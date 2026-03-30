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「クライアントへの提案切り口が広がる」AI時代にふさわしいマーケターに進化しませんか 好評「顧客行動デザイナー認定講座」第2期開講
顧客行動デザイナー認定講座 2026年第2期スケジュール発表
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年4〜6月、「顧客行動デザイナー認定講座」第2期を開講します。2〜3月に開講した第1期は大変好評で、続々と合格者を輩出しています。
講師はBig4コンサルティングファーム・Adobe出身の馬場晃氏。「コンテンツをAIで量産できても成果につながらない」といったマーケター共通の課題に対し、実務で培った戦略フレームワークを体系化しました。講師の思考プロセスを学習させた独自AIツールを受講生限定で提供。顧客を動かす設計をだれでも再現可能にします。
▼詳細
https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/
https://digitalpr.jp/table_img/2934/131599/131599_web_1.png
■講座概要
本講座ではAIを幅広く活用し、ビジネスの利益を最大化する「ロイヤル顧客」を作り出す過程を学びます。
合格者さまから以下のような感想をいただいています。
「AIを使った分析を学べるだけでなく、プロンプトの設計思想まで理解できたことも大きな学びでした。現在はクライアントへの提案の切り口が広がり、手応えを感じながら学んだことの実務活用を進めています」
「オンライン上のUXだけでなく、CX全体を俯瞰して改善点を考える視点が身についた」
無料セミナーには累計900人以上が参加し、平均評価4.5点を記録。 さらに、プロフェッショナル向けのエキスパート講座（有料）では過去10回・60人以上の参加者から満足度 4.78/5.0の評価をいただきました。
■内容
3つのモジュール（Module）を通じ、戦略（マクロ）→インサイト（ミクロ）→ 実装（Execution）を独自開発のAIツールを使って習得します。
Module 1：【戦略】ロイヤル顧客への地図を描く
〜ボトルネックを特定し、攻めるべき「5seg」を定義する〜
Module 2：【発見】感動のスイッチ（N1インサイト）を見つける
〜「なぜ買うのか」の心理メカニズムを解明する〜
Module 3：【実装】感動から逆算した体験を設計する
・レポート試験
・合格者には認定書を発行
■本講座受講生による実績（過去の個別指導・エキスパート講座受講生）
運用担当→戦略立案で大手テック企業（GAFA）転職。年収2倍（広告代理店運用者）
提案承諾率20%→40%、1000万円コンペ受注（マーケティングコンサルタント）
MA未経験→3カ月でCVR11%達成（ECサイト担当者）
▼本講座独自の三つの特徴
1. Gemini最新モデル搭載の独自AIツール（1カ月利用権付き）
2. センス不要の再現性ある論理フレームワーク
3. 翌日から使える具体的アウトプット
「AIで画像も記事も作れる。でも成果につながらない」
「顧客視点と言われても、何をどう設計すればいいのか分からない」
「提案が感覚論になり、承認率が上がらない」
などの悩みをお持ちの方にぴったりです。
■講師
馬場晃（ばば・あきら）
経歴
外資系広告代理店のデジタルマーケティング最前線で数々のプロジェクトを成功に導いた。アドビ株式会社では大手企業のデジタル変革、CRM戦略設計を主導。
Big4会計系コンサルティングファームで大企業のマーケティングコンサルティングを経験。これまでに15業界・100社以上の戦略立案を支援した。データと感情を融合させた独自の「顧客行動デザイン」理論を提唱する、実務家兼戦略家。
■日程詳細
内容はすべて同じですので、ご都合の良い日程をお選びください。
第1回 4月5日（日） 13:00〜17:00
第2回 4月7日（火） 17:00〜21:00
第3回 4月12日（日） 13:00〜17:00
第4回 4月14日（火） 17:00〜21:00
第5回 4月19日（日） 13:00〜17:00
第6回 4月21日（火） 17:00〜21:00
第7回 4月26日（日） 13:00〜17:00
第8回 4月28日（火） 17:00〜21:00
第9回 5月12日（火） 17:00〜21:00
第10回 5月19日（火） 17:00〜21:00
第11回 5月24日（日） 13:00〜17:00
第12回 5月26日（火） 17:00〜21:00
第13回 5月31日（日） 13:00〜17:00
第14回 6月2日（火） 17:00〜21:00
第15回 6月7日（日） 13:00〜17:00
第16回 6月9日（火） 17:00〜21:00
第17回 6月14日（日） 13:00〜17:00
第18回 6月16日（火） 17:00〜21:00
第19回 6月21日（日） 13:00〜17:00
第20回 6月23日（火） 17:00〜21:00
第21回 6月28日（日） 13:00〜17:00
第22回 6月30日（火） 17:00〜21:00
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会ではSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通を促進し、産業振興や社会教育を推進しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
講座日程詳細
https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/
