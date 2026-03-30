【明日の日経平均 予想 AI】AIが“翌日の相場確率”を可視化｜日経平均×ビットコインの上昇確率・下落確率・想定値幅を解析するAI日経診断アプリ

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株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、AIが市場データを解析し「明日の日経平均 予想 AI」として翌日の上昇確率・下落確率・想定値幅を提示する投資判断支援ツール「AI日経平均×ビットコイン診断アプリ」を提供しています。本サービスは東京証券取引所の市場データを中心に、為替、VIX指数、半導体指数（SOX）、投資主体別売買動向など多次元データをAIが統合分析。相場の方向性を確率として可視化することで、トレーダーが抱える「判断の迷い」や「感情トレード」を減らし、データに基づいた合理的な投資判断を可能にします。

■ 「明日の日経平均」をどう判断するかがトレードの成績を決める

株式市場でトレードを行う投資家にとって、常に重要になるテーマがあります。

それは

「明日の日経平均は上がるのか、それとも下がるのか」

という問いです。

日経平均株価は日本株市場の中心的な指数であり、

・日経225先物
・日経平均CFD
・日本株の個別銘柄

など多くの市場に影響を与えます。

そのため、翌日の方向性を事前に把握できれば、

・エントリー戦略
・ポジション管理
・リスクコントロール

をより合理的に設計することが可能になります。

しかし実際の相場では、

「分析しているのに判断に迷う」

という状況が多くのトレーダーに起こります。

■ 相場判断を難しくする「情報の洪水」

現代の金融市場では、トレーダーは膨大な情報に囲まれています。

例えば次のような情報です。

・米国株市場の動向
・為替（ドル円）
・半導体指数（SOX）
・VIX指数
・企業決算
・中央銀行の政策

これらの情報はすべて重要ですが、

問題は情報が多すぎること

です。

例えば、

米国株は上昇
為替は円高
半導体株は下落

このような状況では、

結局どちらに動くのか判断できない

という状態になります。

これがトレーダーの

「判断の迷い」

を生む原因です。

■ 相場は「予測」ではなく「確率」

プロトレーダーの世界では、

相場は

予測するものではなく、確率で考えるもの

と言われています。

金融市場では未来を100％予測することはできません。

しかし、

どちらの可能性が高いのか

を分析することは可能です。

例えば、

上昇確率 63％
下落確率 37％

という状況であれば、

上昇方向の戦略を優先するという判断になります。

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