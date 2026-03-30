株式会社点天（代表取締役：今野 啓介／大阪府大阪市）は、4種類の味噌を独自にブレンドしたオリジナルみそを使った新商品「肉みそ餃子」を、2026年4月1日（水）より販売いたします。また同日より、春の味覚を楽しめる期間限定商品「筍菜の花胡椒餅」も販売いたします。

新商品「肉みそ餃子」



肉みそ餃子(盛り付け)

新商品「肉みそ餃子」を2026年4月1日（水）～5月31日（日）までの期間限定で、全国にて販売いたします。

点天の新商品「肉みそ餃子」は、味噌それぞれの個性を活かしながら、甘みやコク、香ばしさ、深みなどのバランスを丁寧に調整し、試行錯誤を重ねて4種類の味噌をオリジナルブレンド。味噌のコクと肉の旨みがより引き立て合う味わいを追求して開発した新商品です。

焼き上げると、点天ならではの皮がカリッと香ばしく、続いて味噌のやわらかな甘みと奥行きのある風味が 立ち上がり、噛むほどに肉の旨みが広がる、濃厚で満足感のある美味しさを感じていただけます。

ご飯のおかずとしてはもちろん、お酒のお供としても楽しめる格別な味わいに仕上げました。

点天のひとくち餃子は、香ばしい食感と食べやすいひとくちサイズで、長年に渡り多くのお客様に親しまれてきました。今回販売する「肉みそ餃子」は、その魅力はそのままに、味噌の深いコクと肉の旨みが織りなす新しい美味しさを楽しめる商品です。食卓を彩るうれしい一品として、ぜひ「肉みそ餃子」お楽しみください。

商品の概要

新商品「肉みそ餃子」

４種の味噌を独自にブレンドしたオリジナルみそを使ったコクと旨みが際立つひとくち餃子です。

店頭販売期間：2026年4月1日（水）～ 2026年5月31日（日）

発送期間（出荷日）： 2026年4月1日（水）～2026年5月25日（月）

販売価格：1箱（27個入）\1,490（税込）



肉みそ餃子27個

新商品「食べ比べ（ ひとくち餃子・肉みそ餃子 ）」（ 直営店舗、オンラインショップ、限定販売 ）

「点天のひとくち餃子」と「肉みそ餃子」の食べ比べセットも販売いたします。

店頭販売期間：2026年4月1日（水）～ 2026年5月31日（日）

発送期間（出荷日）： 2026年4月1日（水）～2026年5月25日（月）

販売価格：1箱（肉みそ餃子22個 ひとくち餃子23個 詰合せ）\ 2,246 （税込）



食べ比べ(肉みそ餃子)

栄養成分情報

【肉みそ餃子】

※この表示値は、目安です。

【ひとくち餃子】

※この表示値は、目安です。

大阪胡椒餅ブランドの季節の期間限定商品「筍菜の花胡椒餅」



筍＆菜の花_アップ-胡椒餅

期間限定「筍菜の花胡椒餅」を2026年3月1日（日）～5月31日（日）までの期間限定で、 阪神梅田本店「大阪胡椒餅」店頭にて販売いたします。

期間限定商品「筍菜の花胡椒餅」は、春の味覚の筍と菜の花を素材に使った季節限定の一品です。旨み豊かな豚肉とねぎに、筍のシャキッとした食感と菜の花のほろ苦い風味が広がり、胡椒の香りが全体の味を引き締めます。ひと口食べるごとに外はサクッ、中はモッチリとした食感の生地と相まって、春らしい香りと旨みを感じられる季節感あふれる味わいに仕上げました。定番商品の大阪胡椒餅と併せて、今だけの「筍菜の花胡椒餅」をぜひご賞味ください。

商品の概要

季節の期間限定商品「筍菜の花胡椒餅」

胡椒餅は台湾の名物市場「夜市」の屋台などで手軽に食べられる焼きパンの一種です。

「筍菜の花胡椒餅」は、外側はサクッと、内側はモッチリとした食感の生地に、筍と菜の花を加えて点天風にアレンジした期間限定商品です。

「筍と菜の花胡椒餅」1個、本体価格352円（税込381円）

販売期間は2026年3月1日（日）～2026年5月31日（日）までの限定発売です。阪神梅田本店「大阪胡椒餅」の店頭販売のみになります。

筍＆菜の花-胡椒餅

栄養成分表

※この表示値は、目安です。

「大阪胡椒餅」は、ひとくち餃子の点天が手掛ける新ブランドです。台湾夜市で大人気の胡椒餅を大阪から全国に広めたいという想いから、まだ全国でも珍しい胡椒餅専門店の開業を決意いたしました。 創業40余年の大阪名物ひとくち餃子の点天が、台湾のソウルフードと言われる胡椒餅を試行錯誤の末に日本人好みの味に調整した「大阪胡椒餅」として開発いたしました。本場に負けない胡椒餅をご賞味ください。

大阪胡椒餅のミニサイズも販売を開始しました。

お試ししやすいミニサイズの大阪胡椒餅も数量限定でご用意しております。この機会にお試しください。

「 大阪胡椒餅（ミニサイズ） 」1個、本体価格250円（税込270円）

「肉みそ餃子」「 食べ比べ（ひとくち餃子・肉みそ餃子） 」「筍菜の花胡椒餅」の販売について

「肉みそ餃子」「食べ比べ（ひとくち餃子・肉みそ餃子）」は、点天オンラインショップ 並びに、全国の直営店舗（大丸札幌店、伊勢丹新宿店、玉川髙島屋SC店、横浜髙島屋店、松坂屋名古屋店、大丸京都店、阪神梅田本店、髙島屋大阪店、阿倍野ハルカス近鉄本店）限定販売でお求め頂けます。

「筍菜の花胡椒餅」は、阪神梅田本店の「大阪胡椒餅」で店頭販売のみとなります。

【点天SNSサイト】

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