叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、代表取締役社長：豊田秀明）では、株式会社芳文社（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：孝壽尚志）発行のまんが雑誌「まんがタイムきらら」とのコラボレーション企画「きらら×きららプロジェクト」の第４３弾として、２０２６年３月２８日（土）より「ばっどがーる」（著者：肉丸）とのコラボレーション企画を実施しております。 この度、２０２６年３月６日のプレスリリースにて、予告しておりました企画の詳細が決まりましたのでお知らせいたします。

企画：叡山電鉄株式会社協力：株式会社芳文社 肉丸・芳文社／ばっどがーる製作委員会

１．コラボグッズの販売について

①コラボきっぷセット【通常版】

描き下ろしイラストとコラボロゴが描かれたコラボきっぷのセットを以下の通り発売します。セット種類 １種類セット内容 １日乗車券×１枚・入場券×４枚・特典台紙×１枚発売価格 ２，０００円発売数 数量限定サイズ １５０㎜×１５０㎜有効期間 ２０２６年１２月３１日（木）までの１回限り有効払い戻し 発売期間中で、未使用かつセット（１日乗車券、入場券、特典台紙）が揃っている場合に限り出町柳駅で手数料を差し引いた金額を払い戻しします。その他 No.０００１～No.０１００まで、シリアルナンバーはランダムです。シリアルナンバーの指定はできません。 ※No.０１０１以降は、ナンバー順となります。 特別入場券 特別入場券の表面には、各キャラクターの誕生日を記載しています。 ※ご利用の際に駅係員が裏面に日付印を押印します。

②コラボきっぷセット【アニメイト特装版】

描き下ろしイラストとコラボロゴが描かれたコラボきっぷと缶バッジのセットを以下の通り発売します。セット種類 １種類セット内容 １日乗車券×１枚、缶バッジ×４個、特典台紙×１枚発売価格 ４，０００円発売数 数量限定サイズ １５０㎜×１５０㎜有効期間 ２０２６年１２月３１日（木）までの１回限り有効

③「アクリルスタンド」の販売

描き下ろしイラストとコラボロゴが描かれたアクリルスタンドを販売します。セット内容 １セット：４種類×各１枚 合計４枚販売金額 ４，５００円（税込）初回販売数 ２００セット ※追加販売は未定です。 サイズ Ｈ１０５mm×Ｗ１４８mm×Ｔ３mm（組み立て前）

④「コラボ缶バッジ」の販売

描き下ろしイラストとコラボロゴが描かれた缶バッジをカプセルトイ販売機にて販売します。種類 全６種＋シークレット１種類 合計７種 販売金額 ４００円（税込） 初回販売数 約１，０００個 ※追加販売は未定です。サイズ 直径５７mm※イベント会場では、有人販売をさせていただきます。なお、カプセルトイ販売機と同様、缶バッジの種類はお選びいただけません。

⑤「１／２スケールコラボヘッドマークＰＯＰスタンド」の販売

コラボヘッドマークのデザインを再現した特大缶バッジをセット販売します。種 類 １セット（２種類×各１枚 合計２枚）販売金額 ５，０００円（税込）初回販売数 １００セット ※追加販売は未定です。サイズ 直径２５０mm

⑥「タペストリー」の販売

描き下ろしイラストとコラボロゴが描かれたタペストリーを販売します。種類 １種類販売金額 ２，５００円（税込）初回販売数 １００枚 ※追加販売は未定です。サイズ Ｂ３サイズ（５１５mm３６４mm）

⑦「Ｔシャツ」の販売

描き下ろしイラストとコラボロゴが描かれたＴシャツを販売します。種類 １種類販売金額 ４，０００円（税込）初回販売数 １００枚 ※追加販売は未定です。 サイズ Ｌサイズ

２．各種コラボグッズの販売方法

❶［イベント販売]

イベント名 「ばっどがーる×えいでん コラボフェスタ」開催日 ２０２６年４月２９日（水・祝）販売時間 １０：３０～１５：００販売場所 八瀬比叡山口駅 イベントスペース「駅テラス」販売商品 ①コラボきっぷセット【通常版】・③「アクリルスタンド」・④「コラボ缶バッジ」 ⑤「１／２スケールコラボヘッドマークＰＯＰスタンド」・⑥「タペストリー」 ⑦「Ｔシャツ」 ※②「コラボきっぷセット【アニメイト特装版】」の販売はございません。

❷［通常販売］

販売開始 ２０２６年４月２９日（水・祝）販売時間 初発～終発 ※２０２６年４月２９日（水・祝）のみ１６：００～終発販売場所 出町柳駅販売商品 ①コラボきっぷセット【通常版】・③「アクリルスタンド」・④「コラボ缶バッジ」 ⑤「１／２スケールコラボヘッドマークＰＯＰスタンド」・⑥「タペストリー」 ⑦「Ｔシャツ」 ※②「コラボきっぷセット【アニメイト特装版】」の販売はございません。

❸［ネット販売］

販売開始 ２０２６年７月（予定）販売サイト 叡山電車グッズオンラインショップ「えいでんマート」販売方法 販売方法の詳細は、「えいでんマート」ネット販売ページ（https://eidengoods24.base.shop/）にてご確認ください。販売商品 ③「アクリルスタンド」・④「コラボ缶バッジ」・⑤「１／２スケールコラボヘッドマークＰＯＰスタンド」・⑥「タペストリー」・⑦「Ｔシャツ」 ※①コラボきっぷセット【通常版】・②「コラボきっぷセット【アニメイト特装版】」の販売はございません。