顧客行動デザイナーとは
https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/
ウェブ解析士協会とは
https://www.waca.or.jp/association/
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年4〜6月、「顧客行動デザイナー認定講座」第2期を開講します。2〜3月に開講した第1期は大変好評で、続々と合格者を輩出しています。
講師はBig4コンサルティングファーム・Adobe出身の馬場晃氏。「コンテンツをAIで量産できても成果につながらない」といったマーケター共通の課題に対し、実務で培った戦略フレームワークを体系化しました。講師の思考プロセスを学習させた独自AIツールを受講生限定で提供。顧客を動かす設計をだれでも再現可能にします。
▼詳細
https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/
https://digitalpr.jp/table_img/2934/131599/131599_web_1.png
■講座概要
本講座ではAIを幅広く活用し、ビジネスの利益を最大化する「ロイヤル顧客」を作り出す過程を学びます。
合格者さまから以下のような感想をいただいています。
「AIを使った分析を学べるだけでなく、プロンプトの設計思想まで理解できたことも大きな学びでした。現在はクライアントへの提案の切り口が広がり、手応えを感じながら学んだことの実務活用を進めています」
「オンライン上のUXだけでなく、CX全体を俯瞰して改善点を考える視点が身についた」
無料セミナーには累計900人以上が参加し、平均評価4.5点を記録。 さらに、プロフェッショナル向けのエキスパート講座（有料）では過去10回・60人以上の参加者から満足度 4.78/5.0の評価をいただきました。
■内容
3つのモジュール（Module）を通じ、戦略（マクロ）→インサイト（ミクロ）→ 実装（Execution）を独自開発のAIツールを使って習得します。
Module 1：【戦略】ロイヤル顧客への地図を描く
〜ボトルネックを特定し、攻めるべき「5seg」を定義する〜
Module 2：【発見】感動のスイッチ（N1インサイト）を見つける
〜「なぜ買うのか」の心理メカニズムを解明する〜
Module 3：【実装】感動から逆算した体験を設計する
・レポート試験
・合格者には認定書を発行
■本講座受講生による実績（過去の個別指導・エキスパート講座受講生）
運用担当→戦略立案で大手テック企業（GAFA）転職。年収2倍（広告代理店運用者）
提案承諾率20%→40%、1000万円コンペ受注（マーケティングコンサルタント）
MA未経験→3カ月でCVR11%達成（ECサイト担当者）
▼本講座独自の三つの特徴
1. Gemini最新モデル搭載の独自AIツール（1カ月利用権付き）
2. センス不要の再現性ある論理フレームワーク
3. 翌日から使える具体的アウトプット
「AIで画像も記事も作れる。でも成果につながらない」
「顧客視点と言われても、何をどう設計すればいいのか分からない」
「提案が感覚論になり、承認率が上がらない」
などの悩みをお持ちの方にぴったりです。
■講師
馬場晃（ばば・あきら）
経歴
外資系広告代理店のデジタルマーケティング最前線で数々のプロジェクトを成功に導いた。アドビ株式会社では大手企業のデジタル変革、CRM戦略設計を主導。
Big4会計系コンサルティングファームで大企業のマーケティングコンサルティングを経験。これまでに15業界・100社以上の戦略立案を支援した。データと感情を融合させた独自の「顧客行動デザイン」理論を提唱する、実務家兼戦略家。
■日程詳細
内容はすべて同じですので、ご都合の良い日程をお選びください。
第1回 4月5日（日） 13:00〜17:00
第2回 4月7日（火） 17:00〜21:00
第3回 4月12日（日） 13:00〜17:00
第4回 4月14日（火） 17:00〜21:00
第5回 4月19日（日） 13:00〜17:00
第6回 4月21日（火） 17:00〜21:00
第7回 4月26日（日） 13:00〜17:00
第8回 4月28日（火） 17:00〜21:00
第9回 5月12日（火） 17:00〜21:00
第10回 5月19日（火） 17:00〜21:00
第11回 5月24日（日） 13:00〜17:00
第12回 5月26日（火） 17:00〜21:00
第13回 5月31日（日） 13:00〜17:00
第14回 6月2日（火） 17:00〜21:00
第15回 6月7日（日） 13:00〜17:00
第16回 6月9日（火） 17:00〜21:00
第17回 6月14日（日） 13:00〜17:00
第18回 6月16日（火） 17:00〜21:00
第19回 6月21日（日） 13:00〜17:00
第20回 6月23日（火） 17:00〜21:00
第21回 6月28日（日） 13:00〜17:00
第22回 6月30日（火） 17:00〜21:00
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会ではSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通を促進し、産業振興や社会教育を推進しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
講座日程詳細
https://membership.waca.or.jp/course/ced-associate/
顧客行動デザイナーとは
https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/
ウェブ解析士協会とは
https://www.waca.or.jp/association/