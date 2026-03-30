iPhone修理アイサポ【豊橋藤並店】が令和8年3月30日(月)OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ豊橋藤並店を令和8年3月30日(月)にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344542/images/bodyimage1】
■アイサポ豊橋藤並店より皆様へ
この度、3月30日(月)に『iPhone修理アイサポ豊橋藤並店』がOPENしました。
当店は、愛知県豊橋市藤並町にあるapollostationセルフ藤並SS店内にございます。
当店が入っているapollostationセルフ藤並SSは24時間給油が可能なガソリンスタンドのため、お出かけ前やお仕事帰りなど様々なタイミングでお立ち寄りいただきやすい環境となっております。
車をご利用の方でも来店しやすく、豊橋市藤並町周辺でiPhone修理をお探しの方にも便利にご利用いただけます。
iPhoneの画面割れ・バッテリー交換・充電不良・カメラの故障・水没など、さまざまなトラブルに対応しております。
iPhoneのバッテリー交換や画面修理であれば即日修理、データはそのままで承っており、厳選した高水準のパーツをお客様にお求めやすい価格にてご案内させていただきます。
iPhoneのリアカメラレンズやライトニング･Type-Cコネクタ（ドックコネクタ）等各種パーツも取り揃えております。
修理内容や費用については事前にしっかりとご説明し、ご納得いただいてから作業を行います。
ちょっとしたご相談やお見積もりのみのご来店も大歓迎です。
豊橋市藤並町周辺でiPhone・iPad修理をご検討の際は、お気軽にご相談ください。
皆さまのご来店を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
【アイサポ豊橋藤並店店舗概要】
所 在 地：〒441-8114
愛知県豊橋市藤並町西側6-2 セルフ藤並SS店内
営業時間：9時～18時まで営業中（最終受付17時30分）
電話番号：0120-542-551
iPhone修理アイサポ豊橋藤並店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpotoyohashifujinami/
アクセス方法：
●愛知県道31号東三河環状線藤並町交差点すぐ
●東海道本線二川駅から車で5分
●豊鉄バス天伯団地線藤並から徒歩3分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344542/images/bodyimage1】
■アイサポ豊橋藤並店より皆様へ
この度、3月30日(月)に『iPhone修理アイサポ豊橋藤並店』がOPENしました。
当店は、愛知県豊橋市藤並町にあるapollostationセルフ藤並SS店内にございます。
当店が入っているapollostationセルフ藤並SSは24時間給油が可能なガソリンスタンドのため、お出かけ前やお仕事帰りなど様々なタイミングでお立ち寄りいただきやすい環境となっております。
車をご利用の方でも来店しやすく、豊橋市藤並町周辺でiPhone修理をお探しの方にも便利にご利用いただけます。
iPhoneの画面割れ・バッテリー交換・充電不良・カメラの故障・水没など、さまざまなトラブルに対応しております。
iPhoneのバッテリー交換や画面修理であれば即日修理、データはそのままで承っており、厳選した高水準のパーツをお客様にお求めやすい価格にてご案内させていただきます。
iPhoneのリアカメラレンズやライトニング･Type-Cコネクタ（ドックコネクタ）等各種パーツも取り揃えております。
修理内容や費用については事前にしっかりとご説明し、ご納得いただいてから作業を行います。
ちょっとしたご相談やお見積もりのみのご来店も大歓迎です。
豊橋市藤並町周辺でiPhone・iPad修理をご検討の際は、お気軽にご相談ください。
皆さまのご来店を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
【アイサポ豊橋藤並店店舗概要】
所 在 地：〒441-8114
愛知県豊橋市藤並町西側6-2 セルフ藤並SS店内
営業時間：9時～18時まで営業中（最終受付17時30分）
電話番号：0120-542-551
iPhone修理アイサポ豊橋藤並店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpotoyohashifujinami/
アクセス方法：
●愛知県道31号東三河環状線藤並町交差点すぐ
●東海道本線二川駅から車で5分
●豊鉄バス天伯団地線藤並から徒歩3分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
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