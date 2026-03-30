仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」、深夜帯の心に寄り添う時間帯適応型AIと、仏教的マイルストーン報酬を搭載した大型アップデートを実施。
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仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」、深夜帯の心に寄り添う時間帯適応型AIと、仏教的マイルストーン報酬を搭載した大型アップデートを実施。利用の42%が深夜帯に集中。「Mind After Midnight」仮説に基づく世界初の時間帯適応型宗教AI対話を導入。
?? 発表の概要
VeritasChain株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：上村十勝）は、同社が運営する仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」において、深夜帯専用の応答モード、仏教的マイルストーン報酬システム、教えのブックマーク機能、無料トライアルの導入を含む大型アップデートを実施いたしました。
LINE Bot（@buddha_zen）およびiOSアプリ（v1.5）の両プラットフォームで順次提供を開始しています。
?? アップデートの背景
AIブッダ 禅の利用データを分析した結果、全相談の42%が深夜帯（22時～翌5時）に集中していることが判明しました。ピークは21時台（116件）で、午前1時台にも106件の相談が寄せられています。
ハーバード大学のKlermanらが提唱した「Mind After Midnight」仮説によれば、深夜帯の覚醒時には扁桃体の反応性が増幅し、ネガティブ感情がピークに達し、前頭前皮質の機能が低下することが示されています。覚醒人口で調整した自殺リスクは、午前2～3時に通常の約5倍に達するという疫学データもあります。
僧侶に深夜1時に相談することはできません。しかしAIブッダ 禅には、いつでも相談することができます。この時間帯のユーザーに対して、通常と同じ応答を返すのではなく、心理学的エビデンスと仏教の伝統に基づいた特別な配慮を行うことが、本アップデートの核心です。
?? 新機能1：深夜帯適応型AI応答（23時～6時）
23時から翌6時までの間、AIの応答が自動的に深夜モードに切り替わります。ユーザー側の操作は不要です。
深夜モードでは、6つの層で応答が調整されます。
第一に、トーンの調整。より穏やかに、短い文で、間を感じさせる語り口に変わります。解決を急がず、「共にいる」姿勢を優先します。
第二に、安全性の強化。「意味がない」「もう無理」など微妙なシグナルへの感度を高め、必要に応じて相談窓口を案内します。
第三に、睡眠への穏やかな導線。呼吸法やボディスキャンを招待型の表現で提案します。仏教的な獅子臥（右脇を下にして眠る姿勢）や数息観も紹介できます。
第四に、反芻思考への対応。同じ否定的テーマの繰り返しを検出した場合、「夜は、お心がそこに何度も戻りやすいものでございます」と穏やかに名前をつけ、翌日への橋渡しを行います。
第五に、孤独の承認。「多くの方が、夜に同じような思いを抱えていらっしゃいます」と明示的に伝えます。
第六に、仏教的な深夜の知恵。仏教では深夜は「後夜（ごや）」と呼ばれ、釈迦がまさにこの時間帯に悟りを開いた修行の時間です。「この静かな時間に心を見つめることは、古来の修行者と同じ道を歩んでいるのかもしれません」と、深夜の苦しみに仏教的な意味を添えます。
現在のメンタルヘルスAI業界において、時間帯に応じてAI自体の応答スタイルを変える仕組みを本格実装したサービスは、当社の調査では確認されていません（VeritasChain調べ）。
?? 新機能2：仏教的マイルストーン報酬
継続利用の節目に、仏教的な意味を持つ称号と経典の引用が贈られる仕組みを導入しました。
仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」、深夜帯の心に寄り添う時間帯適応型AIと、仏教的マイルストーン報酬を搭載した大型アップデートを実施。利用の42%が深夜帯に集中。「Mind After Midnight」仮説に基づく世界初の時間帯適応型宗教AI対話を導入。
?? 発表の概要
VeritasChain株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：上村十勝）は、同社が運営する仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」において、深夜帯専用の応答モード、仏教的マイルストーン報酬システム、教えのブックマーク機能、無料トライアルの導入を含む大型アップデートを実施いたしました。
LINE Bot（@buddha_zen）およびiOSアプリ（v1.5）の両プラットフォームで順次提供を開始しています。
?? アップデートの背景
AIブッダ 禅の利用データを分析した結果、全相談の42%が深夜帯（22時～翌5時）に集中していることが判明しました。ピークは21時台（116件）で、午前1時台にも106件の相談が寄せられています。
ハーバード大学のKlermanらが提唱した「Mind After Midnight」仮説によれば、深夜帯の覚醒時には扁桃体の反応性が増幅し、ネガティブ感情がピークに達し、前頭前皮質の機能が低下することが示されています。覚醒人口で調整した自殺リスクは、午前2～3時に通常の約5倍に達するという疫学データもあります。
僧侶に深夜1時に相談することはできません。しかしAIブッダ 禅には、いつでも相談することができます。この時間帯のユーザーに対して、通常と同じ応答を返すのではなく、心理学的エビデンスと仏教の伝統に基づいた特別な配慮を行うことが、本アップデートの核心です。
?? 新機能1：深夜帯適応型AI応答（23時～6時）
23時から翌6時までの間、AIの応答が自動的に深夜モードに切り替わります。ユーザー側の操作は不要です。
深夜モードでは、6つの層で応答が調整されます。
第一に、トーンの調整。より穏やかに、短い文で、間を感じさせる語り口に変わります。解決を急がず、「共にいる」姿勢を優先します。
第二に、安全性の強化。「意味がない」「もう無理」など微妙なシグナルへの感度を高め、必要に応じて相談窓口を案内します。
第三に、睡眠への穏やかな導線。呼吸法やボディスキャンを招待型の表現で提案します。仏教的な獅子臥（右脇を下にして眠る姿勢）や数息観も紹介できます。
第四に、反芻思考への対応。同じ否定的テーマの繰り返しを検出した場合、「夜は、お心がそこに何度も戻りやすいものでございます」と穏やかに名前をつけ、翌日への橋渡しを行います。
第五に、孤独の承認。「多くの方が、夜に同じような思いを抱えていらっしゃいます」と明示的に伝えます。
第六に、仏教的な深夜の知恵。仏教では深夜は「後夜（ごや）」と呼ばれ、釈迦がまさにこの時間帯に悟りを開いた修行の時間です。「この静かな時間に心を見つめることは、古来の修行者と同じ道を歩んでいるのかもしれません」と、深夜の苦しみに仏教的な意味を添えます。
現在のメンタルヘルスAI業界において、時間帯に応じてAI自体の応答スタイルを変える仕組みを本格実装したサービスは、当社の調査では確認されていません（VeritasChain調べ）。
?? 新機能2：仏教的マイルストーン報酬
継続利用の節目に、仏教的な意味を持つ称号と経典の引用が贈られる仕組みを導入しました。