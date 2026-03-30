観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、会津の伝統民芸品「赤べこ」をモチーフにしたオリジナルTシャツ3シリーズを、観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店・宿泊施設等にて2026年4月中旬より本格販売を開始いたします。





あかべこやっちゃぐねTシャツ

あかべこレトロTシャツ(フロントプリント)

AKABEKOレッドTシャツ





■開発背景

会津の伝統民芸品である赤べこは、「無病息災」の願いが込められた縁起物として古くから親しまれてきました。

本商品は、その赤べこの魅力をより身近に、そして日常でも楽しめる形として、「ファッション」という切り口で再提案するために開発しました。





観光土産としての魅力はもちろん、普段使いできるデザイン性と、思わず共感してしまうストーリー性を掛け合わせることで、幅広い層に楽しんでいただける商品となっています。









■商品の特徴

・会津の縁起物「赤べこ」をモチーフにしたオリジナルTシャツ3シリーズ展開

・ユーモアと共感をテーマにした「あかべこやっちゃぐねTシャツ」

・伝統的な雰囲気を活かした「あかべこレトロTシャツ」

・インパクトのある配色が特徴の「AKABEKOレッドT」

・観光土産としてだけでなく、普段使いもしやすいデザイン

・サイズはM／L／XLの3サイズ展開





中でも「あかべこやっちゃぐねTシャツ」は、赤べこの“首振り”に着想を得たデザインです。

ゆらゆらと首を振る赤べこを、どこか“やりたくないのにやっている”ような姿に見立て、「やっちゃぐね(＝やりたくない)」という会津の言葉とともに表現。





気づけば今日も頷いている――そんな日常の“あるある”を、ブラックジョークとして落とし込んだ、ユーモラスな一枚となっています。





あかべこレトロTシャツ(バックプリント)





【商品の概要】

名称 ：明星企画オリジナルあかべこTシャツシリーズ

種類 ：あかべこやっちゃぐねTシャツ／あかべこレトロTシャツ／AKABEKOレッドT

価格 ：

・あかべこやっちゃぐねTシャツ：税込2,420円

・あかべこレトロTシャツ ：税込2,420円

・AKABEKOレッドT ：税込2,750円

カラー：

・やっちゃぐねTシャツ：ライトベージュ／コヨーテ／ダスティピンク

・レトロTシャツ ：フロント：ライトベージュ／バック：ライトベージュ・ブラック

・AKABEKOレッドT ：イタリアンレッド

サイズ：M／L／XL

発売日：2026年4月中旬より本格販売開始

販売 ：観光地施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設等









■会社概要

商号 ： 有限会社明星企画

代表者 ： 代表取締役 星 光男

所在地 ： 〒965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号

設立 ： 2000年12月

事業内容： 観光物産土産卸

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.meisei-kikaku.com/