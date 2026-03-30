Guidepoint Library、トランスクリプト数10万件を突破し、専門家の知見へのリアルタイムアクセスを拡大





高品質な専門家インタビューを大規模に提供：MCPを通じてアクセスでき、クライアントの業務フローに組み込むことが可能。

ニューヨーク, 2026年3月28日 /PRNewswire/ -- Guidepointは本日、同社のトランスクリプト・ライブラリに収録された専門家インタビュー数が10万件を突破し、独自インサイトの深さと広がりがさらに拡大したと発表しました。このデータセットは、Guidepoint360プラットフォーム上のAskGP、またはMCPをエンタープライズAIプラットフォームへ統合することで即時にアクセス可能となっており、チームは社内データと併せて専門家の知見をリアルタイムで活用することができます。

このマイルストーンは、意思決定において重要な業務に必要なボリュームを確保しながら、機関投資家レベルの品質を組み合わせるという、同社の意図的なアプローチを反映しています。Guidepointは、毎月5,000件以上のトランスクリプトを追加しており、単一企業の深掘り分析と、世界中の上場企業および非上場企業にわたるタイムリーなテーマ別調査の双方を支える、継続的に進化するナレッジベースを構築しています。

深さ・品質・スピードのための設計

Guidepointの300名以上の専任コンテンツチームは、投資、コンサルティング、企業戦略の各ワークフローにおいて、意思決定に直結するインサイトを提供しています。

・単一企業の詳細な分析 - 各企業ごとに複数の専門家の見解を収録し、時間の経過とともに多層的なコンテキストを構築します





・グローバルな視点 - 米国、EMEA、APACへと展開し、先進国および新興国の市場を網羅します





・公開市場および非公開市場 - 株式およびクレジットにわたる統合的なインサイトを提供し、アクセスが困難な非公開企業も対象としています





・ライブイベント - 毎月1,400件以上のテレカンファレンスに加え、ラウンドテーブルやカンファレンスを開催し、速報ニュースや市場の混乱、重要な転換局面に関する専門家の見解を迅速に収集・提供します





・最高水準のコンプライアンス - 審査済みの専門家による信頼性の高いインタビューを提供し、すべてのコンテンツがコンプライアンス審査を経ており、引用はすべて出典を明示して直接掲載されています。

Guidepoint Libraryは、チームが既に行っている業務プロセスに直接統合されており、クライアントは専門家のインサイトをリアルタイムで検索・統合でき、すべての回答が元のトランスクリプトにリンクされています。その結果、迅速かつ裏付けのある分析が可能となり、会話内容を数日ではなく数時間で意思決定に直結するインテリジェンスへと転換します。

提供開始時期

Guidepoint Libraryは現在、Guidepoint360、クライアント向け直接APIアクセス、ならびにエンタープライズAIプラットフォームへのMCP統合を通じてご利用いただけます。

詳細のご確認またはアクセスのご依頼は、sales@guidepoint.comまでご連絡いただくか、Guidepointの担当者までお問い合わせください。

Guidepointについて

Guidepointは、専門家の知見へのリアルタイムアクセスを提供し、人の専門性とAIを活用した調査ツールを組み合わせることで、インサイトを大規模に提供しています。175万人以上の各分野の専門家からなるグローバルネットワークを基盤に、Guidepointは、機関投資家、コンサルティングファーム、企業に対し、あらゆる企業、市場、トレンドに関する背景情報を提供しています。ライブ、非同期、ならびにエージェント型のワークフローを通じて、Guidepointは専門家の知見を意思決定プロセスに直接組み込み、タイミングが最も重要となる場面において、回答を実行可能なアクションへと転換します。

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/165294/guidepoint_global_llc_logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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