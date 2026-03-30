【FX複利 シミュレーション】「そのトレード、本当に1億円に届く設計ですか？」資産成長を数値とグラフで可視化するFX複利シミュレーションをPhoenix Connectが公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344711/images/bodyimage1】
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FXトレードにおける資金管理と複利運用を数値で可視化するオンラインツール「FX複利シミュレーション」を公開しました。本ツールは、初期資金・利回り・複利頻度・積立額を入力するだけで将来の資産成長カーブをグラフで確認できる資金管理シミュレーションです。トレード経験者が抱える「この運用で資産は本当に増えるのか」「目標資産までどれくらいかかるのか」といった疑問を数値で確認できる設計となっており、データに基づいた再現性のあるトレード戦略の構築を支援します。
■トレードの成果は「資金の増え方」で決まる
FXトレードにおいて、多くの人が最も意識するのはエントリーの精度です。
どこで入るのか。
どこで利確するのか。
どこで損切りするのか。
しかし、長期的に資産を増やしているトレーダーは、もう一つ重要なことを理解しています。
それは、
資金がどのように増えていくのか
という視点です。
トレードの成功は、単発の勝ち負けではなく、資産がどのようなカーブで成長していくかによって決まります。
例えば、同じトレード技術を持っていたとしても、資金管理の設計によって最終的な資産には大きな差が生まれます。
そのため、多くのプロトレーダーはトレードを始める前に、資金の未来をシミュレーションします。
■FX資産成長の鍵を握る「複利」
資産運用には、単利と複利という二つの考え方があります。
単利は元本に対して一定の利益を積み上げていく方法ですが、複利は利益を再投資することで資産が増えていく仕組みです。
FXトレードは基本的に複利運用になります。
利益を次のトレード資金に組み込むことで、資産は徐々に増え、その増加スピードは時間とともに加速します。
例えば、月利5％という数字。
一見すると小さな利回りに見えるかもしれません。
しかし複利で運用した場合、資産の成長は時間とともに大きく変化します。
数年単位で見ると、資産成長は指数関数的に加速していきます。
しかし、この複利の資産成長は直感では理解しづらいという特徴があります。
だからこそ、多くのトレーダーは資金の未来をシミュレーションする必要があります。
■資金の未来を可視化する「FX複利シミュレーション」
Phoenix Connectが公開したFX複利シミュレーションは、トレード資金の未来を数値とグラフで確認できるオンラインツールです。
使用方法は非常にシンプルです。
次の項目を入力するだけで、未来の資産成長を確認できます。
初期資金
利回り（％）
複利頻度
毎月の積立額
入力後、資金の推移がグラフとして表示され、資産がどのように増えていくのかを直感的に確認することができます。
これにより、トレーダーは自分のトレード戦略がどのような資産成長を生み出す可能性があるのかを具体的に理解できます。
■トレード戦略は「資金設計」で完成する
多くのトレーダーはトレード手法を重視します。
しかし、本当に重要なのは
その手法で資金がどのように増えるのか
を理解することです。
例えば、
月利3％の運用なら資産はどこまで増えるのか。
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FXトレードにおける資金管理と複利運用を数値で可視化するオンラインツール「FX複利シミュレーション」を公開しました。本ツールは、初期資金・利回り・複利頻度・積立額を入力するだけで将来の資産成長カーブをグラフで確認できる資金管理シミュレーションです。トレード経験者が抱える「この運用で資産は本当に増えるのか」「目標資産までどれくらいかかるのか」といった疑問を数値で確認できる設計となっており、データに基づいた再現性のあるトレード戦略の構築を支援します。
■トレードの成果は「資金の増え方」で決まる
FXトレードにおいて、多くの人が最も意識するのはエントリーの精度です。
どこで入るのか。
どこで利確するのか。
どこで損切りするのか。
しかし、長期的に資産を増やしているトレーダーは、もう一つ重要なことを理解しています。
それは、
資金がどのように増えていくのか
という視点です。
トレードの成功は、単発の勝ち負けではなく、資産がどのようなカーブで成長していくかによって決まります。
例えば、同じトレード技術を持っていたとしても、資金管理の設計によって最終的な資産には大きな差が生まれます。
そのため、多くのプロトレーダーはトレードを始める前に、資金の未来をシミュレーションします。
■FX資産成長の鍵を握る「複利」
資産運用には、単利と複利という二つの考え方があります。
単利は元本に対して一定の利益を積み上げていく方法ですが、複利は利益を再投資することで資産が増えていく仕組みです。
FXトレードは基本的に複利運用になります。
利益を次のトレード資金に組み込むことで、資産は徐々に増え、その増加スピードは時間とともに加速します。
例えば、月利5％という数字。
一見すると小さな利回りに見えるかもしれません。
しかし複利で運用した場合、資産の成長は時間とともに大きく変化します。
数年単位で見ると、資産成長は指数関数的に加速していきます。
しかし、この複利の資産成長は直感では理解しづらいという特徴があります。
だからこそ、多くのトレーダーは資金の未来をシミュレーションする必要があります。
■資金の未来を可視化する「FX複利シミュレーション」
Phoenix Connectが公開したFX複利シミュレーションは、トレード資金の未来を数値とグラフで確認できるオンラインツールです。
使用方法は非常にシンプルです。
次の項目を入力するだけで、未来の資産成長を確認できます。
初期資金
利回り（％）
複利頻度
毎月の積立額
入力後、資金の推移がグラフとして表示され、資産がどのように増えていくのかを直感的に確認することができます。
これにより、トレーダーは自分のトレード戦略がどのような資産成長を生み出す可能性があるのかを具体的に理解できます。
■トレード戦略は「資金設計」で完成する
多くのトレーダーはトレード手法を重視します。
しかし、本当に重要なのは
その手法で資金がどのように増えるのか
を理解することです。
例えば、
月利3％の運用なら資産はどこまで増えるのか。