自治体や企業と連携しながら、生活や子育てを地域で頼り合える“共助コミュニティ”づくりに取り組む株式会社AsMama(本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 甲田恵子、以下 AsMama)は、ネッツトヨタ広島株式会社(本社：広島県広島市)を協賛パートナーに迎え、広島市における共助コミュニティ事業を再始動いたします。





販売店を地域の交流拠点として活用し、ファミリー層を中心とした学び・体験・交流機会を創出することで子育てや暮らしの困りごとを「独りにしない」地域づくりを推進します。





人口減少や共働き世帯の増加に伴い、子育てや日常生活における困りごとを「家庭内で抱え込む」状況が全国的に広がっています。一方で、地域には支え合える力や意欲が存在するにも関わらず、それらが“つながる機会”が不足していることが課題となっています。本プロジェクトでは、ネッツトヨタの販売店を地域の共助コミュニティ拠点として活用し、以下の取り組みを推進します。





● ファミリー層向けの学び・体験・レクリエーションイベントの定期開催

● 親子や地域住民同士の自然な交流機会の創出

● 子育て・暮らしの困りごとを気軽に相談・共有できる関係性づくり





クルマを通じた移動価値の提供に加え、「人と人がつながる場」を地域に開くネッツトヨタ広島の取り組みは、地域社会に新たな価値をもたらすものです。

広島ではすでに、地域の担い手となる「シェア・コンシェルジュ(※1)」が140名以上活動し、当社が開発・運営する共助コミュニティアプリ「マイコミュ」をご活用する約2,000世帯がコミュニティに参加しており、リアルとオンラインを組み合わせることで、継続的なつながりが生まれています。

本取り組みの第一弾として以下のショールームを活用した地域交流の実証を開始します。





■日時：2026年4月29日(水祝) 10時～15時

■場所：ネッツトヨタ広島 ショールーム

■内容：ファミリー層を中心にした「広島つながりマルシェ」









■広島での取り組みのポイント

1. 地域の担い手「シェア・コンシェルジュ」の発掘・育成(※1)

得意や経験を活かし、地域交流・子育て支援・イベント企画などに取り組む担い手「シェア・コンシェルジュ」を発掘・育成。広島では140名以上が活動し、市民主体で地域を動かす仕組みを構築しています。





2. 地域パートナー企業の募集・連携

地域に根ざした企業や店舗が「地域応援パートナー」として参画し、場の提供や取り組みへの協力を通じて、地域のつながりづくりを共に推進します。





3. 共助アプリ「マイコミュ」内に設置された『広島市シェアタウン』の普及・活用促進

地域情報・交流イベント・送迎や預かりなどの共助を、安心安全に行える基盤として提供いたします。リアルなつながりとデジタルを連動させ、日常的に頼りあえる関係性を育みます。









■株式会社AsMama概要

株式会社AsMama

本社所在地： 神奈川県横浜市

事業内容 ： 地域コミュニティ支援、子育て・暮らしの共助サービス企画・運営

URL ： https://asmama.jp/