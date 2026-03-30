この度、半導体・電子部品の通販サイトを運営するコアスタッフ株式会社(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：戸澤 正紀、以下 コアスタッフ)は、カナダのコネクタメーカーであるEDAC Inc.(所在地：カナダ オンタリオ州、Chairman & CEO：Adrian Robinson、以下 EDAC）と正規代理店契約を締結いたしました。

コアスタッフ運営の通販サイト『CoreStaff ONLINE』で、各種コネクタ製品の取扱いを開始いたします。









＜取扱い開始製品の一例＞

Inline Connectors

Magnetic Pogo Pin Connectors





＜EDACの豊富なラインナップ＞

EDACは1966年創業のコネクタメーカーです。

ラック＆パネルコネクタ、防水コネクタ、D-Subコネクタ、カードエッジコネクタなど、産業機器・医療機器・通信機器用途に適した高信頼性インターコネクト製品を提供しています。

特に耐環境性に優れた防水・堅牢設計の製品は、FA機器・鉄道・屋外装置など過酷環境用途で多数の採用実績があります。









＜CoreStaff ONLINE内 EDAC 製品型番ページ＞

https://www.zaikostore.com/zaikostore/special/parts/listOfModelNumbers?makerName=EDAC









＜両社代表コメント＞

この度の代理店契約締結に関して、EDACのChairman & CEOであるAdrian Robinson氏は次のように述べています。





コアスタッフと提携し、日本市場におけるディストリビューションを強化できることを大変嬉しく思います。

『CoreStaff ONLINE』は、今日の電子部品サプライチェーンにおいて高まるスピード、柔軟性、そしてより効率的な調達ニーズに合致した、非常に有効なプラットフォームです。

今後は、進化し続ける電子部品サプライチェーンの中で、お客様へのアクセス性向上と新たな価値創出を共に実現していくことを期待しています。

‐ EDAC Inc. Chairman & CEO Adrian Robinson





これに対し、コアスタッフの代表取締役社長である戸澤 正紀は次のように述べています。





この度はEDACのコネクタ製品を代理店として取扱うことになり、大変光栄に思います。

できる限り幅広いラインナップを自社在庫として取り揃え、当社が運営する通販サイト『CoreStaff ONLINE』において当日出荷を可能にしていきます。

また、オンライン販売だけではなく、お客様が必要とする販売後のアフターフォローや新規採用の際の技術サポートも含めた、きめ細やかな量産サポートを同時に行うことで、お客様の競争力向上に貢献していきたいと考えています。

‐ コアスタッフ株式会社 代表取締役社長 戸澤 正紀









【EDAC Inc. について】





EDAC Logo





会社名 ： EDAC Inc.

代表者 ： Chairman & CEO Adrian Robinson

所在地 ： 161 Alden Road, Units 7 & 8 Markham, Ontario Canada L3R 3W7

事業内容 ： 産業機器・医療機器・通信機器用コネクタの開発・製造・販売。

メーカーURL： https://edac.net/









【コアスタッフ株式会社について】





コアスタッフ株式会社 Logo





会社名 ：コアスタッフ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 戸澤 正紀

本社 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋8階

設立日 ：2000年12月21日

資本金 ：1億円

事業内容：半導体・電子部品の正規代理店業務。

国内最大級の半導体・電子部品の通販サイト『CoreStaff ONLINE』を運営。約11万点の自社在庫と、約900万点のオンライン発注可能在庫を掲載しています。掲載在庫は、正規品のみならず、セットメーカー・代理店で余剰になった在庫を一括買取、もしくは委託販売しているため、生産中止品も多く保有しています。通販サイト会員数は約10万人(2026年2月時点)。

数量一つから製品を販売する主要サービス「ひとつから」では、約80メーカー、7万品種を在庫し、17時までの注文は即日出荷が可能です。短納期かつ小ロットで半導体・電子部品を利用したいという、エレクトロニクス業界をはじめとしたお客様の多様なニーズにお応えします。

また、自社の長野物流センター内に市場在庫専門検査機関「解析センター」を保有し、製品検査・解析を徹底している他、購入製品は1年間の保証付きです。

2020年12月には、新型コロナウイルス感染症の流行に際し、医療物資の増産、人工呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMO)増産の部品供給に貢献した企業の1社として、経済産業省より感謝状を受理。

会社ビジョンにアナログとデジタルのハイブリッド営業を掲げ、コアスタッフは今後も社会的課題の解決に貢献できるよう、新しい時代に適したサービスを追求して参ります。





池袋本社を除く国内拠点は、関西、長野営業所/富山事務所、物流センター「Zero Hub」、仙台、横浜、福岡、小山。海外拠点は、香港、深セン、台湾、タイランド、アメリカ、ドイツに展開しています。





コーポレートサイトURL： https://www.corestaff.co.jp/company/

半導体・電子部品の通販サイト『CoreStaff ONLINE』URL： https://www.zaikostore.com/

物流センター「Zero Hub」(ゼロ ハブ)： https://youtu.be/tgEJX3hvdTI?si=01E8AS7YtABVUixp