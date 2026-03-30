ホテルグリーンプラザ鴨川（所在地：千葉県鴨川市）では、毎年多くのお客様にご利用いただいている「海鮮網焼き食べ放題プラン」を、2026年も期間限定で販売いたします。本企画は昨年、テレビの情報番組でも複数回紹介され、放送後には多くのお客様にお越しいただき、幅広い層からご好評をいただきました。

牡蠣・帆立・さざえを“焼きたて”で楽しむ、贅沢な食体験

本プランでは、牡蠣、帆立、さざえの3種の海の幸を、お席にご用意した網焼きコンロで、あつあつ・焼きたてのまま存分にお楽しみいただけます。自分のペースで焼きたてを味わえる楽しさが好評で、海鮮好きの方はもちろん、ファミリーやグループ旅行のお客様にも支持されています。海を望むレストランで、約50種が並ぶ海鮮バイキングとあわせてご堪能ください。■ご宿泊対象期間2026年5月10日～7月10日まで ※土曜日は除外日※金曜・日曜は7室限定（状況により変動あり）※ご予約は宿泊日前日の17時まで■特典内容夕食時「牡蠣、帆立、さざえの網焼き食べ放題（90分制）」が付いた特別プラン■和洋中約50種類のディナーバイキング旬の地魚の刺身や、好きな具材をのせて作る「のっけ丼」をはじめ、ライブキッチンでは鉄板焼き、寿司、天ぷら、アジフライなど、出来たての料理をご提供。海鮮メニューを中心に、和・洋・中さまざまな料理が並ぶ、バラエティ豊かなバイキングです。ケーキやアイスなど約20種類のスイーツに加え、キッズメニューや離乳食も充実。ソフトドリンク15種類もすべて飲み放題で、お子様から大人まで幅広くお楽しみいただけます。

■約30種類の朝食バイキング焼き魚、山海漬け、ひじき煮、きんぴらなどの和食に加え、洋食メニューやフルーツも充実。オープンキッチンでは、パンケーキとフレンチトーストを焼きたてでご提供いたします。太平洋を望むレストランで、さわやかな朝のひと時をお楽しみください。

■ご宿泊料金大人1名様 15,300円（税込）～※和洋室4名様ご利用時／別途、入湯税大人1名様150円／お子様料金設定あり

ご予約は公式予約サイトがお得！

WEB予約会員にご登録で通常料金より5％OFF！▼ご予約はこちらhttps://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=d799d5e07eb42b937f7c3a2d5e4f63a9&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=1CEE&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=release&utm_campaign=z14ami&utm_id=2026plan

■ホテルグリーンプラザ鴨川のおすすめポイント・全室オーシャンビュー。波音を聞きながら、夕陽・朝陽を楽しめる客室・海鮮が自慢の約50種類のディナーバイキング。寿司・てんぷらなどライブキッチンも充実・美肌成分たっぷりの「小湊実入温泉」。露天壺湯で星空を眺めながら贅沢な癒しを・鴨川シーワールドへ車で約10分。観光にも便利なロケーション

■ホテルグリーンプラザ鴨川について

房総の海の幸を楽しめる海鮮ディナーバイキングを中心に、海に面した立地と全室オーシャンビューが魅力の海辺リゾート。握り寿司・刺身・なめろうなど約50種類の料理を出来たてで味わえます。客室からは太平洋を望み、時間帯によって表情を変える海の景色も楽しめます。鴨川シーワールドへ車で約10分、夏季限定プールや磯遊びなど、家族で楽しめる滞在が魅力です。【ホテルグリーンプラザ鴨川】住所：〒299-5503 千葉県鴨川市天津3289-2電話予約：0570-071-489（10時～18時）客室数：62室館内施設：レストラン、温泉大浴場（内湯・露天壺湯）、売店、駐車場（無料70台）、カラオケルーム、屋外プール（夏季限定）アクセス：君津ICから房総スカイライン・鴨川有料道路経由60分／JR安房小湊駅より送迎バス約3分（前日20時までの予約制） 公式サイト：https://www.hgp.co.jp/kamogawa/公式Instagram：https://www.instagram.com/hgpkamogawa/※掲載画像はすべてイメージです。料理内容は季節・仕入れ状況により変更となる場合がございます