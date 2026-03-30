【追加投入】希少なチベタンラグが横浜に到着。手織りラグブランド「terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）」のPOPUPがさらにパワーアップ！
ウール100％の手織りラグやインテリア雑貨を展開する「terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）」は有隣堂BASEGATE横浜関内店にて開催中のPOPUPストアにおいて、2026年3月30日（月）より新たに希少なチベタンラグを追加投入いたします。国内ではなかなか出会えない一点物のラグが横浜に集結し、会期後半に向けてさらに充実したラインナップでお客様をお迎えします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345429/images/bodyimage1】
本POPUPでは、職人の手によって一枚一枚丁寧に織り上げられたラグを展開。今回新たに入荷したチベタンラグは、伝統的な製法と現代的なデザイン性を兼ね備えた希少なアイテムで、実物を直接ご覧いただける貴重な機会となります。
■ 開催情報
開催期間： 開催中 ～ 4月9日（木）
営業時間： 10：00 ～ 21：00
会場： 有隣堂 BASEGATE横浜関内店 1F Port Bazaar マルシェ区画
アクセス： JR関内駅南口 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 徒歩1分
内容：手織りラグを中心としたインテリア雑貨の展示・販売（チベタンラグ新規追加）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345429/images/bodyimage2】
「terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）」は、”おうちの時間をゆったりと、ここちよく。”をコンセプトに、暮らしにぬくもりと彩りをプラスするラグを提案するブランドです。天然素材ならではの風合いと、手仕事ならではの表情が特徴で、インテリアとしてだけでなく長く愛用できる一点物としても注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345429/images/bodyimage3】
今回新たに入荷したチベタンラグは、ブランド自らがネパールの工房やマーケットを訪れ、現地の空気や文化に触れながら選び抜いた一点ものです。手仕事の温もりと背景にあるストーリーを感じられるラグとして、日本国内では実物をご覧いただける貴重な機会となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345429/images/bodyimage4】
今回の追加投入により、より幅広いサイズ・デザインの中から、お客様のライフスタイルに合わせた一枚をお選びいただけるようになりました。ぜひこの機会に、手織りラグの魅力を店頭にてご体感ください。
■ ブランドコンセプト
「おうちの時間をゆったりと、ここちよく。」そんな想いから生まれた terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）。詩や童話の世界のような一枚の絵から描き出されるラグは、あたたかな色合いと柔らかなデザインが魅力です。目にするとホッとしたり、見ているだけでワクワクしたり。ネパールの職人が羊毛を紡ぎ、丁寧に手織りしたウール100％のラグは、夏はさらり、冬は暖かく一年中快適です。手仕事の色の揺らぎや、ふかふかな弾力をぜひ店頭でお確かめください。
【公式サイト・SNS】
公式オンラインショップ：https://sautiller.theshop.jp/
ブランドサイト：https://terrier-de-sautille.com/
Instagram：@terrier_de_sautille
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社ソティエ 森野義隆
電話番号：03-6416-0766
メールアドレス：shop_tds@terrier-de-sautille.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345429/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ソティエ
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本POPUPでは、職人の手によって一枚一枚丁寧に織り上げられたラグを展開。今回新たに入荷したチベタンラグは、伝統的な製法と現代的なデザイン性を兼ね備えた希少なアイテムで、実物を直接ご覧いただける貴重な機会となります。
■ 開催情報
開催期間： 開催中 ～ 4月9日（木）
営業時間： 10：00 ～ 21：00
会場： 有隣堂 BASEGATE横浜関内店 1F Port Bazaar マルシェ区画
アクセス： JR関内駅南口 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 徒歩1分
内容：手織りラグを中心としたインテリア雑貨の展示・販売（チベタンラグ新規追加）
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「terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）」は、”おうちの時間をゆったりと、ここちよく。”をコンセプトに、暮らしにぬくもりと彩りをプラスするラグを提案するブランドです。天然素材ならではの風合いと、手仕事ならではの表情が特徴で、インテリアとしてだけでなく長く愛用できる一点物としても注目を集めています。
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今回新たに入荷したチベタンラグは、ブランド自らがネパールの工房やマーケットを訪れ、現地の空気や文化に触れながら選び抜いた一点ものです。手仕事の温もりと背景にあるストーリーを感じられるラグとして、日本国内では実物をご覧いただける貴重な機会となります。
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今回の追加投入により、より幅広いサイズ・デザインの中から、お客様のライフスタイルに合わせた一枚をお選びいただけるようになりました。ぜひこの機会に、手織りラグの魅力を店頭にてご体感ください。
■ ブランドコンセプト
「おうちの時間をゆったりと、ここちよく。」そんな想いから生まれた terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）。詩や童話の世界のような一枚の絵から描き出されるラグは、あたたかな色合いと柔らかなデザインが魅力です。目にするとホッとしたり、見ているだけでワクワクしたり。ネパールの職人が羊毛を紡ぎ、丁寧に手織りしたウール100％のラグは、夏はさらり、冬は暖かく一年中快適です。手仕事の色の揺らぎや、ふかふかな弾力をぜひ店頭でお確かめください。
【公式サイト・SNS】
公式オンラインショップ：https://sautiller.theshop.jp/
ブランドサイト：https://terrier-de-sautille.com/
Instagram：@terrier_de_sautille
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社ソティエ 森野義隆
電話番号：03-6416-0766
メールアドレス：shop_tds@terrier-de-sautille.com
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配信元企業：株式会社ソティエ
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