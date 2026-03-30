くら寿司史上最多！15回目のコラボ



キャラクターをイメージしたメニューが新登場！



劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボキャンペーン



“謎解き”で豪華賞品が手に入るチャンスも！



〜4月3日（金）から全国のくら寿司で実施〜





















「名探偵コナン」は、1994年から週刊少年サンデーに連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメで、原作となるコミックスの単行本は全世界累計部数が2億7,000万部を突破するなど、週刊少年サンデーを代表する作品です。毎年恒例となった「名探偵コナン」とのコラボは、過去実施してきた、さまざまなIPコンテンツとのコラボの中でも、当社史上最多となる15回目を数え、今回は劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して行うものです。



本キャンペーンでは、キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。“江戸川コナン”が使用する蝶ネクタイ型変声機のピックが付いた商品や、劇場版に登場する“萩原千速”と“横溝重悟”をイメージした商品などをお楽しみいただけます。



また、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズも多数登場します。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！®」で当たりが出ると、デフォルメキャラクターがデザインされた“ラバーチャーム”や、お寿司をイメージした正装に身を包んだキャラクターが描かれた“缶バッジ”、2個セットになった“マグネットシート”など、特別な景品をご用意しています。



さらに、第1弾＜4月3日（金）〜＞、第2弾＜4月17日（金）〜＞、第3弾＜5月1日（金）〜＞の計3回にわたり、税込2,500円（※1）のお会計ごとに、クリアファイルやラバーコースター、クッションチャームなど貴重なオリジナルグッズを先着プレゼントします（※2）。 加えて、謎解きにチャレンジすると限定賞品などが当たる特別企画も実施。店内の回転レーンに流れる手がかりを使って全ての謎を解いて、くら寿司公式サイトの特設ページから回答。店内飲食税込2,500円以上のレシートを付けて応募いただくと、抽選で豪華賞品をプレゼントします。



「名探偵コナン」ファンにはたまらない、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズが手に入る貴重なこの機会に、ぜひくら寿司へお越しください。



（※1）お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外）



（※2）数量限定のため、無くなり次第終了となります。



■くら寿司×「名探偵コナン」コラボメニュー



※店舗により価格は異なります。



※予定数量に達し次第、販売終了となります。











江戸川コナンのトリックまぐろ 300円



販売期間：4月3日（金）〜5月14日（木）



※お持ち帰り不可



江戸川コナンのトリックまぐろ 300円販売期間：4月3日（金）〜5月14日（木）※お持ち帰り不可







回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、4月3日（金）から期間限定で、「名探偵コナン」とコラボしたキャンペーンを全国のくら寿司で開催します。「名探偵コナン」は、1994年から週刊少年サンデーに連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメで、原作となるコミックスの単行本は全世界累計部数が2億7,000万部を突破するなど、週刊少年サンデーを代表する作品です。毎年恒例となった「名探偵コナン」とのコラボは、過去実施してきた、さまざまなIPコンテンツとのコラボの中でも、当社史上最多となる15回目を数え、今回は劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して行うものです。本キャンペーンでは、キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。“江戸川コナン”が使用する蝶ネクタイ型変声機のピックが付いた商品や、劇場版に登場する“萩原千速”と“横溝重悟”をイメージした商品などをお楽しみいただけます。また、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズも多数登場します。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！®」で当たりが出ると、デフォルメキャラクターがデザインされた“ラバーチャーム”や、お寿司をイメージした正装に身を包んだキャラクターが描かれた“缶バッジ”、2個セットになった“マグネットシート”など、特別な景品をご用意しています。さらに、第1弾＜4月3日（金）〜＞、第2弾＜4月17日（金）〜＞、第3弾＜5月1日（金）〜＞の計3回にわたり、税込2,500円（※1）のお会計ごとに、クリアファイルやラバーコースター、クッションチャームなど貴重なオリジナルグッズを先着プレゼントします（※2）。 加えて、謎解きにチャレンジすると限定賞品などが当たる特別企画も実施。店内の回転レーンに流れる手がかりを使って全ての謎を解いて、くら寿司公式サイトの特設ページから回答。店内飲食税込2,500円以上のレシートを付けて応募いただくと、抽選で豪華賞品をプレゼントします。「名探偵コナン」ファンにはたまらない、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズが手に入る貴重なこの機会に、ぜひくら寿司へお越しください。（※1）お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外）（※2）数量限定のため、無くなり次第終了となります。■くら寿司×「名探偵コナン」コラボメニュー※店舗により価格は異なります。※予定数量に達し次第、販売終了となります。

















江戸川コナンが付けている赤色の蝶ネクタイをイメージした商品。熟成まぐろの下にねぎまぐろが隠れていることから、“トリックまぐろ”と名付けました。

千速と重悟のコーヒーミルクフロート 480円



販売期間：4月3日（金）〜5月14日（木）



※お持ち帰り不可





白バイ隊員の萩原千速をイメージし、ホイップとバニラアイスで白色を表現。また、横溝重悟がブラックコーヒーをよく飲んでいることから、コーヒーゼリー、コーヒーパウダーを使用しており、下層のコーヒーゼリーの苦みに、ミルクのやさしい甘さが加わります。混ぜることでコーヒーパウダーが溶け出し、苦みと甘みの味わいの変化も楽しめます。

















松田と萩原のチョコ＆ベリーパフェ 480円



販売期間：4月3日（金）〜5月14日（木）



※お持ち帰り不可 松田と萩原のチョコ＆ベリーパフェ 480円販売期間：4月3日（金）〜5月14日（木）※お持ち帰り不可





松田陣平をイメージして、少しビターなチョコを使用。荻原研二の優しいイメージはミルクホイップ、いちごソースの優しい色合いで表現しました。チョコフレーク、チョコプリンで軽やかなチョコの風味を、カットスポンジとミルクホイップでやさしい甘さとふんわり食感を加えています。チョコの味わいと甘酸っぱいベリーが織りなす、唯一無二の相棒（バディ）感を楽しめます。



