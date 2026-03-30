Applied Intuition とLG Innotek、自動運転車開発を推進するための戦略的提携を締結

カメラセンサー、実地テスト、シミュレーションを活用し、量産可能な自動運転技術への道筋を短縮

カリフォルニア州サニーベールおよび韓国ソウル, 2026年3月30日 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc.と LG Innotek は本日、Applied Intuition の自動運転システム (Self-Driving Systems) をLG Innotek の高性能のカメラ、ライダー（LiDAR）、レーダーセンサーとシームレスに連携させるよう最適化する戦略的提携を発表しました。これにより、自動車メーカーが安全で拡張性の高い自動運転車を開発できるよう支援します。

Applied Intuition は、実地テストと、LG Innotek の業界最高水準のセンサーに最適化されたシミュレーションベースの検証を組み合わせることで、OEM 各社に対し、最先端のハードウェアを活用した量産対応の自動運転システムを迅速に開発するための道筋を提供します。

「自動運転車が普及するためには、ハードウェアとソフトウェアのエコシステムが共に進化する必要があります」と、Applied Intuition の共同創業者兼 CEO である Qasar Younis 氏は述べました。

「LG Innotek と直接連携することで、自動車メーカーがセンサーを評価し、シミュレーションおよび実路での性能検証を行い、最終的に自動運転システムを開発段階から量産段階へと移行させることを容易にします」

この提携の一環として、LG Innotek のセンサーは、Applied Intuition のグローバルなテスト車両群で運用される自動運転開発車両に搭載されます。これらの車両は複数の地域で稼働し、認知システムのフィードバックや、センサー性能の評価・改善のための参照データを提供します。

実地テストに加え、LG Innotek はカメラ、ライダー (LiDAR) 、レーダーなどのセンサーのデジタル版を Applied Intuition のシミュレーション環境に統合します。これにより、自動車メーカーは開発段階で仮想シナリオにおいてセンサー性能を評価できるようになり、反復開発の迅速化が可能となるほか、複数のベンダーから供給されるセンサーや自動運転ソフトウェアを統合する際の技術的な複雑さを軽減できます。

また、この提携は、自動車の自動運転分野における LG Innotek の技術競争力を強化する計画も後押しするものです。LG Innotek は、Applied Intuition のソフトウェアプラットフォームと自動運転テストにおけるグローバルな運用経験を活かし、韓国国内で独自の自動運転テスト車両を運用する計画です。これにより、現在開発中の新しい複合センシングソリューションの開発期間を大幅に短縮できると見込まれています。

「世界をリードするソフトウェア技術を持つApplied Intuition とのこの提携を通じて、当社は自動運転の新たな基準を打ち立てる卓越したソリューションを顧客に提供します」と、LG Innoteck の CEO である ムン・ヒョクス氏は述べました。

「この提携により、LG Innotek はモビリティロボティクスセンシングソリューションの分野で世界トップクラスの地位を確立し、フィジカル AI 時代のリーダーとなるでしょう」

開発プロセスの初期段階でセンサーと自律走行ソフトウェアを組み合わせることで、この提携は自動車メーカーによる自律システムの設計および検証プロセスを簡素化します。この統合的なアプローチにより、エンジニアリングの負担が軽減され、開発期間が大幅に短縮されるため、OEM 各社は自律走行車をより迅速に市場に投入できるようになります。

当初の焦点は自動車分野ですが、このように緊密に統合されたセンシング ハードウェアと自律走行ソフトウェアは、他の産業やパートナーシップにも応用可能であり、ロボット工学やドローンにおける将来のアプリケーションを支える可能性があります。

Applied Intuition がフィジカル AI の未来をどのように構築しているかについて詳しくは、applied.coをご覧いただくか、press@applied.coまでお問い合わせください。

Applied Intuitionについて

Applied Intuition, Inc.は、フィジカル AI の未来を牽引しています。2017年に設立され、現在150億ドルの企業価値を持つ Applied Intuition は、地球上のあらゆる移動機械に知能をもたらすために必要なデジタルインフラを構築しています。Applied Intuition は、ツール・インフラ、オペレーティング システム (OS)、自動運転システム (SDS) の3つの主要分野において、自動車、防衛、トラック輸送、建設、鉱業、農業の各産業にサービスを提供しています。世界の自動車メーカートップ20社のうち18社、および米国軍とその同盟国が、物理的知能を実現する同社のソリューションを信頼しています。Applied Intuition はカリフォルニア州サニーベールに本社を置き、ワシントンD.C.、 サンディエゴ、フロリダ州フォート・ウォルトン・ビーチ、ミシガン州アナーバー、ロンドン、シュトゥットガルト、ミュンヘン、ストックホルム、バンガロール、ソウル、東京にオフィスを構えています。詳細は applied.co をご覧ください。

LG Innotek 株式会社について

LG Innotek Co., Ltd. は、LGグループの関連会社であり、最先端の素材・部品メーカーです。同社はスマートフォン用カメラモジュールの世界No.1サプライヤーとして、モバイルイメージング技術の革新をリードしています。また、モビリティ、半導体、ロボティクス向けのコアコンポーネントを提供し、顧客と緊密に連携してそのビジョンを実現することで、未来技術の進展を牽引しています。韓国・ソウルに本社を置くLG Innotek は、ドイツ、米国、中国、日本、台湾に販売子会社を、中国、ベトナム、インドネシア、メキシコ、ポーランドに生産子会社を有しています。詳細は lginnotek.com をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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