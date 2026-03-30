安藤ハザマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：国谷一彦）は、2026年4月3日（金）より、スポンサー契約している女子プロゴルファー政田夢乃選手の新CM（5秒・15秒・30秒）の放送を開始します。また、安藤ハザマ公式YouTubeチャンネルでも公開します。

ゴルフ場を舞台に、子どもたちと一緒にゴルフを楽しむ様子を描いた新CMでは、さまざまな夢に挑戦する子どもたちの背中を押すとともに、夢に向かって挑戦し続ける政田プロの姿を表現しています。この姿勢は、次世代を担う若者の挑戦を支援し、常に新しい価値を創造するために挑戦を続けている当社にも通じるものです。また、当社が最も大切にしている“人財”である社員の子どもたちも出演していますので、ぜひご覧ください。

CM概要

安藤ハザマ公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UCYtHzP-EVGmD8f0nbmu0sAw※4月3日（金）21時公開予定

スタッフリスト

企画制作：東京ヴィ・ピー・アールプロデューサー 上ノ内浩智演出／エディター 井手 翔太撮影監督 桑原 史生撮影 水兼 大作 夏目啓一郎 ＶＥ 岡田 慎治 音声 丹野 基樹 照明 土屋 貴資 スタイリスト 伊藤 由香ヘアメイク 吉森 香織 キャスティング 長谷川悦子 オフラインエディター 仁科 智志ミキサー 石井 泰裕音楽・効果 古田 能之