■「ビッくらポン！Ⓡ」で当たる！くら寿司×「名探偵コナン」オリジナルグッズ



「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！Ⓡ」をお楽しみいただけます。 ・実施期間：4月3日（金）〜5月14日（木）※無くなり次第終了



【ラバーチャーム】 ＜全8種＞















【缶バッジ】 ＜全8種＞















【マグネットシート2個セット】 ＜全8種＞































■くら寿司×「名探偵コナン」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン



税込2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼント！ ※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外）



【第1弾】A4クリアファイル



・実施期間：4月3日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着28万名様限定















【第2弾】ラバーコースター



・実施期間：4月17日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着28万名様限定















【第3弾】クッションチャーム



・実施期間：5月1日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着28万名様限定















■謎解きをして「名探偵コナン」のオリジナルグッズをゲット！ 謎解きにチャレンジすると限定賞品などが当たる特別企画。くら寿司公式サイトから参加し、店内の回転レーンに流れる手がかりを使って全ての謎を解いて、特設ページより回答。店内飲食税込2,500円以上のレシートを付けて応募いただくと、抽選で豪華賞品をプレゼントします。



・開始時間：4月3日（金） 10時



・実施期間：4月3日（金）〜5月14日（木）



・実施店舗：「無添蔵」を除くくら寿司店舗



・WEBサイト：



※謎解き企画の特設ページは、4月3日（金）10時からアクセス可能となります。



※スマートフォンおよびタブレットからご参加いただけます。※一部機種によってはご利用いただけない場合がございます。



・賞品



A賞 江戸川コナン役高山みなみさん直筆サイン色紙 5名様



B賞 オリジナルマフラータオル 20名様



C賞 缶バッジセット 30名様



TVアニメ「名探偵コナン」



「名探偵コナン」は、1994年から週刊少年サンデーに連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメで、放送回数は1,100回以上、原作となるコミックスの単行本全世界累計部数は2億7,000万部を突破するなど、週刊少年サンデーを代表する作品です。TVアニメは今年で30周年の節目であり、TV放送の枠を越えてイベント・劇場映画など様々な展開がされています。2026年4月10日からは、劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が全国で放映されます。



＜劇場版ストーリー＞



コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される



横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。



するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する“謎の黒いバイク”。



そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった――



しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃してしまう。



その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、



ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。



そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。



目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していることが分かり、



黒いエンジェル…「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。



犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか――



そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶…



旋風巻き起こす史上最速バトルミステリー、いざ開戦！！



4.10（金）全国ロードショー



劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』



（https://www.conan-movie.jp/2026/index.html）















松田陣平をイメージして、少しビターなチョコを使用。荻原研二の優しいイメージはミルクホイップ、いちごソースの優しい色合いで表現しました。チョコフレーク、チョコプリンで軽やかなチョコの風味を、カットスポンジとミルクホイップでやさしい甘さとふんわり食感を加えています。チョコの味わいと甘酸っぱいベリーが織りなす、唯一無二の相棒（バディ）感を楽しめます。■「ビッくらポン！Ⓡ」で当たる！くら寿司×「名探偵コナン」オリジナルグッズ「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！Ⓡ」をお楽しみいただけます。 ・実施期間：4月3日（金）〜5月14日（木）※無くなり次第終了【ラバーチャーム】 ＜全8種＞【缶バッジ】 ＜全8種＞【マグネットシート2個セット】 ＜全8種＞■くら寿司×「名探偵コナン」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン税込2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼント！ ※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外）【第1弾】A4クリアファイル・実施期間：4月3日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着28万名様限定【第2弾】ラバーコースター・実施期間：4月17日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着28万名様限定【第3弾】クッションチャーム・実施期間：5月1日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着28万名様限定■謎解きをして「名探偵コナン」のオリジナルグッズをゲット！ 謎解きにチャレンジすると限定賞品などが当たる特別企画。くら寿司公式サイトから参加し、店内の回転レーンに流れる手がかりを使って全ての謎を解いて、特設ページより回答。店内飲食税込2,500円以上のレシートを付けて応募いただくと、抽選で豪華賞品をプレゼントします。・開始時間：4月3日（金） 10時・実施期間：4月3日（金）〜5月14日（木）・実施店舗：「無添蔵」を除くくら寿司店舗・WEBサイト： https://www.yte.co.jp/asobi/kura_conan_nazotoki_2026/ ※謎解き企画の特設ページは、4月3日（金）10時からアクセス可能となります。※スマートフォンおよびタブレットからご参加いただけます。※一部機種によってはご利用いただけない場合がございます。・賞品A賞 江戸川コナン役高山みなみさん直筆サイン色紙 5名様B賞 オリジナルマフラータオル 20名様C賞 缶バッジセット 30名様TVアニメ「名探偵コナン」「名探偵コナン」は、1994年から週刊少年サンデーに連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメで、放送回数は1,100回以上、原作となるコミックスの単行本全世界累計部数は2億7,000万部を突破するなど、週刊少年サンデーを代表する作品です。TVアニメは今年で30周年の節目であり、TV放送の枠を越えてイベント・劇場映画など様々な展開がされています。2026年4月10日からは、劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が全国で放映されます。＜劇場版ストーリー＞コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する“謎の黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった――しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃してしまう。その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していることが分かり、黒いエンジェル…「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか――そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶…旋風巻き起こす史上最速バトルミステリー、いざ開戦！！4.10（金）全国ロードショー劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（https://www.conan-movie.jp/2026/index.html）

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