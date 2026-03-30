Huaweiの第6回グローバル・インストーラー・サミット：AI時代の再生可能エネルギーの機会を捉えるため、最適な設置業者を集結

東莞、中国、2026年3月28日 /PRNewswire/ -- Huaweiの第6回グローバル・インストーラー・サミットが、中国東莞の松山湖で開催されました。世界29の国と地域から500名以上のパートナーや設置業者が集まり、業界動向、ソリューション、ビジネスモデルについて議論し、高品質な発展に向けた新たな道を模索しました。





Huaweiのバイスプレジデント兼Huawei Digital Powerのグローバルマーケティング・セールス・サービス担当プレジデントであるZhou Jianjun氏は、HuaweiがAI、デジタル化、インテリジェンス、および脱炭素化を取り入れるための確実性重視の戦略を採用していると述べました。同氏は、品質がDigital Powerの礎石であることを強調し、パートナーや設置業者と協力して成長し、価値を創造し、高い基準を設定して共に成功するというHuaweiの取り組みを改めて示しました。

企業文化と戦略について、Huawei Digital PowerのCMOであるXia Hesheng氏は、Huaweiは顧客へのサービス提供を中核的な目的としており、顧客のニーズが発展の原動力になると考えていると述べました。Huawei Digital Powerは品質を最優先し、ライフサイクル全体を通じて高品質な製品とサービスを提供します。

Huawei Digital Powerのグローバル住宅・C&I事業部プレジデントであるJack Tong氏は、Huawei FusionSolarのインストーラー戦略を共有しました。同氏は、設置業者やEPC業者が、エネルギー消費者からプロシューマーへの移行における安全を守る存在であり、品質保証の担い手、そしてラストワンマイルの価値創造者であると指摘しました。

サービス能力の構築について、Huawei Digital Powerの技術サービス・運営部プレジデントであるAllen Zeng氏は、品質、専門知識、およびビジョンという3つの軸から成るサービスシステムにより、設置業者の作業をよりシンプルかつ効率的にすることに尽力すると述べました。

顧客中心主義、イノベーション、およびパートナー支援を推進するため、HuaweiはサミットにてInstaller Voice Loopを立ち上げました。AIを活用したこのプラットフォームは、現場のフィードバックを収集・分析し、製品ニーズを特定して、クローズドループでの問題解決を推進するとともに、製品とサービスを継続的に向上させます。



Installer Voice Loop launch ceremony



Jack Tong氏は、住宅およびC&I向けの「One-Fits-All」ソリューションを紹介しました。これは能動的な安全性、プレミアムな品質、高い収益性、およびあらゆるシナリオへの適応性を特徴とし、グリーントランスフォーメーションをサポートします。

Huawei Digital PowerのSmartPV Management System Businessプレジデントを務めるSimon Sun氏は、FusionSolar AIエージェントに関する洞察を共有し、AIがいかに生産性を高め、運用保守（O&M）コストを削減できるかを説明しました。

FusionSolarの専門家チームはHuaweiのOne-Fits-Allソリューションのコアバリューを分析し、世界の設置業者が理解を深め、能力を向上できるよう専門的な知見を共有しました。住宅およびC&I部門のマーケティング・ディレクターは、インストーラー・マーケティング・ガイドを紹介し、パートナーとの協力に対するHuaweiの取り組みを改めて示しました。

サミットのハイライトであるベスト・インストーラー・コンテストでは、世界から選ばれた8名の代表者が実際の事例を共有し、実践的な専門知識と革新的なモデルを競い合いました。インストーラー認定プレートの授与および表彰式では、優れたチームと個人が表彰され、設置業者コミュニティにおけるプロフェッショナルな成長と認知がさらに促進されました。

AIとエネルギー技術が融合する中、業界はインテリジェントで高品質な成長の新たな段階に入っています。Huaweiは確実性を持って課題に対処し、設置業者をコアパートナーとして位置づけ、イノベーション、能力強化の支援、およびエコシステム開発を通じてグローバルな協力を強化していきます。

サミットの詳細については、Huawei Digital Powerの公式ウェブサイトをご覧ください：https://digitalpower.huawei.com/en/news/fusionsolar/6th-global-installer-summit

（日本語リリース：クライアント提供）

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