Haier、パリで新スマートホームポートフォリオの卓越性を披露

パリ、2026年3月28日/PRNewswire/ -- 欧州市場への深いコミットメントをさらに強化する形で、プレミアムな消費者体験の実現に注力する世界有数のIoTエコシステムブランドである Haierは、パリで開催した特別なチャンピオンズ・ミーティング（Champions Meeting）を通じて、グローバルパートナー、顧客、海外メディアを招集しました。ローラン・ギャロス・スタジアムとパリ・サンジェルマン・スタジアムという象徴的な会場で開催された本イベントは、Haierのグローバルジャーニーにおける決定的な節目を示すものであり、インテリジェントでパーソナライズされた暮らしに向けたブランドのビジョンを示すとともに、欧州およびその先の消費者に「ナンバーワンの体験（Number One experiences）」を創出するというコミットメントを強化するものです。



Haier Celebrates Excellence in Paris With New Smart Home Portfolio



チャンピオンズ・ミーティング（Champions Meeting）は、単なる製品の展示会ではなく、野心、卓越性、パフォーマンスを象徴する2つの伝説的な会場で、Haierの国際的なエコシステム全体を結集させることで、継続的なイノベーションというブランドの理念を体現するものでした。プレミアムホームエンターテインメントから食品保存、ファブリックケア、調理、食器洗浄、フロアケアまで、Haierは人工知能、先進センサー、最先端の設計を融合させた新世代のフラッグシップソリューションを発表します。

Haier EuropeのCEOであるNeil Tunstallは、次のように述べました。「『ナンバーワン』であることは、単に市場をリードすることではありません。私たちが目指しているのは、人々の暮らしの体験価値を継続的に高めていくことです。私たちは『消費者とのゼロディスタンス（Zero Distance to Consumer）』という理念を通じて、実生活から得た洞察を、適応し、学習し、ますます直感的で、パーソナライズされ、意義のある体験を提供するインテリジェント技術へと転換しています。」

Haier EuropeのChief Business OfficerであるFrancesco Di Valentinは、次のように付け加えました。「スポーツの世界との協働は、私たちのイノベーションを推進する卓越性の追求と同じ精神を体現しています。」チャンピオンズ・ミーティング（Champions Meeting）のようなイベントは、ポートフォリオとエコシステムの強みを示しながら、刺激的な環境の中で顧客やパートナーと直接つながることを可能にします。



Haier’s latest innovations are adapting to users’ habits to deliver high performance



ユーザーの習慣に適応し、高いパフォーマンスを提供するために、Haierの最新イノベーションは、現代の暮らしのニーズに応える3つの中核的な価値の柱を中心に構成されています。

AI搭載インテリジェンス

Haierの最新のフラッグシップ製品は、高度なAIを統合し、よりスマートで、よりパーソナライズされたパフォーマンスを提供します。Smart TV 2026シリーズ（32～115インチ）は、映画、スポーツ、ゲーム向けに最適化された没入感のある視聴体験を実現するため、Mini LED、QD-Mini LED、OLED、QLED、LED全体にわたり、Haier独自のHomey AIアーキテクチャを搭載しています。Haier Horizonコレクションの冷蔵庫は、最大700リットルの容量を備え、Nutribank、Active Fresh Zone、AI Food Care Systemによってインテリジェントな鮮度保持を実現します。Haier Vision 15ランドリーシリーズは、AI Vision Sense、AI Power Sense、AI Memoryを搭載し、ユーザーの習慣に適応しながら衣類をきめ細かくケアします。

人を中心に据えた体験

日々の暮らしを無理なく支えるよう設計されたこれらのソリューションは、直感的なAIと考え抜かれた機能を組み合わせています。ID Seriesのスチームオーブンは、Bionicook AIフレームワークにより、調理プロセスを分析・最適化し、一貫して優れた仕上がりを実現します。Haierのフロアケア分野への参入を示すI-Pro Cleanシリーズには、床洗浄機、コードレス掃除機、ロボット掃除機が含まれます。Series 5 I-Pro Clean 25は、革新的なDouble Rollerシステムにより、往復回数、拭き跡、乾燥時間を抑えながら、汚れを効率的に取り除きます。

省エネルギーソリューション

持続可能性に関する欧州の期待に合わせて設計されたこれらのイノベーションは、性能を損なうことなく資源利用を最適化します。画期的なMultiWash洗濯機は、3つの独立したドラムを備え、別々のプログラム、温度、サイクルで異なる洗濯物を同時に洗濯できるため、衣類に合わせたケアを実現しながら時間とエネルギーを節約します。I-Pro Shine Series 7 Biovita食器洗浄機は、特許取得済みのマルチ波長可視光技術により99.99%の細菌を除去し、新たな衛生基準を打ち立てます（Eurolab認証）。H-Spray ArmやCutlery Shine Plusを含む先進的な水流システムにより、洗浄効率をさらに高めると同時に、スポットのない仕上がりに向けて、水とエネルギーの消費を最適化します。

1990年代に欧州市場へ参入して以来、Haierは着実にプレゼンスを拡大し、現在では欧州45超の市場で事業を展開しています。パリでの今回の集まりは、Haierのグローバルジャーニーにおける重要な節目であり、共通の卓越した価値を称えるとともに、世界のスマートホームの進化を主導するという野心を改めて示すものです。

詳しくはhttps://www.haier.com/global/ をご覧ください。

Haier Groupについて

1984年に設立されたHaier Groupは、「さらなる創造、さらなる可能性（More Creation, More Possibilities）」を掲げ、より良い暮らしとデジタルトランスフォーメーションのためのソリューションを提供する世界有数の企業です。先進技術、優れたデザイン、ユーザーに合わせた体験を基盤として、Haierは洗濯、冷却、調理、空調、食器洗浄、衣類ケアにわたる幅広いコネクテッドソリューションのポートフォリオを提供しています。Euromonitor Internationalによると、 Haier は主要家電分野において17年連続で世界ナンバーワンブランドに選ばれています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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