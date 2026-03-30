株式会社カトジュン（ショップ名：winwinproduct楽天市場店）が展開するエアリアルヨガ商品の国内ブランド「GiGant（ギグアント）」は、パーソナルトレーナー・白石龍太氏監修のもと、安全性と回しやすさを徹底追求した『大縄跳び』を、2026年3月5日より販売開始いたしました。エアリアルヨガ（空中ヨガ）の専用ハンモックなど、人の体重を預かる高耐久かつ安全なプロダクトを展開してきたGiGantが、そのノウハウを活かして「誰もが安全に楽しめる大縄跳び」を開発しました。保育園や学校行事、ご家庭での外遊びをより快適にサポートします。

■ 開発の背景：子供の「痛い」「回しにくい」を無くしたい

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大人数で楽しめる大縄跳びは、協調性や体力を育む定番の遊びです。しかし、一般的な大縄跳びは「ロープが重くて回すのが大変」「当たると痛い」「すぐにねじれてしまう」といった理由で、子供が苦手意識を持ってしまうことも少なくありませんでした。そこでGiGantは、パーソナルジム『INFINITY』を経営するスポーツトレーナーの白石龍太氏（NSCA-CSCS、NESTA-PFT保有）に監修を依頼。エアリアルヨガブランドとして培ってきた「体に負担をかけない素材選び」や「頑丈な器具設計」の視点を取り入れ、細部まで改良を重ねた進化版アイテムを完成させました。

■ 進化版『GiGant 大縄跳び』 5つの特長

1.【安全性】当たっても痛くない！軽量＆ソフトロープ

力の弱いお子様や女性でも無理なくスムーズに回せるよう、軽量で柔らかい素材のロープを採用しました。万が一体に当たってしまっても痛みが少なく、恐怖心を抱かずに安心して跳ぶことができます。

2.【回しやすさ】+2.5cmのロング＆湾曲ハンドル

従来のハンドルに比べて「2.5cm長く」改良しました。これによりしっかりと「両手持ち」が可能になり、回す人の負担を大幅に軽減します。さらに、手にフィットしやすい湾曲加工の木製グリップを採用し、握りやすさも格段に向上しています。

3.【ストレスゼロ】ねじれを防止する360°回転金具

持ち手とロープのつなぎ目に、360度回転する専用金具を搭載しました。大縄跳び特有の「ロープのねじれ」を防止し、途中で絡まることなく快適に遊び続けることができます。

4.【高耐久】PVCチューブで摩擦部分をしっかり補強

最も地面との摩擦が激しいロープの中央部分を、透明なPVC（ポリ塩化ビニル）素材のチューブで補強しました。従来品でありがちだった「革紐の補強がほどけてくる」「擦り切れる」という欠点を克服し、長くご愛用いただける高い耐久性を実現しました。

5.【選べる3サイズ＆専用収納袋付き】

ご家庭での遊びから、幼稚園、保育園、学童、小学校の行事、会社のレクリエーションまで、用途に合わせて選べる3サイズをご用意しました。持ち運びや保管に便利な「GiGantロゴ入り専用収納袋」が付属します。5m：適正人数 子供2～3名 / 大人2名7m：適正人数 子供4～6名 / 大人3～5名10m：適正人数 子供7～10名 / 大人6～8名※年齢や体型によって適正人数は変わります。

■ 商品概要

商品名：GiGant 大縄跳び（スポーツトレーナー監修）ブランド名：GiGant（ギグアント）発売日：2026年3月5日サイズ展開：5m / 7m / 10m付属品：専用収納袋（グリーン）販売場所：winwinproduct楽天市場店

【会社概要】法人名：株式会社カトジュン住所：仙台市太白区袋原6-5-36ショップ名：winwinproduct楽天市場店ブランド名：GiGant（ギグアント）担当：加藤