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「ハピネットゲームフェス！2026」出展のお知らせ
〜新作『メダロット カードロボトルRB』先行体験や『Fit Boxing 3』試遊を実施、豪華来場特典も〜
イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」)は、2026年3月28日（土）・29日（日）にベルサール秋葉原で開催されるイベント「ハピネットゲームフェス！2026」に出展いたしますのでお知らせします。
当日は、2026年6月発売予定の新作『メダロット カードロボトルRB』の先行体験会や、好評発売中の『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』の試遊、さらに豪華来場特典の配布を実施します。
■出展概要
イベント名：ハピネットゲームフェス！2026
開催日時：2026年3月28日（土）〜3月29日（日） 11:00〜18:00
会場：ベルサール秋葉原
入場料：無料
整理券配布：当日11時よりブース付近にて整理券を配布します
■出展タイトルについて
1. 『メダロット カードロボトルRB』
『メダロット カードロボトルRB』は、メダロットのカスタマイズ性とカードゲームの戦略性を融合させた本格トレーディングカードロボトルです 。開発アドバイザーとして、数々の実績を持つゲームデザイナーのカナイセイジ氏と、アナログゲーム界で活躍する刈谷圭司氏が参画しており、高い戦略性と快適なプレイ環境を実現しています 。
【内容】
体験会：発売に先行し、基本の遊び方を学ぶ「プラクティス」モードを特別にご体験いただけます
※体験後、Xにて特定のハッシュタグを付けて投稿いただいた方に「オリジナルステッカー」をプレゼント
展示：豪華アイテムが同梱される「Deluxe Edition」のサンプル展示を行います
来場特典：ブースへお立寄りいただいた方にプロモーションカード「セントナース」を配布します
2.『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』
人気エクササイズゲーム「Fit Boxing」シリーズ最新作『Fit Boxing 3』の体験会を実施します。実際に体を動かして、爽快感溢れるエクササイズをご体感いただけます。
■期間限定セール開催中
現在当社より発売中のNintendo Switchタイトルのダウンロード版が、期間限定でお得にご購入いただける「イマジニア スプリングセール2026」開催中です。春休みや新生活など、ご自宅で過ごす時間が増えるこの季節に、人気タイトルや話題作をお求めやすい価格でお楽しみいただけます
「ハピネットゲームフェス」でご体験いただける『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー』や、「メダロット」シリーズの8作品が収録された『メダロット クラシックスプラス』も対象商品としてラインナップされています。
【イマジニア スプリングセール2026】
セール期間：2026年3月4日〜2026年3月30日
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_imagineersale
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
▶ダウンロード版 [25％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
▶追加コンテンツ [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269?dlc=1
└J-POPパック Vol.1
└アニソンパック Vol.1
＜メダロット クラシックス プラス カブトVer.＞
▶ダウンロード版 [30％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000032065
＜メダロット クラシックス プラス クワガタVer.＞
▶ダウンロード版 [30％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000032403
■『Fit Boxing』シリーズとは
人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。2018年12月にNintendo Switch初のエクササイズゲームとして発売して以降、おうちで運動できる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持されています。2024年12月には最新作「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」を発売しています。
■『メダロット』とは
「メダロット」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物をモチーフとしたロボット同士を戦わせるという世界観と、ロボットのパーツやアイテムなどを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスマイズ」して「対戦」するゲームシステムが支持され多くのファンを獲得しました。1997年11月28日のシリーズ第一作目の発売以来、ゲームソフトを中心に、テレビアニメや雑誌での漫画連載、マーチャンダイジングなどのメディアミックス展開により人気を不動のものとし、累計出荷本数が 330万本を超える大ヒットシリーズとなっています。
＜商品概要＞
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式X： https://x.com/FitBoxingInfo
商品名： 『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日（予定）
プレイ人数： １人
ローカル通信 /インターネット通信 ２人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」)は、2026年3月28日（土）・29日（日）にベルサール秋葉原で開催されるイベント「ハピネットゲームフェス！2026」に出展いたしますのでお知らせします。
当日は、2026年6月発売予定の新作『メダロット カードロボトルRB』の先行体験会や、好評発売中の『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』の試遊、さらに豪華来場特典の配布を実施します。
■出展概要
イベント名：ハピネットゲームフェス！2026
開催日時：2026年3月28日（土）〜3月29日（日） 11:00〜18:00
会場：ベルサール秋葉原
入場料：無料
整理券配布：当日11時よりブース付近にて整理券を配布します
■出展タイトルについて
1. 『メダロット カードロボトルRB』
『メダロット カードロボトルRB』は、メダロットのカスタマイズ性とカードゲームの戦略性を融合させた本格トレーディングカードロボトルです 。開発アドバイザーとして、数々の実績を持つゲームデザイナーのカナイセイジ氏と、アナログゲーム界で活躍する刈谷圭司氏が参画しており、高い戦略性と快適なプレイ環境を実現しています 。
【内容】
体験会：発売に先行し、基本の遊び方を学ぶ「プラクティス」モードを特別にご体験いただけます
※体験後、Xにて特定のハッシュタグを付けて投稿いただいた方に「オリジナルステッカー」をプレゼント
展示：豪華アイテムが同梱される「Deluxe Edition」のサンプル展示を行います
来場特典：ブースへお立寄りいただいた方にプロモーションカード「セントナース」を配布します
2.『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』
人気エクササイズゲーム「Fit Boxing」シリーズ最新作『Fit Boxing 3』の体験会を実施します。実際に体を動かして、爽快感溢れるエクササイズをご体感いただけます。
■期間限定セール開催中
現在当社より発売中のNintendo Switchタイトルのダウンロード版が、期間限定でお得にご購入いただける「イマジニア スプリングセール2026」開催中です。春休みや新生活など、ご自宅で過ごす時間が増えるこの季節に、人気タイトルや話題作をお求めやすい価格でお楽しみいただけます
「ハピネットゲームフェス」でご体験いただける『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー』や、「メダロット」シリーズの8作品が収録された『メダロット クラシックスプラス』も対象商品としてラインナップされています。
【イマジニア スプリングセール2026】
セール期間：2026年3月4日〜2026年3月30日
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_imagineersale
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
▶ダウンロード版 [25％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
▶追加コンテンツ [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269?dlc=1
└J-POPパック Vol.1
└アニソンパック Vol.1
＜メダロット クラシックス プラス カブトVer.＞
▶ダウンロード版 [30％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000032065
＜メダロット クラシックス プラス クワガタVer.＞
▶ダウンロード版 [30％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000032403
■『Fit Boxing』シリーズとは
人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。2018年12月にNintendo Switch初のエクササイズゲームとして発売して以降、おうちで運動できる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持されています。2024年12月には最新作「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」を発売しています。
■『メダロット』とは
「メダロット」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物をモチーフとしたロボット同士を戦わせるという世界観と、ロボットのパーツやアイテムなどを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスマイズ」して「対戦」するゲームシステムが支持され多くのファンを獲得しました。1997年11月28日のシリーズ第一作目の発売以来、ゲームソフトを中心に、テレビアニメや雑誌での漫画連載、マーチャンダイジングなどのメディアミックス展開により人気を不動のものとし、累計出荷本数が 330万本を超える大ヒットシリーズとなっています。
＜商品概要＞
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式X： https://x.com/FitBoxingInfo
商品名： 『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日（予定）
プレイ人数： １人
ローカル通信 /インターネット通信 ２人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp