レンタルサービス「ゴリラレンタル」は、ライブ配信やイベントにおける「世界標準機」といえるダイナミックマイク「Shure SM58S (通称 : ゴッパチ、ゴッパー) 」のレンタル価格を、2026年3月30日より改定することをお知らせいたします。・サービスURL : https://gorilla-rental.jp/・お問い合わせ : support@gorilla-rental.jp・営業所 : 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル・決済方法 : 請求書払い / クレジットカード(VISA・マスター・JCB)

Shure SM58S について

あらゆる現場で圧倒的な信頼性を誇るShure製のダイナミックマイクです。バックグラウンドノイズを的確に低減し、ボーカルやスピーチの声を際立たせる単一指向性（カーディオイド）を特徴とします。特に本モデル「SM58S」は指の届きやすい位置にON/OFFスイッチを搭載しているため、複数の登壇者が入れ替わるセミナーやトークセッションにおいて、演者自身が不要な音声を瞬時にカットでき、音響側のオペレーション負荷を手軽に軽減可能です。同じく当サービス内でコスパ良くレンタル可能な「ZOOM LiveTrak L-12」等のミキサーと組み合わせることで、各演者への独立したモニター送りも低コストで実現可能です 。＜主な用途＞・企業イベント、セミナー、式典などでのスピーチ・司会用・ライブ配信（YouTube、Twitchなど）やウェビナー・音楽ライブ、ボーカル・楽器収録・ポッドキャスト等の音声コンテンツの収録や配信■ 商品概要・商品名：Shure SM58S（スイッチ付きモデル）・商品ページ： https://gorilla-rental.jp/products/Shure%20SM58s・1日レンタル価格 : \693/日 (税込)・14日以上でのレンタル価格 : \346/日 (税込)※1日からの短期レンタルはもちろん、長期利用でお得になる割引料金もご用意しております。詳細なレンタル価格やスペックについては商品ページをご確認ください。

他にもこんなオススメ機材があります！

ゴリラレンタルでは、マイクはもちろん配信やイベントの核となる様々な音響機材も取り揃えております。イベントの規模や用途をお伺いし、専門スタッフが最適な機材セットをご提案するサポートも行っております。空き状況の確認やお見積り・ご要望の相談だけでも、まずはお気軽にお申し付けください。

デジタルミキサー「ZOOM LiveTrak L-12」

「ZOOM LiveTrak L-12」は直感的なアナログ操作の感覚を残しながらも、デジタルの利便性を詰め込んだ12チャンネル（モノラル8＋ステレオ2）のライブミキサー兼マルチトラックレコーダーです。最大の特徴として「5系統の独立したモニターアウト」を搭載しており、例えば「配信用のメイン音声」「実況者が聞く音声」「出演者Aが聞く音声」「出演者Bが聞く音声」など、それぞれ全く異なる音量バランスを同時に作って送ることができます。さらに、SDカードへ各チャンネルの音を個別に録音できるため、後日の収録映像の編集作業や配信アーカイブ編集でも活躍します。(※SDカードへのマルチトラック録音機能を使用する場合は、容量不足や書き込みエラーが起きないよう高速転送に対応したフォーマット済みのSDカードを推奨。)【商品価格】・1日レンタル価格 : 5,500円/日(税込)・14日以上でのレンタル価格 : 2,750円/日(税込)・商品URL : https://gorilla-rental.jp/products/ZOOM%20LiveTrak%20L-12

導入事例①：【eスポーツ大会のオンライン配信】

実況・解説者のマイク、選手間のボイスチャット、ゲーム内サウンド、会場のBGMなど、あらゆる音源をこの1台に集約。配信用のPCには実況の声とゲーム音をクリアに届け、選手にはゲーム音と味方の声だけを返す、といった複雑なルーティングがこれ1台で完結します。

導入事例②：【コミュニティ内での音楽ライブ・DJイベントに】

小規模なライブハウスやクラブイベントでのPAミキサーとして使用しながら、裏ではSDカードに「ボーカル」「ギター」「ベース」「ドラム」の音を別々のデータとしてマルチトラック録音。イベント終了後、各種動画編集ソフトやDAWソフトにデータを取り込めば、プロ並みの完璧なミックスダウンが可能です。

Sennheiser HMD 300 XQ-2

テレビのスポーツ中継や、eスポーツ大会の実況席ブースで出演者が使用しているのを多く目にする、根強い業界シェアを持つハイエンド・ダイナミック型ヘッドセットです。スポーツ実況の現場で求められる高い遮音性とノイズ排除能力を有しつつも、厚みのあるイヤーパッドが耳をすっぽりと覆うアラウンドイヤー型で「長時間の快適性」と「聴覚の保護」を実現している点にあります。また、本モデルが搭載している「ActiveGard©（アクティブガード）」機能は、マイクの落下音やシステムのバグ等による110dB前後を超える突発的な大音量ノイズを瞬時に抑制し、着用者の聴覚ダメージを防ぎます。ゴリラレンタルでは、ダブルヘッドバンドを採用している軽量の新型モデル「Sennheiser HMD 27」も取り扱っております。・1日レンタル価格 : 2,970円/日(税込)・14日以上でのレンタル価格 : 1,485円/日(税込)・商品URL : https://gorilla-rental.jp/products/Senhizer%20HMD300XQ2

導入事例：【長時間にわたる耐久系のライブ配信企画】

風切り音や周囲の雑音・他のブースの音楽が混在するような現場において、リポーターや実況者の声を放送品質で安定してスタジオや視聴者に届ける中継/実況用途として高い信頼性を持ちます。特に、冬季や屋外におけるライブ配信やスポーツ中継など、長時間ヘッドセットを着用し続ける過酷な環境に最適で、長丁場で疲労が溜まる中でも不意のハウリングノイズなどから耳を守りつつクリアな音声を届け続けることが可能です。

ゴリラレンタルについて

ゴリラレンタルは、プロ品質の映像・配信機材を誰でも格安で手軽に使えるレンタルサービスです。ゲーミングPCやモニター、配信用スイッチャー、マイク、カメラまで幅広く取り揃え、eスポーツ大会や企業イベント、ライブ配信、学園祭など、さまざまな場面で活躍します。初めての人でも安心できるよう、用途に合わせた機材セットの提案や使い方サポートも充実。一部商品は即日配送にも対応し、必要なときだけ必要な機材を利用できます。【サービス概要】・サービスURL : https://gorilla-rental.jp/・お問い合わせ : support@gorilla-rental.jp・営業所 : 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル・決済方法 : 請求書払い / クレジットカード(VISA・マスター・JCB)