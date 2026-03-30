【Tick Data Suite】“検証の甘さ”が資金を削る──見えないコストを排除し、実運用基準へ引き上げる完全ガイド公開
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株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、トレード成績を左右する“見えないコスト”に焦点を当てた『Tick Data Suite完全ガイド』を公開しました。本ガイドではTick Data Suiteを活用し、実ティックデータ・可変スプレッド・スリッページ・GMT／DST補正を含む精度99.9％のバックテスト環境を構築。検証の甘さが生む隠れた損失を排除し、EA評価を実運用レベルの判断基準へ引き上げる実践的手法を解説します。
■ あなたは「見えないコスト」に気づいていますか
バックテストでは利益が出ている。
しかしリアルでは想定より伸びない。
その差は、
相場環境のせいではありません。
検証で見えていないコストが原因です。
・スプレッド拡大
・スリッページ
・時間ズレ
・急変時の約定悪化
これらは静かに利益を削ります。
Tick Data Suiteは、
その“見えないコスト”を可視化します。
■ 標準バックテストはなぜ甘いのか
MT4標準テスターは、
・疑似ティック生成
・固定スプレッド
・スリッページ未反映
という簡易モデルです。
この状態では、
利益は過大評価され、
リスクは過小評価されます。
結果として、
“本来より良く見えるEA”
が選ばれてしまいます。
■ Tick Data Suiteが排除する3つの錯覚
(1) 利益錯覚
→ 可変スプレッド再現で現実的評価
(2) リスク錯覚
→ 実ティックでDD構造を可視化
(3) 安定錯覚
→ スリッページ再現で約定ズレ反映
精度99.9％の検証は、
これらの錯覚を剥がします。
■ 実運用基準という考え方
重要なのは、
“理想環境で勝てるか”ではなく
“現実環境で耐えられるか”。
Tick Data Suiteは、
? 実ティックデータ
? 可変スプレッド
? スリッページ
? GMT／DST補正
を統合し、
実運用基準の検証環境を構築します。
■ コストを含めて初めて戦略になる
戦略とは、
利益 － コスト － リスク
の構造です。
コストを含めないバックテストは、
戦略ではなく“仮説”に過ぎません。
Tick Data Suiteは、
仮説を戦略へ変えます。
■ 見えないコストが複利を止める
小さなスプレッド拡大。
わずかなスリッページ。
単体では小さくても、
長期では大きな差になります。
Tick Data Suiteで検証すれば、
現実的な複利曲線が見えます。
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、トレード成績を左右する“見えないコスト”に焦点を当てた『Tick Data Suite完全ガイド』を公開しました。本ガイドではTick Data Suiteを活用し、実ティックデータ・可変スプレッド・スリッページ・GMT／DST補正を含む精度99.9％のバックテスト環境を構築。検証の甘さが生む隠れた損失を排除し、EA評価を実運用レベルの判断基準へ引き上げる実践的手法を解説します。
■ あなたは「見えないコスト」に気づいていますか
バックテストでは利益が出ている。
しかしリアルでは想定より伸びない。
その差は、
相場環境のせいではありません。
検証で見えていないコストが原因です。
・スプレッド拡大
・スリッページ
・時間ズレ
・急変時の約定悪化
これらは静かに利益を削ります。
Tick Data Suiteは、
その“見えないコスト”を可視化します。
■ 標準バックテストはなぜ甘いのか
MT4標準テスターは、
・疑似ティック生成
・固定スプレッド
・スリッページ未反映
という簡易モデルです。
この状態では、
利益は過大評価され、
リスクは過小評価されます。
結果として、
“本来より良く見えるEA”
が選ばれてしまいます。
■ Tick Data Suiteが排除する3つの錯覚
(1) 利益錯覚
→ 可変スプレッド再現で現実的評価
(2) リスク錯覚
→ 実ティックでDD構造を可視化
(3) 安定錯覚
→ スリッページ再現で約定ズレ反映
精度99.9％の検証は、
これらの錯覚を剥がします。
■ 実運用基準という考え方
重要なのは、
“理想環境で勝てるか”ではなく
“現実環境で耐えられるか”。
Tick Data Suiteは、
? 実ティックデータ
? 可変スプレッド
? スリッページ
? GMT／DST補正
を統合し、
実運用基準の検証環境を構築します。
■ コストを含めて初めて戦略になる
戦略とは、
利益 － コスト － リスク
の構造です。
コストを含めないバックテストは、
戦略ではなく“仮説”に過ぎません。
Tick Data Suiteは、
仮説を戦略へ変えます。
■ 見えないコストが複利を止める
小さなスプレッド拡大。
わずかなスリッページ。
単体では小さくても、
長期では大きな差になります。
Tick Data Suiteで検証すれば、
現実的な複利曲線が見えます。