「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国のこだわりの食品や雑貨を発掘・再編集して販売する株式会社日本百貨店(本社：東京都港区、代表取締役社長：浮ケ谷 祥)は、秋田中央地域地場産品活用促進協議会(通称：「農家のパーティ」ネットワーク)において県内3事業者と連携し、首都圏市場を見据えて共同開発した3商品を展開いたします。

本取り組みは、同ネットワークの「商品力アップサポート事業」の一環として実施されました。各事業者が持つ素材へのこだわりと、日本百貨店が店頭販売を通じて培った商品企画・プロデュースの経験を融合。パッケージデザインや規格、ネーミングに至るまでを一貫して検討することで、既存のターゲット層を超えた幅広い層に響く商品を目指しました。2026年3月31日(火)の「炭火炙り 比内地鶏の極み親子丼」発売を皮切りに、日本百貨店店頭にて販売開始し、今後順次展開してまいります。





共同開発商品のラインナップ





■共に創る、秋田の新しい手土産

本プロジェクトでは、公募により選定された3事業者に対し、伴走型の支援を実施しました。日本百貨店は、以下の柱を中心に、事業者のみなさまと深く対話を重ねながら、商品の魅力を最大限に引き出し、形にしました。

・商品企画開発 ： 首都圏の消費動向を踏まえ、手に取りたくなるネーミングや最適な規格を共に検討。

・デザイン・クリエイティブ： 商品のストーリーや素材の良さが直感的に伝わるパッケージ、および販売用POPを制作。

・プロモーション・販売展開： 自社店舗やSNSを活用し、秋田の素材価値を広く発信。









■開発商品ラインナップ





有限会社秋田味商：炭火炙り 比内地鶏の極み親子丼





1. 有限会社秋田味商：炭火炙り 比内地鶏の極み親子丼

2026年3月31日(火)先行販売開始

日本三大地鶏「比内地鶏」の引き締まった肉質を、一枚ずつ丁寧に炭火で炙り、香ばしさを閉じ込めました。比内地鶏ガラから炊き出した濃厚な旨みと、安曇野の木桶で熟成させた「天然醸造醤油」を合わせた特製出汁が、地鶏の味わいを豊かに引き立てます。ご家庭で卵を加えて仕上げていただくことで完成する、まさに究極の一杯です。





有限会社まこと農産：食べるごま油 いぶりがっこと梅





2. 有限会社まこと農産：食べるごま油 いぶりがっこと梅

いぶりがっこ農家が作る本格的ないぶりがっこと、梅の酸味、ごま油が調和した「ありそうでなかった」新感覚の食べる調味料です。パリポリとした食感とごま油のコクがやみつきになる、食卓の新しい定番です。





株式会社秋田県食肉流通公社：ごちそう粗ほぐしコンビーフ





3. 株式会社秋田県食肉流通公社：ごちそう粗ほぐしコンビーフ

秋田県産牛を100％使用し、牛の解体から加工までを一貫して行う「解体所直結」の鮮度と品質が強みです。肉本来の旨みを感じられるよう「粗ほぐし」の食感にこだわり、たっぷりの牛脂で濃厚なコクを引き出した、まさに“ごちそう”と呼ぶにふさわしい逸品です。





※「いぶりがっこと梅」「ごちそう粗ほぐしコンビーフ」についても、準備が整い次第、順次発売を予定しております。









■「農家のパーティ」ネットワークについて

JA秋田なまはげとその管内の秋田市、男鹿市、潟上市の3市が連携し、令和元年5月に設立した「秋田中央地域地場産品活用促進協議会」の通称です。地域内における地場産品の活用促進と、3市の農林水産業と食品関連産業の振興を図ることを目的に、さまざまな活動を展開しています。









■株式会社日本百貨店について

「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県のこだわりの食品や雑貨を発掘し、直営店舗をはじめ、オンラインショップやポップアップ「出張！日本百貨店」で販売を行う食と雑貨のセレクトショップです。今までにはない新しい切り口でのオリジナル商品開発や、長年の店舗運営で培ったノウハウを活かし、業態を超えたパートナー企業様との新しいお取り組みも積極的に行っています。









【会社概要】

会社名： 株式会社日本百貨店(読み方：にっぽんひゃっかてん)

所在地： 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21F

代表者： 代表取締役社長 浮ケ谷 祥

WEB ： https://corp.nippon-dept.jp









【店舗(直営店)】

・日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

・日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

・日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

・日本百貨店おみや(埼玉県・大宮)





【オンラインショップ(一時販売停止中)】 https://www.nippon-dept.jp