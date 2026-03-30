52TOYS、意欲的な2026年製品ロードマップを発表、長期的な成長モメンタムを強化

1,000を超える新製品と100を超える IPが示す52TOYSの最新業界動向

北京、2026年3月30日 /PRNewswire/ -- 「楽しみのためにプレイ（Play for Fun）」をブランド理念に掲げる IP主導の大手玩具メーカー52TOYSは、「新たに創造し、未来を勝ち取る（Create Anew, Win the Future）」をテーマとする2026年52TOYSパートナー大会（2026 52TOYS Partner Conference）において、100を超えるプレミアムライセンスIPおよびオリジナルIPを基盤に、7つの主要カテゴリーで1,000を超える新製品を柱とする意欲的な製品ロードマップを発表しました。52TOYSは、IPの展開を主要なマーケティング機会に合わせることで、差別化されたデザインと創造的な遊びの体験を通じて、際立つ製品を提供することを目指しています。このイベントには、米国、スイス、ベルギー、オランダ、日本、韓国、オーストラリア、シンガポールを含む40を超える国と地域から、数百社の販売代理店とパートナーが参加しました。





会長兼CEOのChen Weiは、強力なIPと高い創造力を組み合わせることが成功につながると強調しました。同氏は、52TOYSが自社IPとライセンスIPの両方にまたがる拡張性と持続可能性を備えたIPポートフォリオを構築してきたことに加え、楽しくトレンドをリードする製品の提供に引き続き注力していると述べました。

2026年のラインアップには、Pixarの40周年、Zootopiaの10周年、Minions 3の公開といった主要な節目に合わせたコラボレーションが含まれています。また、Inside Out、Coco、そしてG-DragonのペットであるZOAといった注目度の高いIPも、新たな製品フォーマットで登場します。

ライセンスIPと並行して、52TOYSはオリジナルIPの開発にも引き続き投資しています。会議では、POUKAPOUKA、NOOK、Panda Roll、CiCiLu、NINNIC、LITTLE BUNS、Lilithといった人気の自社ブランドを手がけるクリエイターが、2026年の計画を発表しました。今後の取り組みでは、製品イノベーション、有名人とのコラボレーション、ブランド横断型パートナーシップ、コンテンツエコシステムの拡大に重点を置きます。

同社はまた、ハードコアコレクター向けアイテムや文化関連商品にも事業を拡大しています。新たな製品には、変形メカシリーズ「BEASTBOX」や可動フィギュアシリーズ「Infinity Dance」が含まれるほか、男性ファン層を対象とした実験的な新製品ラインも今後展開する予定です。一方、「Hyper-Activated」シリーズは、中国の伝統的な文化要素を親しみやすい一般消費者向け製品として再解釈したもので、直近のポップアップイベントでも力強い市場反応を得ました。

パートナーを支援するため、52TOYSは、システム、製品、マーケティング、オペレーション、ツールを網羅する強化されたチャネルポリシーを導入し、相互成長の後押しを目指しています。不確実性に満ちた市場において、52TOYSは、実績あるヒット創出のノウハウと長期的な運営力によって、パートナーに信頼性を提供しています。

今回の会議では、52TOYSの長期的な発展戦略と包括的なIPロードマップがあらためて示され、パートナーから高い評価を受けるとともに、世界の玩具市場における継続的な勢いが示されました。

52TOYSの詳細については、https://hi52toys.com/をご覧ください。





（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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