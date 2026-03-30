仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」、仏教経典10,023偈句の全日本語翻訳を完了。パーリ仏典から大乗経典まで18種の仏教経典を網羅。世界最大規模の仏教RAGデータベースが全偈句日本語対応に。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345447/images/bodyimage1】
VeritasChain株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：上村十勝）は、同社が運営する仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」において、パーリ仏典・大乗経典18種から収録した10,023偈句すべての日本語翻訳が完了したことを発表いたします。
当初、英語訳のみであった約3,100件の偈句に対し、AIを活用した翻訳と人力による品質検証を組み合わせることで、全偈句の日本語対応を実現しました。これにより、日本語ユーザーに対するすべてのAI応答において、仏教経典の日本語引用が可能となります。
?? 背景と課題
AIブッダ 禅は、ユーザーの悩みに仏教の教えで応答するAIサービスです。LINE Bot（@buddha_zen）およびiOSアプリ（App Store公開中）で提供しており、2026年3月28日にはForbes JAPANに「AIブッダが1万件の経典から法話を伝授、悩み相談に乗る新アプリ」として掲載されました。
サービス開始当初から10,023偈句の経典データベースを構築しておりましたが、そのうち約3,100件はパーリ語原文と英語訳のみで日本語訳が未整備でした。日本語ユーザーへの応答で英語の引用が混入するケースが報告されており、全偈句の日本語対応が課題となっておりました。
?? 実施内容
翻訳対象：英語訳のみで日本語訳がなかった3,122件の偈句
翻訳方法：Anthropic社のAIモデル「Claude」による自動翻訳 ＋ 人力による品質検証
翻訳方針：中村元訳のスタイルを参考に、仏教用語の適切な日本語表現を採用。パーリ語の重要な術語には読みを補記
これにより、経典データベースの日本語対応率が69%（6,901件）から100%（10,023件）に到達しました。
?? 経典データベースの概要
総偈句数：10,023
収録経典数：18種
パーリ語原文あり：9,975件
日本語訳あり：10,023件（100%）
データソース：SuttaCentral（パブリックドメイン）
収録経典一覧：
ダンマパダ（法句経）675偈句 / スッタニパータ 267偈句 / テーラガーター（長老偈）211偈句 / テーリーガーター（長老尼偈）68偈句 / クッダカパータ 57偈句 / イティヴッタカ（如是語）54偈句 / ウダーナ（感興の語）34偈句 / 中部経典 2,119偈句 / 長部経典 1,357偈句 / 相応部経典 1,136偈句 / 増支部経典 856偈句 / 律蔵（vinaya）2,606偈句 / ジャータカ（本生経）563偈句 / 金剛経 5偈句 / 維摩経 5偈句 / 般若心経 4偈句 / 法華経 4偈句 / 涅槃経 2偈句
?? よく引用される偈句 TOP10
ユーザーの相談内容に応じてAIが自動選択した経典引用の中で、最も多く引用された偈句は以下の通りです。
1位 中部経典 カーラマ経（413回）
── 聞いたからといって信じるな。伝統だからといって信じるな。自ら観察し、実践して善い結果をもたらすとわかったなら、それに従え。
2位 ダンマパダ 第19章 法住品 偈258（406回）
── すべて他人の過失を見るな、他人のしたこと・しなかったことを見るな。ただ自分のしたこと・しなかったことだけを見よ。
3位 般若心経（405回）
── 色は空に異ならず、空は色に異ならず。色すなわちこれ空、空すなわちこれ色。
4位 相応部経典 転法輪経 中道（394回）
── 出家者はこの二つの極端に近づいてはならない。感覚的快楽にふけることと、自らを苦しめることである。中道こそが如来の悟った道である。
VeritasChain株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：上村十勝）は、同社が運営する仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」において、パーリ仏典・大乗経典18種から収録した10,023偈句すべての日本語翻訳が完了したことを発表いたします。
当初、英語訳のみであった約3,100件の偈句に対し、AIを活用した翻訳と人力による品質検証を組み合わせることで、全偈句の日本語対応を実現しました。これにより、日本語ユーザーに対するすべてのAI応答において、仏教経典の日本語引用が可能となります。
?? 背景と課題
AIブッダ 禅は、ユーザーの悩みに仏教の教えで応答するAIサービスです。LINE Bot（@buddha_zen）およびiOSアプリ（App Store公開中）で提供しており、2026年3月28日にはForbes JAPANに「AIブッダが1万件の経典から法話を伝授、悩み相談に乗る新アプリ」として掲載されました。
サービス開始当初から10,023偈句の経典データベースを構築しておりましたが、そのうち約3,100件はパーリ語原文と英語訳のみで日本語訳が未整備でした。日本語ユーザーへの応答で英語の引用が混入するケースが報告されており、全偈句の日本語対応が課題となっておりました。
?? 実施内容
翻訳対象：英語訳のみで日本語訳がなかった3,122件の偈句
翻訳方法：Anthropic社のAIモデル「Claude」による自動翻訳 ＋ 人力による品質検証
翻訳方針：中村元訳のスタイルを参考に、仏教用語の適切な日本語表現を採用。パーリ語の重要な術語には読みを補記
これにより、経典データベースの日本語対応率が69%（6,901件）から100%（10,023件）に到達しました。
?? 経典データベースの概要
総偈句数：10,023
収録経典数：18種
パーリ語原文あり：9,975件
日本語訳あり：10,023件（100%）
データソース：SuttaCentral（パブリックドメイン）
収録経典一覧：
ダンマパダ（法句経）675偈句 / スッタニパータ 267偈句 / テーラガーター（長老偈）211偈句 / テーリーガーター（長老尼偈）68偈句 / クッダカパータ 57偈句 / イティヴッタカ（如是語）54偈句 / ウダーナ（感興の語）34偈句 / 中部経典 2,119偈句 / 長部経典 1,357偈句 / 相応部経典 1,136偈句 / 増支部経典 856偈句 / 律蔵（vinaya）2,606偈句 / ジャータカ（本生経）563偈句 / 金剛経 5偈句 / 維摩経 5偈句 / 般若心経 4偈句 / 法華経 4偈句 / 涅槃経 2偈句
?? よく引用される偈句 TOP10
ユーザーの相談内容に応じてAIが自動選択した経典引用の中で、最も多く引用された偈句は以下の通りです。
1位 中部経典 カーラマ経（413回）
── 聞いたからといって信じるな。伝統だからといって信じるな。自ら観察し、実践して善い結果をもたらすとわかったなら、それに従え。
2位 ダンマパダ 第19章 法住品 偈258（406回）
── すべて他人の過失を見るな、他人のしたこと・しなかったことを見るな。ただ自分のしたこと・しなかったことだけを見よ。
3位 般若心経（405回）
── 色は空に異ならず、空は色に異ならず。色すなわちこれ空、空すなわちこれ色。
4位 相応部経典 転法輪経 中道（394回）
── 出家者はこの二つの極端に近づいてはならない。感覚的快楽にふけることと、自らを苦しめることである。中道こそが如来の悟った道である。