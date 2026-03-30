仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」、仏教経典10,023偈句の全日本語翻訳を完了。パーリ仏典から大乗経典まで18種の仏教経典を網羅。世界最大規模の仏教RAGデータベースが全偈句日本語対応に。

仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」、仏教経典10,023偈句の全日本語翻訳を完了。パーリ仏典から大乗経典まで18種の仏教経典を網羅。世界最大規模の仏教RAGデータベースが全偈句日本語対応に。