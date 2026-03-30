有限会社DSR（以下、DSR）は、敏感肌向けセラミド化粧品を展開するブランド「シェルシュール」より、2026年4月14日（火）発売の美容液**「アドバンストエッセンスRO」のミニサイズ「アドバンストエッセンスROミニ（10mL）」**を、2026年3月31日（火）昼12時に、特別価格500円（税込）・数量限定で先行販売いたします。

「アドバンストエッセンスRO」は、シェルシュールの独自処方で5種類のヒト型セラミドを配合した美容液に、10％濃度のアゼライン酸を組み合わせた美容液です。高濃度アゼライン酸を試してみたい一方で、刺激への不安から使用をためらっていた方にも手に取っていただきやすいよう、今回、発売に先駆けてミニサイズをご用意しました。

濃度が高いアゼライン酸を試したい方へ、ミニサイズを数量限定で先行販売

アゼライン酸配合アイテムは、皮脂や肌荒れ、肌のごわつきなどが気になる方から注目される一方、肌質によっては刺激を感じやすい成分でもあります。DSRでは、そうした不安に寄り添いながら、より多くの方にご自身の肌との相性を見極めていただけるよう、4月14日の発売に先立ち、ミニサイズの先行販売を実施します。通常サイズの購入前に試しやすい10mLの容量で、数量限定・特別価格にて提供いたします。

「アドバンストエッセンスRO」の特長

10％アゼライン酸配合で、皮脂や肌荒れ、ごわつきが気になる肌をなめらかに整える

「アドバンストエッセンスRO」は、10％濃度のアゼライン酸を配合した美容液です。高濃度では刺激が気になりやすく、低濃度では物足りなさを感じる--そんな声を踏まえ、“続けやすさ”と“手応え”のバランスを目指して設計しました。ポツポツとした肌荒れ予防、皮脂による肌トラブル予防、肌のごわつきケア、キメを整えてツヤ感のある肌へ導くことを目指します。

5種類のヒト型セラミドを配合し、うるおいバリアをサポート

敏感肌の方にとって重要なうるおいバリアに着目し、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAPの5種類のヒト型セラミドを配合。アゼライン酸の使用時に気になりやすい乾燥にも配慮し、肌をうるおいで守りながら使える処方を目指しました。

オイルフリー・アルコールフリーなど、肌負担に配慮した処方設計

本商品は、パラベンフリー、オイルフリー、無着色、無香料、無鉱物油、アルコールフリー。さらに、グリセリンも極力抑え、皮脂が気になる方や重たさが苦手な方にも使いやすい使用感を追求しました。また、アゼライン酸配合アイテムで気になりやすいざらつきやモロモロ感に配慮し、なめらかに伸びやすいテクスチャーに仕上げています。

ナイアシンアミドなどの整肌成分も配合

アゼライン酸に加え、ナイアシンアミド、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス、トマト果実エキス、ユキノシタエキス、クロレラエキスなどの整肌成分を配合。肌荒れを繰り返しやすい肌をすこやかに保ち、毎日のスキンケアに取り入れやすい処方としています。

こんな方におすすめ

・高濃度アゼライン酸に興味はあるが、刺激が不安な方・皮脂による肌荒れやポツポツが気になる方・肌のごわつきやキメの乱れを整えたい方・敏感肌でも使いやすいアゼライン酸化粧品をお探しの方・まずは少量から試したい方

■ 発売情報

商品名：アドバンストエッセンスRO定価：ミニサイズ 10mL 1,870円 レギュラーサイズ 30mL 5,280円発売日：2026年4月14日（火）昼12時**先行販売情報**アドバンストエッセンスROミニ（10mL）を特別価格で先行販売いたします。先行販売開始日時：2026年3月31日（火）昼12時価格：定価1,870円のところ、**特別価格500円（税込）**販売方法：公式オンラインショップにて数量限定販売

老舗セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」とは

https://www.dsr-co.jp/product/detail/90890101

敏感肌の専門家、髙岡幸二が敏感肌のために開発したヒト型セラミド化粧品ブランド。皮膚科学に基づき、20年以上前からヒト型セラミドの独自処方で敏感肌に寄り添います。

シェルシュールのセラミド独自処方

- 疑似セラミドや糖セラミドではなく、ヒト型セラミドを配合- 効果的なうるおいバリアを構築するため、天然ヒト型セラミドと合成ヒト型セラミドをハイブリッド- 複数のヒト型セラミドを配合し、できるだけヒトの肌の構成に近づけた処方- ヒト型セラミド以外の角質細胞間脂質（コレステロール、脂肪酸）も配合- お肌の細胞間脂質の割合を意識したセラミドバランス

会社概要

会社名 ：有限会社ＤＳＲ代表者 ：宮竹 二郎本社所在地 ：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階設立 ：2002年12月4日事業内容 ：化粧品の開発、製造、販売資本金 ：300万円URL ：https://dsr-skincare.jp/

創業者／開発者 髙岡 幸二大阪府出身。神戸大学卒。医学博士。元神戸大学バイオシグナル研究員。元奈良女子大学非常勤講師・バイオテクノロジーの研究員。化粧品・健康食品の開発。2024年10月に、サンエス石膏株式会社のグループに参画。

https://www.dsr-co.jp/https://www.amazon.co.jp/stores/page/B3C6F6FF-A393-4A53-811D-8FB66F5A0AAAInstagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/C6X0h0qBr_2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/