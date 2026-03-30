労災対策「身体から 認知へ」転換 / 高齢労働者の事故リスクを可視化する『REAXION安全能力測定』提供開始 4月からの労働安全衛生法の改正に伴う、60歳以上の従業員の認知機能評価が努力義務化に対応

労災対策「身体から 認知へ」転換 / 高齢労働者の事故リスクを可視化する『REAXION安全能力測定』提供開始 4月からの労働安全衛生法の改正に伴う、60歳以上の従業員の認知機能評価が努力義務化に対応