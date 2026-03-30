【実写マンガ｜インナー開発室】新ショーツ誕生、ついに販売スタート！

株式会社ハルメクホールディングス

この連載では、2025年9月に新登場したショーツの開発ストーリーをご紹介してきました。9月5日、ついに「やわらかフィットショーツ（肌側綿100％）」として販売スタートし、このショーツについて寄せられたご質問にもお答えしてまいります！











【目次】

前回のあらすじ

第5話 新ショーツ、ついに完成。販売スタート！

肌側綿100％、ずり上がらない自信作。ぜひお試しを！

作って終わりではなく、ここからがスタート！





前回のあらすじ

こんにちは！ハルメクのインナーチームです。











第4話「最終ジャッジをするのは、あの人たち！」はお読みいただけましたか？















最終ジャッジをするのは、ハルメク社内の偉い人……ではなく、ハルメクの読者さんたちでした!!















結果は、無事に合格！2025年9月5日、ついにショーツの販売がスタートしました！







リラックス・やわらかフィットショーツ（肌側綿100％）同色3枚組 3,480円( https://ec.halmek.co.jp/shop/g/g695253602/ )





連載最終回の実写マンガでは、このショーツに寄せられた質問にお答えしてまいります！





第5話 新ショーツ、ついに完成。販売スタート！

登場人物







商品開発リーダー 住井（すみい）

長年女性用インナー開発に携わり、インナー愛あふれるベテラン。特技は、服の上から人のブラサイズを当てること。











商品開発担当 古川（ふるかわ）

住井の右腕として開発に奮闘。インナー愛の強い住井に振り回される運命を冷静に受け止めている。























商品はこちら( https://ec.halmek.co.jp/shop/g/g695253602/ )

質問をお寄せくださったみなさま、本当にどうもありがとうございました。





肌側綿100％、ずり上がらない自信作。ぜひお試しを！

連載第1回では、こんなシーンがありました。覚えていらっしゃいますか？















ある日、お尻が４つになっている後ろ姿を見かけた開発担当者の住井。

「ずり上がらず、お尻のはみ出ないショーツを作ろう！」と、開発がスタートしました。





「ほかのショーツと何が違うの？」と思われている方に、ぜひ見ていただきたいのがこちら！

50代のモニターさんに「やわらかフィットショーツ」をはいていただきました。

お尻がすっぽりと下から包まれ、お尻が割れていないのがわかりますよね。















上の写真と同じ方にボトムをはいていただいたところ、こんなに自然なシルエットに！

「ずり上がらない」ショーツなら、きちんとした後ろ姿でいられます！















生地は、こだわりの肌側綿100％。

薄くてなめらかで、編集スタッフの日和佐も大のお気に入りです。















肌に触れない表側はナイロンとポリウレタンも使用していて、伸縮性や耐久性も安心。

マンガの中でご紹介した通り、こんなに伸びて全然締めつけません！















一足先にお試しいただいた読者モニターさんからもうれしいお声をいただいています！





















もし、これまで「なんとなく」ショーツを選んでいたならば、ぜひ「やわらかフィットショーツ（肌側綿100％）」をお試しください！





きっと「ショーツ一枚でこんなに気持ちよさって変わるんだ！」と気づいていただけるはずです。





作って終わりではなく、ここからがスタート！

さて、２か月にわたったこの連載もこの記事で最終回です。

ここまでお付き合いくださり、本当にどうもありがとうございました！





「新ショーツ開発までの道のりを、一緒に楽しんでいただけたらうれしい！」そんな思いで、実写マンガをお送りしてまいりました。











今回のショーツ開発はこれでひとまず終了ですが、あくまで“開発”が終わっただけ。





みなさまのお手元にショーツが届いてしばらくした頃、今度は「購入者調査」というアンケートを実施します。





実際に着用してみてどうだったか、直してほしいことはないか、ご意見をいただいて「もっと良くできることはないか」を考え、新たなスタートを切ります。





いただいたお声をもとに、リニューアルしてさらにパワーアップしたり、新しい商品を考えたり……。

ハルメクのインナーは、常に読者のみなさまのお声で成り立っています！





この「やわらかフィットショーツ（肌側綿100％）」をお試しいただいた際にはぜひ、商品に同封されているご意見ハガキに、ご感想をお寄せいただけましたらうれしいです。











リラックス・やわらかフィットショーツ（肌側綿100％）同色3枚組 3,480円( https://ec.halmek.co.jp/shop/g/g695253602/ )

さっそく購入する( https://ec.halmek.co.jp/shop/g/g695253602/ )