時計・宝飾の正規代理店「コントワーヌ」（東京都渋谷区）にて、スイスの老舗ウォッチブランド〈Nivada Grenchen（ニバダ・グレンヒェン）〉のPOP-UP販売を、2026年4月1日（水）～5月31日（日）の期間限定で開催いたします。

本POP-UPでは、コレクターでありブランド再興の立役者でもあるギョーム・ライデ氏が、過去のアーカイブから復刻させた代表的コレクションを中心に展開。ブランドの歴史と革新性が融合したラインナップを一堂にご覧いただけます。

会場となるコントワーヌのアトリエは、都心にありながらもゆったりとした空間設計が特徴の落ち着いた空間。期間中は、Nivada Grenchenの世界観を体感いただける特別な場として、厳選されたモデルを展示・販売いたします。

■ 展開モデル（一部）

CHRONOKING（クロノキング）

インターチェンジャブルベゼル／メカクォーツ交換用ベゼル5個付き

ブレスレットタイプ：\159,500（税込）

レザーストラップ：\121,000（税込）

Antarctic Aquamar（アンタークティック・アクアマー）

トロピックラバー／機械式（自動巻）

\203,500（税込）

\203,500（税込）

Antarctic Glacier（アンタークティック・グレイシャー）

\231,000（税込）

**独創的なデザインと高性能ムーブメントを融合させたニバダ・グレンヒェンは、国内での取扱店舗が限られており、実機をまとめてご覧いただける機会は非常に貴重です。**

**ぜひこの機会に、ニバダ・グレンヒェンが提案するスイスウォッチの世界観をご体感ください。**

■ 開催概要

開催期間

2026年4月1日（水）～5月31日（日）

開催場所

〒151-0053東京都渋谷区代々木4丁目28-7 西参道テラスE1時計宝飾正規代理店 コントワーヌ

お問い合わせ

https://www.contevanou.com/

時計宝飾正規代理店 コントワーヌTEL：03-3299-8008E-Mail：info@contevanou.com