日本のジュエリー市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測分析（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本ジュエリー市場の将来動向と機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるように設計されています。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合のベンチマーキング、ならびに各社のGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本のジュエリー市場は、高級品および消費財産業の中で成熟しつつも進化を続けるセグメントであり、伝統的な職人技と現代の消費者嗜好の融合によって牽引されています。品質、精密さ、文化的価値を重視する市場として知られ、さまざまな層における高級ジュエリーおよび手頃な価格帯のジュエリーの需要増加により、着実に拡大しています。
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市場規模とシェア
日本のジュエリー市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.5％で成長し、2035年末までに283億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は125億米ドルでした。
日本は世界のジュエリー市場の約3.1％を占めており、世界の高級品市場において安定した競争力を持つポジションにあります。新興市場と比較すると成長率は緩やかですが、高い購買力と強いブランドロイヤルティにより、プレミアムジュエリーの重要な市場となっています。
製品別では、リングが市場を主導し、次いでネックレス、イヤリング、ブレスレットが続きます。また、非高級ジュエリーも全体売上の大きな割合を占めており、中価格帯や手頃な価格帯における需要の強さを示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345452/images/bodyimage1】
成長要因
日本のジュエリー市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
可処分所得の増加：所得水準の上昇と安定した経済状況により、消費者は高級品や個人用アクセサリーへの支出を増やしています。
文化的意義：ジュエリーは日本において結婚式、記念日、儀式などで重要な文化的・感情的価値を持っています。
電子商取引の成長：オンラインプラットフォームにより、多様なデザインと価格帯のジュエリーが入手しやすくなっています。
パーソナライズおよびヴィンテージジュエリーの需要：特に若年層を中心に、カスタマイズやアンティーク風デザインの需要が高まっています。
観光需要による販売増加：為替の影響により、日本は海外観光客にとって魅力的なショッピング先となり、高級ジュエリーの販売を押し上げています。
サステナビリティトレンド：ラボグロウンダイヤモンドや環境配慮型素材への関心の高まりが、消費者の嗜好を変化させています。
市場セグメンテーション
日本のジュエリー市場は、以下のように分類されます：
製品タイプ別：リング、ネックレス、イヤリング、ブレスレット、その他（リングが主導）
素材別：金、プラチナ、ダイヤモンド、銀、その他（特にプラチナとダイヤモンドが人気）
カテゴリー別：ファインジュエリーとコスチュームジュエリー（高級ジュエリーが大きなシェア）
日本のジュエリー市場は、高級品および消費財産業の中で成熟しつつも進化を続けるセグメントであり、伝統的な職人技と現代の消費者嗜好の融合によって牽引されています。品質、精密さ、文化的価値を重視する市場として知られ、さまざまな層における高級ジュエリーおよび手頃な価格帯のジュエリーの需要増加により、着実に拡大しています。
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市場規模とシェア
日本のジュエリー市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.5％で成長し、2035年末までに283億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は125億米ドルでした。
日本は世界のジュエリー市場の約3.1％を占めており、世界の高級品市場において安定した競争力を持つポジションにあります。新興市場と比較すると成長率は緩やかですが、高い購買力と強いブランドロイヤルティにより、プレミアムジュエリーの重要な市場となっています。
製品別では、リングが市場を主導し、次いでネックレス、イヤリング、ブレスレットが続きます。また、非高級ジュエリーも全体売上の大きな割合を占めており、中価格帯や手頃な価格帯における需要の強さを示しています。
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成長要因
日本のジュエリー市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
可処分所得の増加：所得水準の上昇と安定した経済状況により、消費者は高級品や個人用アクセサリーへの支出を増やしています。
文化的意義：ジュエリーは日本において結婚式、記念日、儀式などで重要な文化的・感情的価値を持っています。
電子商取引の成長：オンラインプラットフォームにより、多様なデザインと価格帯のジュエリーが入手しやすくなっています。
パーソナライズおよびヴィンテージジュエリーの需要：特に若年層を中心に、カスタマイズやアンティーク風デザインの需要が高まっています。
観光需要による販売増加：為替の影響により、日本は海外観光客にとって魅力的なショッピング先となり、高級ジュエリーの販売を押し上げています。
サステナビリティトレンド：ラボグロウンダイヤモンドや環境配慮型素材への関心の高まりが、消費者の嗜好を変化させています。
市場セグメンテーション
日本のジュエリー市場は、以下のように分類されます：
製品タイプ別：リング、ネックレス、イヤリング、ブレスレット、その他（リングが主導）
素材別：金、プラチナ、ダイヤモンド、銀、その他（特にプラチナとダイヤモンドが人気）
カテゴリー別：ファインジュエリーとコスチュームジュエリー（高級ジュエリーが大きなシェア）