❹［アニメイト販売］

販売開始 ２０２６年４月２９日（水・祝）販売場所 アニメイト天王寺・アニメイト三宮・アニメイト京都・アニメイト大阪日本橋・ アニメイト梅田・アニメイトアバンティ京都・アニメイト秋葉原1号館・アニメイト通販 ※販売数量は各店で異なります。販売商品 ②「コラボきっぷセット【アニメイト特装版】」

※イベント「ばっどがーる×えいでん コラボフェスタ」で、完売となった商品は、❷[通常販売]、 ❸[ネット販売]は、いたしません。後日、追加販売を行う場合は、あらためて告知いたします。※状況によりお１人さまあたりの販売数を制限する場合があります。※その他、各種イベントで発売することがございます。※販売数に限りがございますので、なくなり次第終了します。

３．「ばっどがーる×えいでんがぁーるスタンプラリー」の開催

（１）実施期間

２０２６年４月２９日（水・祝）～１０月１８日（日）（予定）

（２）スタンプラリーシートの配布場所

出町柳駅、アニメイト京都、アニメイトアバンティ京都、他※スタンプラリーシートは無くなりしだい配布を終了します。

（３）特典内容およびデザインイメージ

（４）スタンプの設置場所およびスタンプ、特典引換時間

（５）スタンプポイント情報

（６）スタンプのデザインイメージ

（７）スタンプラリーシートのイメージ

４．イベント開催について

（１）「ばっどがーる×えいでんコラボフェスタ」の開催

コラボ車両の展示、誕生日ヘッドマークの掲出、展示およびグッズ販売等を行うイベントを実施します。開催日時 ２０２６年４月２９日（水・祝）１０：３０～１５：００ ※会場でのグッズ販売は、１５：００に終了となります。開催場所 八瀬比叡山口駅イベントスペース（駅テラス）入場料 無料 ※会場までの運賃は別途必要です。内 容 ①「ばっどがーる」コラボラッピング車両の７２３号車を２番線に停車させ、ラッピング・ヘッドマークを撮影いただけます。 ②２番線ホームでの展示 ・誕生日ヘッドマーク・イベントヘッドマーク・コラボポスター・キャラクタースタンディＰＯＰ ③グッズ販売［叡山電車ブース］ ・コラボきっぷセット【通常版】・「アクリルスタンド」・「コラボ缶バッジ」 ・「１／２スケールコラボヘッドマークＰＯＰスタンド」・「タペストリー」 ・「Ｔシャツ」 ④イベント限定ヘッドマークの掲出運行 ・掲出列車 叡山本線（出町柳駅～八瀬比叡山口駅間）の営業列車 ・掲出方法 八瀬比叡山口駅にて交換し、１往復（各２種類）ずつ掲出予定※追加情報等は、叡山電車イベント公式Ⅹ(旧Twitter)アカウント(@eiden_event)にてお知らせします。

【参考】

■ばっどがーる 著：肉丸

鋭い目つきに大きなピアス。そしてド派手なツートンヘアーの高校1年生・優谷 優彼女は誰もが道を空ける名の知れた不良娘（ばっどがーる）……ではない。根は超絶良い子である優の頭の中はいつも学園のマドンナ・水鳥亜鳥のことでいっぱい。風紀委員長を務める亜鳥の気を引きたい優は、優等生を辞めて‟ワルい不良″を目指すことに！ワルぶってるけど全然ワルくない？？自称・不良でちょっぴりおバカな少女の奮闘を描く学園コメディ、開校（スタート）！！ＴＶアニメ公式サイト https://badgirl-anime.com/

■株式会社芳文社

１９４６年に芳文社の前身となる「尚文館」を設立。１９５０年に芳文社に社名を変更し、１９５６年には日本初の漫画週刊誌「週刊漫画TIMES」、１９８１年には日本初の４コマまんが専門誌「まんがタイム」、２００３年には萌え系４コマまんが「まんがタイムきらら」を創刊するなど、まんがを主力とする出版社です。ホームページ https://houbunsha.co.jp/

■「まんがタイムきらら」

「まんがタイムきらら」は、４コマ漫画専門誌の「まんがタイム」の姉妹誌として２００３年に創刊された雑誌です。いわゆる萌え系４コマ漫画誌のパイオニアとして、現在、グループ各誌を抱え、その中より「ひだまりスケッチ」のほか「ＮＥＷ ＧＡＭＥ!」、「ご注文はうさぎですか？」、「ゆるキャン△」などの連載作品がテレビアニメ化されています。ホームページ http://dokidokivisual.com/X（旧 Twitter） https://twitter.com/mangatimekirara

■叡山電鉄株式会社

京都市の北東部「洛北」に２つの路線を持つ鉄道会社です。京都御所や下鴨神社に近い出町柳駅を起点に北上。途中の宝ケ池駅で二手に分かれ、東は八瀬比叡山口駅へ、西は貴船口駅や鞍馬駅に続いています。沿線には、貴船神社や鞍馬寺など歴史ある社寺があるほか、初夏の新緑、川床で味わえる料理、秋の紅葉など四季折々の自然が楽しめます。代表的な列車として、沿線の移り変わる景色を満喫していただける展望列車「きらら」、「楕円」のモチーフが印象的な観光列車「ひえい」があります。ホームページ https://eizandensha.co.jp/X https://twitter.com/eizandenshaYouTube https://www.youtube.com/user/eizandensha

※本リリースに掲載の画像をご使用の際は、以下のクレジット表記をお願いいたします。【©肉丸・芳文社／ばっどがーる製作委員会】

https://newscast.jp/attachments/OkgTqfOEkcIBhDeAl1yX.pdf