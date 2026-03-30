先着順ノベルティ同梱を「管理画面だけ」で完結。コマースロボの同梱ロボットに数量制限機能 ～先着100名にプレゼント、をCSV作業なしで自動化～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345300/images/bodyimage1】
「先着○名にノベルティ」、やりたいけど運用が重い問題
EC運営をしていると、販促施策として「先着○名にノベルティを同梱」というキャンペーンをやりたくなる場面、けっこうあると思います。
新商品のローンチ、季節キャンペーン、リピーター向けの感謝施策──。購入者に"ちょっとしたサプライズ"を届けるのは、LTVやレビュー獲得にも効果的です。
ただ、実際にやろうとすると意外と面倒なのが「先着順の上限管理」。
注文データをCSVで抽出して、Excelで先着分を手作業で絞り込んで、同梱商品を追加するCSVを作って、一括更新して──という手順を踏んでいる現場も少なくありません。正直、数十件ならまだしも、セール時に注文が殺到するタイミングでこれをやるのはかなりの負荷ですし、件数のカウントミスや対象漏れといったヒューマンエラーのリスクもつきまといます。
同梱ロボットの「数量制限機能」で、先着同梱を自動化
コマースロボの同梱ロボットは、受注取込時に条件に合致した注文へ自動で同梱商品を追加する機能です。対象品番・対象期間・購入回数・その他注文情報など、柔軟な条件設定が管理画面上で完結します。
今回あらためてご紹介したいのが、この同梱ロボットに搭載されている**「数量制限機能」**です。
できること
・同梱する商品の上限個数を設定可能。たとえば「先着100個まで」と設定すれば、条件に合致した注文に対して順次ノベルティが追加されていきます。
・上限に達したら自動で無効化。現在同梱済み個数が設定した同梱可能数に達した時点で、その同梱ロボットが自動的に停止します。手動でオン・オフを切り替える必要はありません。
・端数もきっちり処理。たとえば残り同梱可能数が2個の状態で、条件に合致した注文に4個追加すべきケースでも、追加されるのは2個。上限を超えて同梱されることはありません（※2個で足りる注文を待って適用するような挙動ではなく、条件合致した注文に対して残数分だけ追加されます）。
・再利用時は「現在同梱済み個数」をリセットするだけで、同じ同梱ロボットをそのまま再有効化できます。
運用イメージ
ステップ内容
(1)同梱ロボットで対象条件（品番・期間・購入回数等）を設定
(2)数量制限に上限個数を入力（例：100個）
(3)有効化して、あとは自動
(4)上限到達で自動停止。次回利用時はリセット＆再有効化
CSVを作る必要も、Excelで件数を数える必要も、タイミングを見計らって手動でオン・オフする必要もありません。
こんな施策に使えます
新商品ローンチ：先着200名にサンプルを同梱
季節キャンペーン：母の日・クリスマスなど期間限定ノベルティの上限管理
リピーター向け施策：購入回数3回以上のお客様に先着でプレゼント
在庫消化：余剰在庫をノベルティとして先着配布し、なくなったら自動停止
いずれも「管理画面で条件と上限を設定 → 有効化」だけ。キャンペーン設計に集中できます。
同梱施策の自動化で、「やりたいけど手が回らない」をなくす
先着順のノベルティ同梱は、購入体験を向上させる有効な施策です。
ただ、手作業が多いと「忙しい時期ほどやりたいのに、忙しい時期ほどできない」というジレンマに陥りがちです。コマースロボの同梱ロボットなら、その運用負荷をシステム側で吸収できます。
キャンペーンの施策立案に時間を使えるか、CSV加工に時間を使うか。その差は、意外と大きいかもしれません。
【コマースロボティクスのサービスについて】
シリーズ有料利用者数2,000社、年間6,000万件（25年度実績）
●コマースロボ（RPA内蔵型の一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345300/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
「先着○名にノベルティ」、やりたいけど運用が重い問題
EC運営をしていると、販促施策として「先着○名にノベルティを同梱」というキャンペーンをやりたくなる場面、けっこうあると思います。
新商品のローンチ、季節キャンペーン、リピーター向けの感謝施策──。購入者に"ちょっとしたサプライズ"を届けるのは、LTVやレビュー獲得にも効果的です。
ただ、実際にやろうとすると意外と面倒なのが「先着順の上限管理」。
注文データをCSVで抽出して、Excelで先着分を手作業で絞り込んで、同梱商品を追加するCSVを作って、一括更新して──という手順を踏んでいる現場も少なくありません。正直、数十件ならまだしも、セール時に注文が殺到するタイミングでこれをやるのはかなりの負荷ですし、件数のカウントミスや対象漏れといったヒューマンエラーのリスクもつきまといます。
同梱ロボットの「数量制限機能」で、先着同梱を自動化
コマースロボの同梱ロボットは、受注取込時に条件に合致した注文へ自動で同梱商品を追加する機能です。対象品番・対象期間・購入回数・その他注文情報など、柔軟な条件設定が管理画面上で完結します。
今回あらためてご紹介したいのが、この同梱ロボットに搭載されている**「数量制限機能」**です。
できること
・同梱する商品の上限個数を設定可能。たとえば「先着100個まで」と設定すれば、条件に合致した注文に対して順次ノベルティが追加されていきます。
・上限に達したら自動で無効化。現在同梱済み個数が設定した同梱可能数に達した時点で、その同梱ロボットが自動的に停止します。手動でオン・オフを切り替える必要はありません。
・端数もきっちり処理。たとえば残り同梱可能数が2個の状態で、条件に合致した注文に4個追加すべきケースでも、追加されるのは2個。上限を超えて同梱されることはありません（※2個で足りる注文を待って適用するような挙動ではなく、条件合致した注文に対して残数分だけ追加されます）。
・再利用時は「現在同梱済み個数」をリセットするだけで、同じ同梱ロボットをそのまま再有効化できます。
運用イメージ
ステップ内容
(1)同梱ロボットで対象条件（品番・期間・購入回数等）を設定
(2)数量制限に上限個数を入力（例：100個）
(3)有効化して、あとは自動
(4)上限到達で自動停止。次回利用時はリセット＆再有効化
CSVを作る必要も、Excelで件数を数える必要も、タイミングを見計らって手動でオン・オフする必要もありません。
こんな施策に使えます
新商品ローンチ：先着200名にサンプルを同梱
季節キャンペーン：母の日・クリスマスなど期間限定ノベルティの上限管理
リピーター向け施策：購入回数3回以上のお客様に先着でプレゼント
在庫消化：余剰在庫をノベルティとして先着配布し、なくなったら自動停止
いずれも「管理画面で条件と上限を設定 → 有効化」だけ。キャンペーン設計に集中できます。
同梱施策の自動化で、「やりたいけど手が回らない」をなくす
先着順のノベルティ同梱は、購入体験を向上させる有効な施策です。
ただ、手作業が多いと「忙しい時期ほどやりたいのに、忙しい時期ほどできない」というジレンマに陥りがちです。コマースロボの同梱ロボットなら、その運用負荷をシステム側で吸収できます。
キャンペーンの施策立案に時間を使えるか、CSV加工に時間を使うか。その差は、意外と大きいかもしれません。
【コマースロボティクスのサービスについて】
シリーズ有料利用者数2,000社、年間6,000万件（25年度実績）
●コマースロボ（RPA内蔵型の一元管理・倉庫管理一体型システム）
https://www.commerce-robo.com
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配信元企業：株式会社コマースロボティクス
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