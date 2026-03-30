「クライアントへの提案切り口が広がる」AI時代にふさわしいマーケターに進化しませんか　好評「顧客行動デザイナー認定講座」第2期開講

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顧客行動デザイナー認定講座　2026年第2期スケジュール発表

一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年4〜6月、「顧客行動デザイナー認定講座」第2期を開講します。2〜3月に開講した第1期は大変好評で、続々と合格者を輩出しています。

講師はBig4コンサルティングファーム・Adobe出身の馬場晃氏。「コンテンツをAIで量産できても成果につながらない」といったマーケター共通の課題に対し、実務で培った戦略フレームワークを体系化しました。講師の思考プロセスを学習させた独自AIツールを受講生限定で提供。顧客を動かす設計をだれでも再現可能にします。































▼詳細










https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/

https://digitalpr.jp/table_img/2934/131599/131599_web_1.png

■講座概要

本講座ではAIを幅広く活用し、ビジネスの利益を最大化する「ロイヤル顧客」を作り出す過程を学びます。

合格者さまから以下のような感想をいただいています。

「AIを使った分析を学べるだけでなく、プロンプトの設計思想まで理解できたことも大きな学びでした。現在はクライアントへの提案の切り口が広がり、手応えを感じながら学んだことの実務活用を進めています」

「オンライン上のUXだけでなく、CX全体を俯瞰して改善点を考える視点が身についた」

無料セミナーには累計900人以上が参加し、平均評価4.5点を記録。 さらに、プロフェッショナル向けのエキスパート講座（有料）では過去10回・60人以上の参加者から満足度 4.78/5.0の評価をいただきました。







■内容

3つのモジュール（Module）を通じ、戦略（マクロ）→インサイト（ミクロ）→ 実装（Execution）を独自開発のAIツールを使って習得します。

Module 1：【戦略】ロイヤル顧客への地図を描く

〜ボトルネックを特定し、攻めるべき「5seg」を定義する〜

Module 2：【発見】感動のスイッチ（N1インサイト）を見つける

〜「なぜ買うのか」の心理メカニズムを解明する〜

Module 3：【実装】感動から逆算した体験を設計する

・レポート試験

・合格者には認定書を発行

■本講座受講生による実績（過去の個別指導・エキスパート講座受講生）

運用担当→戦略立案で大手テック企業（GAFA）転職。年収2倍（広告代理店運用者）

提案承諾率20%→40%、1000万円コンペ受注（マーケティングコンサルタント）

MA未経験→3カ月でCVR11%達成（ECサイト担当者）

▼本講座独自の三つの特徴

1. Gemini最新モデル搭載の独自AIツール（1カ月利用権付き）

2. センス不要の再現性ある論理フレームワーク

3. 翌日から使える具体的アウトプット

「AIで画像も記事も作れる。でも成果につながらない」

「顧客視点と言われても、何をどう設計すればいいのか分からない」

「提案が感覚論になり、承認率が上がらない」

などの悩みをお持ちの方にぴったりです。

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■講師







馬場晃（ばば・あきら）

経歴

外資系広告代理店のデジタルマーケティング最前線で数々のプロジェクトを成功に導いた。アドビ株式会社では大手企業のデジタル変革、CRM戦略設計を主導。

Big4会計系コンサルティングファームで大企業のマーケティングコンサルティングを経験。これまでに15業界・100社以上の戦略立案を支援した。データと感情を融合させた独自の「顧客行動デザイン」理論を提唱する、実務家兼戦略家。

■日程詳細

内容はすべて同じですので、ご都合の良い日程をお選びください。

第1回 4月5日（日） 13:00〜17:00

第2回 4月7日（火） 17:00〜21:00

第3回 4月12日（日） 13:00〜17:00

第4回 4月14日（火） 17:00〜21:00

第5回 4月19日（日） 13:00〜17:00

第6回 4月21日（火） 17:00〜21:00

第7回 4月26日（日） 13:00〜17:00

第8回 4月28日（火） 17:00〜21:00

第9回 5月12日（火） 17:00〜21:00

第10回 5月19日（火） 17:00〜21:00

第11回 5月24日（日） 13:00〜17:00

第12回 5月26日（火） 17:00〜21:00

第13回 5月31日（日） 13:00〜17:00

第14回 6月2日（火） 17:00〜21:00

第15回 6月7日（日） 13:00〜17:00

第16回 6月9日（火） 17:00〜21:00

第17回 6月14日（日） 13:00〜17:00

第18回 6月16日（火） 17:00〜21:00

第19回 6月21日（日） 13:00〜17:00

第20回 6月23日（火） 17:00〜21:00

第21回 6月28日（日） 13:00〜17:00

第22回 6月30日（火） 17:00〜21:00

一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）







ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会ではSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通を促進し、産業振興や社会教育を推進しています。

本件に関するお問合わせ先

一般社団法人ウェブ解析士協会

seminar@waca.or.jp

関連リンク

講座日程詳細

https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/

顧客行動デザイナーとは

https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/

ウェブ解析士協会とは

https://www.waca.or.jp/association/