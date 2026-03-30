2つのお菓子が1つになった、資生堂パーラーの焼き菓子「フロランタンパイ」開発の舞台裏

株式会社 資生堂パーラー

フランスを中心にヨーロッパで数百年に渡り愛されている「フロランタン」は、サブレ生地にアーモンドスライスをのせてキャラメルソースでコーティングした伝統的なお菓子です。

資生堂パーラーは、その「フロランタン」に「パイ」を組み合わせた、新しい焼き菓子「フロランタンパイ」を2025年8月に発売しました。

今回はこちらのお菓子をご紹介いたします。















この「フロランタンパイ」、完成に至るまでには長い道のりがありました。

まず、その形です。例えば、丸い形の“パイ”にフロランタンを乗せるとポロポロと崩れて食べにくく、長細いスリムな形にすると食べやすいけれども何か物足りない…

そこで、食べやすいスリムな形でありながら、どうしたら食べ応えもあるものにできるのか模索していたところ、思わぬ出会いがありました。

・2つのお菓子の出会い

それは、別のお菓子として試作されていた“クリームパイ”でした。あるフレーバーのクリームが中に入っているものでしたが、これを“フロランタン”とマッチするキャラメルクリームへと変更して組み合わせてみたところ、とても満足感のある贅沢な味わいになりました。また、食感や味がマッチするよう、アーモンドキャラメル部分の厚さや、パイ生地の種類、キャラメルクリームの量などを、何度も調整しては試作を繰り返しました。











・２つのお菓子を１つにするために

さらに、“フロランタン”と“クリームパイ”の２つのお菓子を一度に焼き上げることは、簡単ではありませんでした。焼いている途中でアーモンドキャラメルがボロボロとしてしまったり、はたまたパイから浮いてしまったり、パイが焼き仕上がる前に黒くなってしまいます。

それを焼き型や工程、焼成時間や温度などを細かく調整することで、美しい層をなす焦がしキャラメルのコクと香り、そしてカリッとした理想的な食感に仕上げることが叶いました。















こうして、アーモンドスライスとキャラメルからなるカリカリな“フロランタン”と、バターの風味豊かな生地を幾重にも重ねたサクサクの“パイ”、そして口どけなめらかな“キャラメルクリーム”が１つになった「フロランタンパイ」が完成しました。

ひと口で、焦がしキャラメルの甘やかな香りとコク、そして軽やかな食感が心地よく広がります。さらに、アーモンドの香ばしさを引き立てるアカシアのはちみつをキャラメルに加えるなど、開発者のこだわりも詰まっています。







・おすすめの飲み物

この「フロランタンパイ」に合わせるおすすめの飲み物は、コーヒーのほか、紅茶ならアールグレイやレモンティーです。

濃いめのホットコーヒーと合わせれば、甘さとほろ苦さが調和し、上質で大人の味わいが楽しめます。また、アイスコーヒーとも相性よくお召し上がりいただけます。

また、キャラメルは柑橘系のフレーバーとの相性がよいので、アールグレイやレモンティーといった柑橘系の香りを特長とする飲み物ともよく合います。











・パッケージデザイン

パッケージのデザインは、仲條正義氏がデザインしたアヴァンギャルドシリーズを引き継いだ、服部一成氏によるものです。商品名である「フロランタンパイ」から、花の都であるフィレンツェを、そして贅沢な味の印象から丸くて大きな一輪の花を連想しました。テーブルに花とお菓子が置いてある、優雅なティータイムの雰囲気が描かれています。また、「フロランタンパイ」の濃厚な味わいからイメージした大胆なピンクの中に、黒のシルエット状のデザインを配することで、大人っぽい贅沢さが表現されています。

個包装にもそれぞれ同一の花柄イラストを施すことで、個別にお渡しする際にも“一輪の花を添えたような”上品な印象を演出するデザインとなっています。















「フロランタンパイ」は、ヨーロッパの伝統菓子である“フロランタン”と“クリームパイ”を組み合わせ、新規性と上質さを兼ね備えた焼き菓子です。アーモンドキャラメル、パイ生地、クリームによる多層的な食感（カリッとした香ばしさ、サクッとした軽さ）と濃厚な味わいが調和し、五感でお楽しみいただけます。

ご自宅用としてはもちろん、贈答用としても最適な商品です。

資生堂パーラーは、今後も伝統を大切にしながら、お客さまにご満足いただける商品開発に取り組んでまいります。















【商品情報】

「フロランタンパイ」4個入 1,620円 / 8個入 3,240円

販売店舗：百貨店を中心とする全国の資生堂パーラー店舗、オンラインショップ





【オンラインショップ】

「フロランタンパイ４個入」

https://parlour.shiseido.co.jp/food_products/onlineshop/detail.html?prod_id=0000000879( https://parlour.shiseido.co.jp/food_products/onlineshop/detail.html?prod_id=0000000879 )

「フロランタンパイ8個入」

https://parlour.shiseido.co.jp/food_products/onlineshop/detail.html?prod_id=0000000880( https://parlour.shiseido.co.jp/food_products/onlineshop/detail.html?prod_id=0000000880 )













*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。

*こちらの情報は2026年4月1日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。









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