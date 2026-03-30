TAG Macau FBO、2026年AIN Awardsにて「ベストFBO（その他の地域）」を含む主要3冠を達成

マカオ／ロンドン、2026年3月30日 /PRNewswire/ -- TAG Aviationは本日、TAG Macau FBOが2026年Aviation International News（AIN）FBO Awardsにおいて、「ベストFBO（その他の地域）」を含む主要3部門で受賞するという快挙を達成したことを発表しました。





2019年に開設された比較的新しい施設であるTAG Macau FBOにとって、今回の受賞は歴史的なマイルストーンとなります。約20年にわたり同カテゴリーの首位を維持してきた従来の受賞社を抜き、トップの座へと躍進したことは、同社の卓越したサービス品質と急成長を象徴するものです。

さらに、TAG Macau FBOは総合評価において、欧州・中東・アフリカ・アジア太平洋地域で最も高い評価を受けたFBOのひとつにも選出されました。ゼネラルマネージャーのRita Tam氏は、傑出したリーダーシップとサービスへの揺るぎない献身さが評価され、4度目となる「Above & Beyond Award」を受賞しています。

TAG Macau FBOは、ラインサービス、乗客およびパイロット向けアメニティ、施設、カスタマーサービスといったすべての主要評価項目において、AIN読者から圧倒的な高評価を獲得しました。マカオ国際空港に隣接する同施設は、約693平方メートルのスペースに、オンサイトでの通関・入国審査、洗練された旅客ラウンジ、用途に応じて利用可能なVIPラウンジ、さらにはパイロット専用のスヌーズルームやシャワー設備など、最高水準の設備を備えています。19名からなるカスタマーサービスチームは、精度の高い対応力とホスピタリティで世界中の顧客から高い信頼を得ています。

また2024年には、IS-BAHステージ3認証を取得。これは、世界でも有数の新しい施設として、卓越した運航管理体制と高度に成熟した安全文化を確立していることを示すものです

TAG Aviation会長のSteven Young氏は、次のように述べています。

「TAG Macauのような新しいFBOが、『ベストFBO（その他の地域）』を含む3つの主要なAIN賞を受賞したことは、チームの情熱と揺るぎない追求精神の賜物です．長年にわたり業界をリードしてきた老舗方を超えたことは、私たちのサービス哲学が世界水準であることを明確に示しています。Ritaとそのチームは、真に世界クラスのFBOを築き上げました。今回の評価は、グローバルなパイロット、クルー、オペレーターから寄せられたものであり、彼らが日々プロフェッショナリズムを追及し精進してきた証です。」

TAG Aviationについて

60年以上の歴史を誇るTAG Aviationは、プライベートおよびビジネス航空分野におけるグローバルリーダーです。欧州およびアジアを中心に、航空機管理、チャーター、整備、FBO／ハンドリング、乗員訓練など、包括的かつ高品質なサービスを提供しています。





（日本語リリース：クライアント提供）

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