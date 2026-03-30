“やっちゃぐね”がクセになる 会津の縁起物「赤べこ」がTシャツに 明星企画よりオリジナル赤べこTシャツ3シリーズが2026年4月中旬より新発売
観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、会津の伝統民芸品「赤べこ」をモチーフにしたオリジナルTシャツ3シリーズを、観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店・宿泊施設等にて2026年4月中旬より本格販売を開始いたします。
あかべこやっちゃぐねTシャツ
あかべこレトロTシャツ(フロントプリント)
AKABEKOレッドTシャツ
■開発背景
会津の伝統民芸品である赤べこは、「無病息災」の願いが込められた縁起物として古くから親しまれてきました。
本商品は、その赤べこの魅力をより身近に、そして日常でも楽しめる形として、「ファッション」という切り口で再提案するために開発しました。
観光土産としての魅力はもちろん、普段使いできるデザイン性と、思わず共感してしまうストーリー性を掛け合わせることで、幅広い層に楽しんでいただける商品となっています。
■商品の特徴
・会津の縁起物「赤べこ」をモチーフにしたオリジナルTシャツ3シリーズ展開
・ユーモアと共感をテーマにした「あかべこやっちゃぐねTシャツ」
・伝統的な雰囲気を活かした「あかべこレトロTシャツ」
・インパクトのある配色が特徴の「AKABEKOレッドT」
・観光土産としてだけでなく、普段使いもしやすいデザイン
・サイズはM／L／XLの3サイズ展開
中でも「あかべこやっちゃぐねTシャツ」は、赤べこの“首振り”に着想を得たデザインです。
ゆらゆらと首を振る赤べこを、どこか“やりたくないのにやっている”ような姿に見立て、「やっちゃぐね(＝やりたくない)」という会津の言葉とともに表現。
気づけば今日も頷いている――そんな日常の“あるある”を、ブラックジョークとして落とし込んだ、ユーモラスな一枚となっています。
あかべこレトロTシャツ(バックプリント)
【商品の概要】
名称 ：明星企画オリジナルあかべこTシャツシリーズ
種類 ：あかべこやっちゃぐねTシャツ／あかべこレトロTシャツ／AKABEKOレッドT
価格 ：
・あかべこやっちゃぐねTシャツ：税込2,420円
・あかべこレトロTシャツ ：税込2,420円
・AKABEKOレッドT ：税込2,750円
カラー：
・やっちゃぐねTシャツ：ライトベージュ／コヨーテ／ダスティピンク
・レトロTシャツ ：フロント：ライトベージュ／バック：ライトベージュ・ブラック
・AKABEKOレッドT ：イタリアンレッド
サイズ：M／L／XL
発売日：2026年4月中旬より本格販売開始
販売 ：観光地施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設等
■会社概要
商号 ： 有限会社明星企画
代表者 ： 代表取締役 星 光男
所在地 ： 〒965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号
設立 ： 2000年12月
事業内容： 観光物産土産卸
資本金 ： 300万円
URL ： https://www.meisei-kikaku.com/