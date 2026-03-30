2,400平方メートル：アジア最大級の屋内透明スクリーンがタイのセントラルワールドで輝きを放つ

バンコク、2026年3月28日 /PRNewswire/ -- 最近、LED分野のグローバルリーダーであるUniluminが建設したアジア最大の屋内透明スクリーンプロジェクトが、タイ・バンコクのセントラルワールド（Central World）で正式に完成しました。総面積2,400平方メートルに及ぶこの画期的なプロジェクトは、東南アジアおよびアジア全域の複合商業施設におけるデジタル変革の新たなベンチマークを打ち立てました。



Asia's Largest Indoor Transparent Screen at Central World by Unilumin



このプロジェクトでは、UniluminのUVFシリーズ透明スクリーン（画素ピッチ10mm）を採用しており、8,000cd/㎡の輝度、70%を超える透過率、わずか8kg/㎡の軽量設計を実現しています。7680Hzの高リフレッシュレートと16ビットグレースケール処理により、このディスプレイは、強い環境光の下でも繊細で滑らかな映像と、本物に近い自然な色彩を映し出します。

複雑な建築構造に適応するため、Uniluminのチームは、複数の構造設置ソリューションを開発しました。これには、フレームカーテンウォール、ポイント支持カーテンウォール、および吊り上げ工法が含まれ、製品の柔軟性と適応性を十分に実証しました。また、このスクリーンは前面を黒、背面を白とするカスタマイズされた外観仕様をサポートしており、建物のデザインにシームレスに統合されています。

2023年に開始されたこのプロジェクトでは、3年にわたるサンプリング、テスト、および最適化が行われました。設計から調査に至るまで、Uniluminのチームは顧客と緊密なコミュニケーションを維持し、卓越した表示品質、安定した性能、および効率的な放熱設計によって信頼を勝ち得ました。納品の際、研究開発および生産チームは変化する要件に迅速に対応してアップグレードと一括納品を完了させ、技術スタッフが現地でサポートを提供しました。

この場所はエラワン廟に隣接しており、この場所の1日あたりの平均来訪者数は40万人を超えます。ショッピングエリアの視覚的な中心として、この透明スクリーンは複合施設の技術的な魅力と商業的な雰囲気を高めるだけでなく、観光客に人気のインスタ映えスポットにもなっています。ブランドの露出、コンテンツ展示、あるいはパブリックアートのプレゼンテーションなど、このプロジェクトは計り知れない商業的価値と社会的影響力を示しています。

Uniluminについて

Uniluminは、LEDディスプレイ、照明製品、統合メタサイト・ソリューションの世界的リーダーであり、3年連続でアジアブランド・トップ500にランクインし、中国、日本、米国の研究開発センターと世界最大のインテリジェントLED製造拠点を擁し、160カ国以上で事業を展開しています。Uniluminは、深セン湾体育センター（通称：春繭/Spring Cocoon）における世界最大のホログラフィック・スクリーン、サウジアラビアにおける22,000平方メートルの没入型メガプロジェクト「リヤド・シーズン」および「ブルバード・ワールド」、世界初の音響透過型LEDシネマスクリーンなど、一連の画期的なプロジェクトを完成させてきました。

詳細については、https://www.unilumin.comをご覧ください

（日本語リリース：クライアント提供）

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