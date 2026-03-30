京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川良浩)は、2025年12月より開始した“まちを元気にする”「わたしも、おけいはん」プロジェクトの取り組みとして、華道「未生流笹岡」家元・笹岡隆甫氏が「おけいはん」として登場するポスター・WEB動画等の展開を3月30日(月)より開始します。また同日より、プロジェクト内容を発信するWEBサイト、SNS(Instagram)を開設いたします。本プロジェクトは、京阪沿線で“まちを元気にする”活動を展開する方々を「おけいはん」としてクローズアップし、共創を通じて地元への誇りや愛着を醸成していく取り組みです。今回のプロジェクトでは、伝統文化を継承し次世代へと繋ぐ活動をされている、華道「未生流笹岡」の家元・笹岡隆甫(ささおか りゅうほ)氏に「おけいはん」としてご登場いただきます。笹岡氏が次世代へいけばな文化を伝える真摯な姿をノートルダム学院小学校で撮影し、ポスターを制作いたしました。また、京阪グループのイメージキャラクターで、笹岡氏と同じく「おけいはん」である俳優・仁村紗和氏との対談の様子をWEBやSNSで公開します。対談では、いけばなという伝統文化への考え方や、いけばなで“まちを元気にする”ことについてお話しいただきました。対談の様子は動画とWEBページにてご覧いただけます。

■「わたしも、おけいはん」笹岡隆甫編の展開について１．ポスタービジュアルの展開笹岡氏の出身校であるノートルダム学院小学校にて、氏が主宰する「親子華道教室」の風景を撮影。次世代にいけばな文化を伝える笹岡氏の姿を通じ、プロジェクトのメインコピーである「わたしも、おけいはん」と共に、まちの活力を発信します。【おけいはん】未生流笹岡 家元笹岡 隆甫（ささおか りゅうほ）氏【撮影協力】ノートルダム学院小学校【掲出開始】2026年3月30日(月)

２．WEBサイト等での特別コンテンツ公開「わたしも、おけいはん」特設ページおよび、プロジェクト公式Instagramアカウントを開設し、以下のコンテンツを公開していきます。〇笹岡 隆甫氏 × 仁村 紗和氏 特別対談記事：俳優・仁村紗和氏が未生流笹岡家元邸を訪れ、笹岡隆甫氏と対談いたしました。いけばなにかける哲学や、伝統文化を次世代へ伝えていく想い、そして本プロジェクトのテーマである“まちを元気にする”ことについて、「おけいはん」である両名でお話しいただきました。〇対談メイキング・インタビュー動画：対談の様子や、笹岡氏の活動をまとめたスペシャルムービーを同時公開いたします。

【WEB・SNS】・特設ページ「わたしも、おけいはん」（京阪電車公式WEBサイト内）https://www.keihan.co.jp/okeihan/ ・プロジェクト公式Instagramアカウント「わたしも、おけいはん」 https://www.instagram.com/watashimo_okeihan【動画URL】https://youtu.be/xZWJcCU6Ki0【公開日】2026年3月30日(月)

■「おけいはん」プロフィール

〇笹岡 隆甫（ささおか りゅうほ）1974年京都生まれ。3歳より祖父である二代家元・笹岡勲甫のもとで華道を学び、2011年に家元を継承。伝統的ないけばなの美を継承しながら、国内外でのいけばなパフォーマンスや文化発信にも積極的に取り組む。2016年G7伊勢志摩サミットでは会場装花を担当。京都ノートルダム女子大学客員教授、大正大学客員教授。著書に『百花の教え』『いけばな』など。

〇仁村 紗和（にむら さわ）1994年10月13日生まれ、大阪府枚方市出身。 2015年に俳優デビュー。朝ドラ「おちょやん」、大河ドラマ「青天を衝け」などへの出演を経て2022年に夜ドラ「あなたのブツが、ここに」の主演に抜擢され注目を集めた。近年では「美しい彼」「わたしのお嫁くん」「真夏のシンデレラ」「ブルーモーメント」「あなたを奪ったその日から」など話題作への出演が続き、主演したドラマ「SHUT UP」で「アジアコンテンツアワード&グローバルOTTア ワード2024」の最優秀新人賞を受賞。4月放送開始の日本テレビ系 新日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」でヒロインを演じる。

以上

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