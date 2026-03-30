2026台北サイクルショー：MOEAとCHC、スマートコネクティビティとネットゼロ持続可能性に向けたデュアルトランジションを主導

サンディエゴ、2026年3月27日 /PRNewswire/ ー 2026台北サイクルショーは今年3月に正式に開幕し、サイクリングの世界的な一大拠点としての役割を果たしました。台湾は業界の大胆な新時代の到来を予感させます。台湾経済部（MOEA）の指導のもと、サイクリング＆ヘルステック産業研究開発センター（CHC）は、研究開発成果の数々を公開し、スマートサイクリング分野の取り組みを披露するとともに、台湾の進展を強調しました。



VIP group photo at the 3rd ESG Global Initiative Forum, hosted by the Bicycling Alliance for Sustainability (BAS) at the 2026 Taipei Cycle Show.



今年は、経済部工業技術司（MOEA、DOIT）と共に、台湾の自転車製造と高度情報通信技術（ICT）の戦略的統合が強調されました。CHC展示の主な見どころの一つとして、共通通信プロトコルの開発を進めるCycling Common Protocol Alliance（CCPA）が紹介されています。同アライアンスは、システムの相互運用性向上と、自転車産業およびICT産業間の協働強化を目的としています。

CHC、E-Bike共通プロトコル対応の国産チップ試作機を発表。台湾製チップとCCPA（CANバス）プロトコルを統合することで、サイクルコンピューター（HMI）、モーターコントローラー、電力変換、バッテリー管理システム（BMS）、充電器、ワイヤレスシフターなど、E-Bike各部品のシームレスなシステム統合を可能にしました。

接続性の向上に加え、MOEAとCHCは人工知能を通じてライダーの安全性と快適性の向上を促進しています。新しいAI E-Bikeには、以下の2つの主要機能が搭載されています：ビジョンセンシングとダイナミックダンピング。AI駆動の検知技術により、自転車はリアルタイムで周囲の状況を把握し、潜在的な危険を検知することができます。また、CCPA共通プロトコルを通じて、協調的なインテリジェント支援を実現します。

技術革新に加え、脱炭素化は世界的・産業的に共通の最優先課題となっています。台湾の自転車産業は、Bicycling Alliance for Sustainability（BAS）を設立し、持続可能な製造体制と低炭素材料の採用を推進することで、国際市場の高度な要請への対応を進めています。CHCはBASの事務局機能を担うとともに、経済部産業発展署（MOEA、IDA）の支援のもと、業界のグリーン化を牽引しています。本取り組みでは、人権尊重の強化、体系的な教育プログラムの推進、ESGグローバル・イニシアティブ・フォーラムの開催を通じて、国際的な持続可能性基準への適合を目指しています。

世界的な産業変革の推進に向け、台湾の経済部（MOEA）とCHCは、CCPAおよびネットゼロ・カーボン排出推進プログラムを通じ、スマートでグリーンな自転車産業の実現を加速しています。本包括的ロードマップでは、イノベーション推進とカーボンフットプリント評価を柱としています。プロセス効率化、設計最適化、材料使用量の削減、温室効果ガス排出量の把握を推進することで、台湾は持続可能な未来に向けて着実に歩みを進め、ハイテク革新と環境スチュワードシップの両分野で世界的リーダーシップを維持しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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