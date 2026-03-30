合同会社アロイバーン 京極匠工房ショップ（所在地：京都市右京区）が展開するメンズレザーブランド「革師Re-Men's（リメンズ）」は、大手ECサイトのメンズ財布部門で新着ランキング1位を獲得し、累計販売個数5,000個を突破した「革師の二つ折り（栃木レザー）」の新バリエーションとして、お客様の声から生まれた『ツートーンカラー＋BOX型小銭入れモデル』を2026年5月下旬より販売開始いたします。

■ 開発の背景

お客様の声から生まれた「遊び心」ある新デザイン

2024年12月の発売以来、「革師の二つ折り（栃木レザー）」は、外装・内装すべてに最高級の国産皮革を100％使用している妥協なき品質と、高いコストパフォーマンスが評価され、累計5,000個を超える大ヒット商品へと成長いたしました。

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これまで王道の「単色カラー」を展開してまいりましたが、ご愛用いただいているお客様より「バイカラーの展開はないのか」といったご要望を多数いただいておりました。そこでこの度、栃木レザーの上質な質感はそのままに、大人の個性を引き立てる『ツートーンカラーモデル』を新たに開発いたしました。さらに、デザインだけでなく機能面も大きくアップデート。「小銭をもっと探しやすくしてほしい」というお客様のリアルな声にお応えし、ガバッと大きく開いて中身が一目でわかる『BOX型小銭入れ』を新たに採用。お会計時の所作をよりスムーズでスマートにする、理想の二つ折り財布が完成しました。

■新商品概要

商品名：革師の二つ折り（栃木レザー）BOX型小銭入れモデル発売時期：2026年5月下旬 発売予定カラーバリエーション（全6色）：・ブラック×ブラック・ブラック×キャメル・ダークブラウン×ダークブラウン・ダークブラウン×キャメル・ブラック×グリーン・グリーン×キャメル素材：牛本革（栃木レザー100％使用 / 植物タンニンなめし）サイズ：縦 9.5cm × 横 12.0cm × 厚さ 2.5cm仕様：カードポケット×10、お札入れ×2区画、小銭入れ×1区画付属品：専用ギフトボックス、栃木レザー品質証明書（シリアルナンバー入り赤タグ）

■ 『革師の二つ折り（栃木レザー）』 5つのこだわり

1. 匠が丹精込めて作る「栃木レザー社」のヌメ革を100％使用

1937年創業の日本の老舗タンナー、栃木レザー株式会社の革のみを使用しています。植物由来のタンニンが入ったピット槽に皮を漬け込み、じっくりと時間をかけてなめされた本ヌメ革は、繊維の密度が高く、コシがあり非常に丈夫です。コスト削減のために内装に安価な革を使う製品も多い中、当ブランドは内外装すべてに栃木レザーを使用。本製品には、栃木レザー社の革を使用した証として、シリアルナンバー入りの品質証明書（赤いタグ）をお付けしています。

2. 自分好みに育てる醍醐味「極上のエイジング」

染色など最小限の表面処理しか施していないため、革本来の匂いや手触りを存分に楽しめます。日光や手の脂、摩擦によって、時間とともに色に深みが増し、美しい艶が生まれます。また、シワや血筋、トラ（シワやたるみを伸ばした痕）といった天然素材ならではの個性豊かな表情も隠していません。使い込むほどに柔らかく馴染み、世界に一つだけの「自分だけの財布」へと育つ過程を味わえます。

3. スマートなサイズに、頼れる「収納力」

サイズは12.0cm×9.5cm×2.5cmと、ポケットにスッと収まるコンパクト設計。それでありながら、カードはたっぷり「10枚」収納可能。うち4枚分はお札入れ2区画の、うち手前側の区画に付いており、人に見せたくないカードや使う機会の少ない免許証などを入れて頂くのにお勧めです。さらに、小銭入れはガバッと60度開く仕様を採用。視認性が高く、レジ前でも小銭をサッと取り出すことができます。

4. 安心の「90日間サポート」と「日本企業品質」

長くご愛用いただくため、ご購入から90日間の長期サポートをお付けしています。検品からお客様対応に至るまで、すべて日本国内のスタッフが丁寧に対応いたします。

5. 大切な方への贈り物に「専用ギフトボックス」

商品は傷がつかないよう不織布で優しく包み、高級感のある専用のブラックギフトボックスにお入れしてお届けします。父の日、誕生日、就職祝いやバレンタインなど、大人の男性への特別なギフトとして最適です。

■ 購入者様から寄せられた「5つの感動ポイント」

すでに販売中のモデルでは、多数の高評価レビューを獲得しています。特に以下の点において、多くのお客様から「期待以上」との声をいただいております。「箱を開けた瞬間の革の良い香り、しっとり滑らかな肌触りが最高」「使い込んでいくエイジング（経年変化）が楽しみ」【栃木レザーの確かな品質】「縫製がとても綺麗で頑丈。この価格でハイブランドにも負けないクオリティ」「余計な装飾のないシンプルなデザインが渋くてカッコいい」「深みのある色合いで所有欲を満たしてくれる」【抜群の使い勝手】「コンパクトなのにカード収納が豊富」「小銭入れがしっかり開いて取り出しやすい」【ギフトとして大好評】「高級感のある綺麗な専用箱入りで、父の誕生日にプレゼントして大絶賛された」「ネットでの財布選びで何度も失敗してきたが、これは現段階で満点！」など、品質の高さに驚かれる声が続々と届いています。

販売ストアのご案内

※現在販売中の単色カラーモデルも以下のストアよりお求めいただけます。Amazonhttps://www.amazon.co.jp/s?me=AQ5WABV5VEEHU&_encoding=UTF8&content-id=amzn1.sym.2ab9660a-064a-4020-b711-ff932593ba4f&pd_rd_r=49332bc9-4fea-468d-860e-b42c4f5237e0&pd_rd_w=k1LqX&pd_rd_wg=KugsX&pf_rd_p=2ab9660a-064a-4020-b711-ff932593ba4f&pf_rd_r=PZWVC4AJR533G11RJVPQ&ref=lscx_w_ssf_ac楽天市場https://www.rakuten.co.jp/kyogoku/Yahoo!ショッピングhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/kyogoku-leather/

【会社概要】

「革師Re-Men's」は、高品質なレザーアイテムを通じて、男性の日常に上質な彩りと、モノを育てる喜びを提供するブランドです。法人名：合同会社アロイバーン ショップ名：革師京極・京極匠工房ブランド名：革師Re-Men's（リメンズ）担当：小川所在地：京都市右京区メールアドレス：kyogokullc@gmail.com