enjoy FRENCH Time」をコンセプトに、フランスの色彩と感性を楽しむ1977年創業の腕時計ブランド。絵画のような文字盤や自動巻きモデルから、ジュエリー感覚のレディースウォッチまで、日常に彩りを添えるコレクション。
● Maison Devienne / メゾン・ドゥヴィエンヌ https://maisondevienne.com/
タヒチ出身のアーティスト ルイ・ドゥヴィエンヌ（Louis Devienne）が描いた原画を、リヨンの卓越した技術でシルクに写し取る“アートスカーフ”ブランド。限定生産の一枚一枚がタヒチの自然や文化を映した“身にまとう芸術”。
● Sophie Cano Paris / ソフィー・カノ・パリ http://sophiecanoparis.com
職人技とカウンターカルチャーを融合させた、フランス発レザーグッズ＆アクセサリーブランド。再解釈されたバロックとポップが響き合うデザインは、エレガントで大胆、現代的なスタイルに自由な個性を添えています。
● Léonia / レオニア （日本代理店： E&M長谷川パートナーズ株式会社）https://www.emhp.co.jp/
希少なホワイトティーの抗酸化力に着目した、フランス発オーガニックスキンケアブランド。国際認証を取得した処方で、肌本来の美しさを引き出し、スパ発想のラグジュアリーケアを提案します。
● Poécile / ポエシレ（日本代理店： E&M長谷川パートナーズ株式会社）https://www.emhp.co.jp/
フランス各地を旅するように香りで描く、フレグランスブランド。Poécile Terre Ambrée -Voyage en Alsaceは、アルザスの夜の静けさとぬくもりをイメージ。土地の記憶と情景を繊細に表現しています。
● Inspiration Olfactive / インスピレーション・オルファクティブ
（日本代理店： E&M長谷川パートナーズ株式会社）https://www.emhp.co.jp/
「香りで記憶や感情を呼び覚ます」ことを哲学とする、フランス・グラース発のフレグランスブランド。Eccentric Cinnamonは温かみのあるシナモンやスパイスに、ラムの甘さとアンバーの深みが絡む、リッチで個性的な香り。
● Les Marinières / レ マリニエール https://www.tbs1978.com/