一般社団法人HOKKAIDO EVENTSは、北海道ニセコエリアを舞台に開催する国内最大級のグラベルサイクリングイベント「パナレーサー ニセコグラベル2026」を、2026年9月26日(土)・27日(日)に開催します。2026年はUCIグランフォンド世界選手権の開催地としても注目を集めるニセコでの実施となり、進化を続ける本イベントは新たなステージへと踏み出します。





ライドスタートの様子





■イベント概要

イベント名 ： パナレーサー ニセコグラベル2026

開催日 ： 2026年9月26日(土)～27日(日)

開催地 ： 北海道ニセコエリア

主催 ： 一般社団法人HOKKAIDO EVENTS

プログラム ： - 9月26日(土)

セッションライド(約45km)、ウェルカムパーティ(予定)

- 9月27日(日)

メインライド(50km／100km／120km)

エントリー開始： 2026年3月31日(火)17:00～

募集600名、各カテゴリ定員になり次第受付終了

公式サイト ： https://nisekogravel.com









■コース刷新、エントリーは3月31日午後5時より開始

2026年大会ではコースを大幅に刷新し、初級者から上級者まで楽しめる3コースを設定。シマリスコース(50km／グラベル率37％)、エゾシカコース(100km／40％)、ヒグマコース(120km／40％)と、ニセコ地域の多彩な風景と未舗装路を存分に味わえるコース構成となっています。コースは蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山を望む雄大な自然の中に広がり、林道や集落道など変化に富んだ未舗装路が続きます。エイドステーションでは地域の食材を活かした補給が提供され、走ることそのものに加え、土地の魅力を体験できるのも本イベントの特徴です。

大会前日の9月26日(土)には約45kmのセッションライドを実施し、本番前にニセコのフィールドを体感できる機会を提供します。あわせて開催予定のウェルカムパーティでは、参加者同士の交流やニセコ地域とのつながりも生まれ、イベント全体を通じた体験価値を高めます。





羊蹄山と北海道の風景

林道走行の様子





■ニセコ町とのふるさと納税連携を拡充

本イベントでは、ニセコ町へのふるさと納税を通じたエントリーにも対応しており、地域貢献とイベント参加を両立できる仕組みを提供します。2026年は寄付額に応じてライドエントリー権(全額・50％)を選択できるよう拡充し、より多くの方が参加しやすい環境を整えています。









■ニセコグラベルについて

ニセコグラベルは2020年のスタート以降、着実に成長を続け、2025年には600名以上が参加、その約6割が道外からの参加者となりました。参加者の滞在日数も年々伸びており、北海道の自然や食、地域の魅力を体感する“旅としてのサイクリングイベント”として定着しつつあります。

主催するHOKKAIDO EVENTSは2015年よりニセコにおけるサイクルツーリズムを推進し、年間3,000名以上を動員するイベントを展開しています。2026年にはアジア初開催となる「UCIグランフォンド世界選手権」が予定されており、ニセコは今、世界から注目されるサイクリングデスティネーションへと進化を遂げています。





メイン会場の様子1

メイン会場の様子2





■主催者コメント

一般社団法人HOKKAIDO EVENTS 代表理事 今野 一彦





当団体は2015年よりニセコエリアにおけるサイクルツーリズムの推進に取り組み、北海道の壮大な自然環境を活かした事業を展開してまいりました。

2026年は、ニセコにおいてアジア初開催となるロードレース「UCIグランフォンド世界選手権」の開催が予定されており、「パナレーサーニセコグラベル」も国内最大級のグラベルイベントへと成長しています。

また、ニセコではスキー場の立地を活かしたマウンテンバイクコースなど、多様なサイクルアクティビティが楽しめる環境が整いつつあり、グリーンシーズンにおけるサイクルツーリズムの可能性はさらに広がっています。

今後も地域の皆様、行政機関、関連するステークホルダーの皆様と連携しながら、スポーツツーリズムを通じた地域の魅力向上と活性化に取り組み、ニセコエリアのさらなる発展に貢献してまいります。









■スポンサーコメント

パナレーサー株式会社 代表取締役社長 大和 竜一 氏





この度、当社は一般社団法人HOKKAIDO EVENTS様が主催される「パナレーサーニセコグラベル2026」へのタイトルスポンサー契約を、引き続き締結させていただく運びとなりました。

日本国内においても、舗装道路だけでなく未舗装路や砂利道、山間の細道を走行する“グラベルライド”を楽しまれる方々が急速に増加しています。雄大な自然の中を自転車で走るグラベルライド体験は、地域の魅力を感じる大きなコンテンツの一つです。

また当社は2025年、ニセコ町に対し企業版ふるさと納税を通じた支援を行い、グラベルバイクの寄贈を実施するなど、地域におけるサイクリング環境の整備にも取り組んでまいりました。

今年で5年目を迎える「パナレーサーニセコグラベル」は年々参加者が増加しており、国内グラベルシーンを牽引するイベントの一つとなっています。本大会を再び後援できることを大変光栄に思います。





当社はこれからも、国内グラベルライド文化の普及を通し、全国各地の地域創生のご協力を行いつつ、引き続き、新しい自転車の楽しみ方の提案や、新たな出会い・発見の機会創出に貢献してまいります。